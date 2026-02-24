لا تفوّت هذا الحدث: المعرض الدولي الـ 39 للأدوات والمعدات بالصين، شنغهاي، من 24 إلى 26 مارس 2026

شنغهاي، 24 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- من المقرر افتتاح المعرض الدولي الـ 39 للأدوات والمعدات بالصين (CIHF)، وهو منصة تجارية مؤثرة لصناعة الأدوات والمعدات العالمية، في مركز المعارض والمؤتمرات الوطني الكبير (NECC) في شنغهاي. من المتوقع أن يجتذب هذا الحدث السنوي في صناعة الأدوات والمعدات أكثر من 60,000 متخصص من أكثر من 70 دولة، بما في ذلك المصنعون والموزعون وتجار الجملة وأخصائيو المشتريات، الذين يتطلعون لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال الأدوات والمعدات وبناء شراكات دولية.

يمتد معرض CIHF لهذا العام على مساحة مذهلة تبلغ 170,000 متر مربع عبر عدة قاعات، ويضم ما يقرب من 3,100 عارض يعرضون سلسلة التوريد الكاملة للأدوات والمعدات — من المكونات الفردية إلى الأدوات العملية والمعدات والآلات المستخدمة في العالم الواقعي. باعتباره المعرض العالمي الأول لصناعة الأدوات والمعدات في العام، يواصل CIHF العمل كمنصة حيوية لمواكبة اتجاهات الصناعة، حيث يربط المشترين العالميين بأحدث الحلول في سوق سريع التطور، ويعزز النمو المستدام من خلال التصنيع الذكي في قطاع يُوَلي بنفس القدر أهمية للتنمية المسؤولة والأهداف التجارية.

كمعرض للابتكار والتنوع، تشمل أبرز الملامح ما يلي:

الأدوات الكهربائية واليدوية (أربع قاعات عرض مخصصة لاستعراض أحدث الابتكارات في الطرازات اللاسلكية، والخالية من الفرشاة، والدقيقة، إلى جانب تحسين عمر البطارية.)، والمواد الكاشطة ومعدات اللحام والمواد المساندة، ومعدات الرفع والتجهيز واللوجستيات، وأجهزة السلامة ومعدات الحماية الشخصية (PPE)، ومعدات الحدائق والتنظيف، والإضاءة ومنطقة الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد، والأدوات الهوائية، والأجهزة الكهروميكانيكية، ومعدات البناء، والمثبتات، والأجهزة المنزلية، والمزيد من الابتكارات الأخرى.

من بين أبرز الإصدارات التي تحظى بالاهتمام، سيقدم العارضون البارزون من الصين ومن مختلف أنحاء العالم منتجاتهم بأساليب مبتكرة وعصرية. يمكن للزوار توقع قيام العديد من الشركات بعرض خدمات التخصيص لمُصنّعي المعدات الأصلية (OEM) والمصممين الأصليين (ODM). تأتي الاستدامة في مقدمة الاهتمامات، مع معروضات تعرض المواد الصديقة للبيئة وحلول الطاقة بالليثيوم المتقدمة، مما يعكس جهود الصين لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

يستمتع زوار من عشرات الدول بدخول الصين بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يومًا، أو بمرور بدون تأشيرة لمدة 240 ساعة (10 أيام). يوفر مركز المعارض والمؤتمرات الوطني الكبير (NECC) وصولاً سهلاً عبر شبكات القطارات فائقة السرعة والمترو في شنغهاي، إلى جانب وفرة الفنادق القريبة المخصصة للأعمال — مما يجعل الأمر سهلاً للمهنيين في صناعة الأدوات والمعدات من جميع أنحاء العالم. يُعدّ CIHF الحدث الأهم في صناعة الأدوات والمعدات، حيث يربط بين تجار التجزئة والمصنعين وتجار الجملة والموزعين، ويسهّل اكتشاف المنتجات، والعثور على الموردين، وتسريع وصول المنتجات إلى السوق. يسرنا دعوتكم لحضور المعرض الدولي الـ 39 للأدوات والمعدات بالصين، الذي سيُقام في شنغهاي خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس 2026.

التسجيل المسبق للزائرين: https://data.ciec.com.cn/c2l0ZToxNDY3NDU/p/v/register?channel=C24

للتواصل معنا:

للتواصل الإعلامي: Edison Zhou

الموقع الإلكتروني: www.hardware-fair.com

البريد الإلكتروني: [email protected]

الهاتف: 86-10-63356966