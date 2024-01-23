لأول مرة في تاريخهما؛ ينضم كلًا من VAPORESSO وSMOORE ODM لتجتمع ابتكاراتهما معًا في معرض لاس فيغاس Las Vegas Total Product Expo

لاس فيغاس، بتاريخ 23 يناير 2024 - من خلال PRNewswire- يسر شركة VAPORESSO الرائدة والمبتكرة في مجال صناعة السجائر الإلكترونية أن تعلن عن مشاركتها في معرض Total Product Expo القادم لعام 2024؛ حيث يُعد TPE24 معرضًا تجاريًا رئيسيًا طال انتظاره، إذ يشتمل على تبادل الأعمال التجارية فيما بين الشركات ومن المقرر عقده في لاس فيغاس في الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير. تحت شعار "الابتكار معًا"، سيُعقد أول حدث تعاوني بين VAPORESSO وSMOORE ODM، مشروع جديد من SMOORE، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا الانحلال.

ستسعى VAPORESSO، في المعرض القادم، لتوفير أربعة خطوط من منتجاتها الأكثر شهرة؛ وهم XROS، وLUXE، وECO، وARMOUR. وبوجه خاص، تنبغي الإشارة إلى تميز XROS PRO؛ نظرًا لكونه أول نظام للسجائر الإلكترونية يوفر حلول AXON Super Pulse في المجال ذي الصلة. تضمن هذه الميزة الرائدة والمبتكرة أن يوفر المنتج لك نظامًا ثابتًا وقويًا، بغض النظر عن مستوى البطارية، أي ستتمتع بالمذاق ذاته حتى مع انخفاض الطاقة.

يُعد XROS PRO أول منتج في سلسلة XROS يتميز بشاشة تسمح للمستخدمين بمراقبة مستوى البطارية وعدد النفخات وضبط وضع الإخراج بسهولة. علاوة على ذلك، فيتميز هذا المنتج بمجموعة متنوعة من التصميمات سهلة الاستخدام. يدعم المنتج ثلاث أوضاع إخراج؛ اقتصادي، عادي، ووضع الطاقة، ويمكنك تحديدهم بسهولة عبر الضغط على الزر. يمكّنك زر القفل الجانبي من تأمين وضع الطاقة مع الاستمرار في استخدام المنتج. المنتج مزود ببطارية بسعة كبيرة 1200 مللي أمبير في الساعة، ويمكنك شحنها بالكامل في 35 دقيقة فقط من خلال ميزة الشحن السريع 2A؛ يوفر XROS PRO عمر بطارية طويل ويتوافق مع سلسلة XROS من السجائر الإلكترونية.

ستعرض SMOORE ODM لأول مرة في هذا العام حلولها المبتكرة في الجناح المشترك مع VAPORESSO. بدعم من قدرات SMOORE في التصنيع الابتكاري، وإلى جانب براعة VAPORESSO في مجال التسويق، تركزSMOORE ODM+ على توفير الحلول التي تعزز من جودة المنتج وتعتمد على التكنولوجيات المبتكرة لمساعدة العملاء على تحقيق نجاح تجاري متكامل.

يوفر نموذج الأعمال الفريد الخاص بـSMOORE ODM+ قيمة أعلى ومزايا تنافسية مذهلة للعملاء وذلك من خلال: عمليات التسويق المنتظم على نطاق واسع، وقدرات تصميم المنتجات الرائدة، وعملية الإنتاج المرنة، ونماذج أعمال تعاونية متنوعة. تخصص SMOORE ODM+ نموذجًا تعاونيًا لها وحدها ليتوافق مع قدرات كل عميل؛ مما يضمن أنه سواء كانوا شركاء إستراتيجيين أو مستثمرين، فسيتمكنوا من تحقيق نجاح تجاري متكامل مع SMOORE ODM+.

يسهم المعرض المبتكر الذي يجمع بين VAPORESSO وSMOORE ODM+ في عرض ميزات ومفاجآت فريدة لكل من المستخدمين النهائيين وشركاء الأعمال. للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول أحدث الاتجاهات في منتجات المجال المعني والتكنولوجيات والخدمات التي تنطوي على التعاون الأول بين VAPORESSO وSMOORE ODM+، يُرجى التفضل بزيارة الجناح رقم 16007 خلال معرض TPE24 في مركز مؤتمرات لاس فيغاس.

الصورة- https://mma.prnewswire.com/media/2324439/image_5004956_9929333.jpg

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/2011704/Vaporesso_Logo.jpg

للتواصل: Fiona Guo, [email protected]