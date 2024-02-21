لأول مرة، توفر ترقية Volt في أثناء الخدمة ضمانًا لعدم التوقف عن العمل للسوق العاملة في الوقت الفعلي

بيدفورد، ماساشوستس، 21 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- شركة Volt Active Data أو (Volt)، هي منصة اتخاذ القرار الوحيدة التي تعمل في الوقت الفعلي والمصممة لدعم زمن الوصول والتوسع والاتساق ومتطلبات المعالجة السحابية/الحافة لتطبيقات المؤسسات الحديثة، ولقد أطلقت اليوم خدمة Active(ISU) للترقيات في أثناء الخدمة، وهو العرض الأول من نوعه الذي يتيح التوفر "المتواصل والكامل" لأي مؤسسة.

مع Active(ISU)، يصبح لدى المشغلين أخيرًا حل أنيق لترقية العقدة داخل المجموعة، من دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل أي شيء. لم تعد ثمة حاجة إلى تكرار المجموعات أو استخدام موارد باهظة الثمن في الأوقات المميزة. وأصبح بإمكانهم إجراء الترقيات من دون أي توقف في أثناء الخدمة، وهو ما يُعدُّ متطلبًا أساسيًا لعمليات النشر السحابية الأصلية.

وقال David Flower، الرئيس التنفيذي لشركة Volt: "هذا هو حل تخفيف المخاطر التي كانت الأسواق تترقب إصداره. أصبحت مدد الانتقال ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة لخدمات الجيل الخامس تقع في نطاق عدد أحادي من المللي ثانية، ولم يعد بإمكان المشغل الاعتماد على توجيه حركة المرور إلى مركز بيانات آخر في أثناء ترقية الموقع. وتستغرق الرحلة ذهابًا وإيابًا وقتًا طويلاً للغاية، كما أن إنشاء مجموعة ثالثة لأغراض الترقية يعد أمرًا مكلفًا للغاية."

يعزز Active(ISU) مكانة Volt كشركة رائدة في توفير قيمة أعمال ملموسة لعملاء المؤسسات الذين يحتاجون إلى معالجة البيانات في الوقت الفعلي على نطاق واسع وضمن زمن وصول منخفض. تتخذ التطبيقات التي تعمل استنادًا إلى Volt قرارات بشأن مليارات الأحداث المهمة كل يوم.

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معلومات عن Volt Active Data

مع تدفق المزيد من البيانات إلى أنظمة الشركات، باتت تحتاج إلى طريقة لمعالجتها بسرعة من دون المساس بوقت التشغيل أو الدقة. تعمل Volt Active Data على حل مشكلة الإغراق بالبيانات من خلال منصة البيانات القوية للغاية، والتي تدعم أكثر من مليار مستخدم نشط يوميًا على مستوى العالم وتسمح للمؤسسات بتعظيم قيمة استثماراتها في شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.