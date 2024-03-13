لا يفوتك JINHAN FAIR التجاري لعام 2024، المُخصَّص لإمداد الزوار باحتياجات المنزل والهدايا من أحدث الصيحات

غوانغجو، الصين، 13 مارس 2024 /PRNewswire/ -- يقام معرض Jinhan Fair for Home & Gifts (الاسم القصير:JINHAN FAIR) في دورته الـ 49 في الفترة من 21 إلى 27 أبريل، في باتشو، غوانغجو، الصين. وكلنا لهفة لنعرض على الزوار والمشترين أحدث المستجدات المواكبة للصيحات الرائجة في عالم التسوق. بالجمع بين 900 مصنع صيني وأكثر من 300 ألف منتج إبداعي، وبوجودنا إلى جوار Canton Fair، نهدف إلى تزويد المشترين بتجربة شاملة لتسوق المنتجات المنزلية والهدايا. في أثناء معرض JINHAN FAIR التاسع والأربعين سوف تكتشف أحدث المنتجات وأكثرها تميزًا من ديكورات المنزل، والديكورات الموسمية، وأدوات البستنة، والأثاث المزخرف، والأدوات المنزلية والمنسوجات، ومستلزمات المطبخ وتناول الطعام وما إلى ذلك. هيا نلقي نظرة على العناصر المميزة الجاهزة للظهور في المعرض التجاري.

The 49th Jinhan Fair

في أثناء معرض JINHAN FAIR التاسع والأربعين، سنجمع أكثر من 900 من أفضل الشركات المصنعة، المتخصصة في الغالب في مجال تصنيع مستلزمات المنزل والهدايا مثل Fujian وZhejiang وGuangdong وما إلى ذلك. تتمتع هذه الشركات المصنعة الرائدة بسلاسل صناعية احترافية وإنتاجية يمكنها تزويد المشترين بأسعار أكثر تنافسية في السوق العالمية. وهي تشارك بمنتجاتها العالية الجودة والفاخرة، مثل التصميمات المتعددة المواد كديكورات المنزل المصنوعة من مزيج من المعدن والراتان، والمزهريات ذات الرؤية الهندسية ذات المنحنيات والمزخرفة بالنقاط، والأواني الزجاجية الملونة، والإضاءة بمواد طبيعية وما إلى ذلك. وأيضًا خلال معرض JINHAN FAIR التاسع والأربعين، سوف نزود الجمهور بخدمات مطابقة المصدر لمساعدة المشترين في العثور على الموردين المناسبين بشكل أكثر فعالية ودقة وفقًا لمتطلباتهم المحددة (لمزيد من المعلومات، يرجى النقر على https://www.jinhanfair.com/purchase/copy-en.html).

سيتم عرض أحدث اتجاهات ديكور المنزل المذكورة أعلاه في معرض JINHAN FAIR التاسع والأربعين. احرص على ألا يفوتك هذا المعرض التجاري اللافت. سجل الآن للحصول على شارة مجانية والفوز بتذكرة طيران مجانية وإقامة فندقية بسعر خاص الآن! ولطرح أي استفسارات أو طلب مساعدة، لا تتردد في الاتصال بـ Ella Chung عن طريق البريد الإلكتروني ([email protected]). لمزيد من المعلومات يرجى النقر على: https://i.jinhanfair.com/en/login?fromUrl=MTTY-49.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2361448/1.jpg