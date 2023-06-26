لتسريع الحلول العلمية Dante Genomics إلى شركة التكنولوجيا الحيوية التي يقع مقرها في مديبة نيويورك تنضم Seed Group للقاطنين في منطقة الشرق

دبي، الإمارات العربية المتحدة ونيويورك، 26 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- بهدف جلب أفضل الحلول العلمية في مجال الرعاية الصحية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلنت Seed Group ، وهي شركة تابعة للمكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، عن شراكة استراتيجية مع شركة Dante Genomics للتكنولوجيا الحيوية ومقرَّها نيويورك.

From left to right: Andrea Riposati, Co-Founder and CEO of Dante Genomics; Hisham Al Gurg, CEO of Seed Group and the Private Office of Sheikh Saeed bin Ahmed Al Maktoum

Dante Genomics هي شركة عالمية رائدة في مجال علم الجينوم والطب الدقيق تعمل على تقديم رعاية صحية أفضل وإنقاذ الأرواح من خلال تطبيق نهج أكثر إنسانية للصحة. تعمل الشركة مع عملاء في 97 دولة وقد أنشأت عمليات تحليل جيني مخصصة لها تأثير على حياة الكثير من الناس. كشريك استراتيجي لـ Seed Group، تسعى Dante Genomics إلى تقديم تقنياتها وابتكاراتها للقاطنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهدف تسريع العلوم.

وستعمل Seed Group وDante Genomics معاً لإحداث ثورة في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة من خلال تقديم منتجات وخدمات مصممة لمساعدة الناس على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم ومستقبلهم.

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم Seed Group بمساعدة وتوجيه Dante Genomics لتقديم حلولها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. ستساعد Seed Group شركة Dante Genomics على النمو مع إرشادات حول كيفية الوصول إلى الجمهور المناسب والوصول إلى كبار صناع القرار في الحكومة وكذلك في القطاع الخاص والمساهمة في إضافة أحدث الابتكارات التكنولوجية إلى المنطقة.

وصرَّح هشام القرق، الرئيس التنفيذي لـ Seed Group والمكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم: "علم الوراثة وتسلسل الجينوم هما مستقبل الرعاية الصحية. التأثير العميق للطب الشخصي، مدفوعاً بالتقدم في علم الجينوم، لديه القدرة على إحداث ثورة في نتائج الرعاية الصحية. في هذا الصدد، تقف دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مثالي لمثل هذه الصناعات. وبفضل قيادتها الرشيدة وبنيتها التحتية المتطورة والتزامها بالابتكار، توفر دولة الإمارات العربية المتحدة أرض خصبة لازدهار الرعاية الصحية."

وأضاف: "يسعدنا أن نرحب بشركة Dante Genomics كشريك استراتيجي لنا، لأن خبرتهم في تسلسل الجينوم تتماشى تماما ً مع مهمتنا. وتتمتع هذه الشراكة بإمكانات هائلة لدفع حدود الرعاية الصحية إلى الأمام، مما يدفع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الريادة العالمية في مجال علم الجينوم والطب الشخصي."

"تواصل دبي الظهور كمنطقة رائدة للاستثمار في الطب الدقيق" هذا ما قاله Andrea Riposati، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Dante Genomics. "يعمل مركز Dante للتسلسل السريري في دبي كمركز للأسواق العالمية، حيث يقدم أفضل طب دقيق في فئته، ونحن سعداء بالشراكة مع أصحاب الرؤى في Seed Group والجهود المبذولة لتقديم هذه الحلول الجينية."

تستفيد Dante Genomics من تكنولوجيا تسلسل الجينوم وتفسيره باستخدام منصات جينومية خاصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي القادر على دمج وتحسين جميع الموارد والمعلومات، مما يخلق أوجه تآزر مهمة لجميع أصحاب المصلحة.

كما تتعاون الشركة مع الجمعيات الدولية ومجموعات الدعم لإيجاد حلول لتحسين نوعية حياة المرضى. في عام 2019، فاز مؤسسا الشركة بجائزة EY لـ "أفضل رواد الأعمال للعام"، واحتلت الشركة المركز السادس في قائمة قادة النمو لعام 2023 التي جمعتها Statista و Il Sole 24 Ore.

تعد Seed Group قوة بارزة في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والضيافة والاتصالات السلكية واللاسلكية في الشرق الأوسط. وعلى مدى الـ 16 سنة الماضية، شكلت تحالفات استراتيجية ناجحة مع شركات عالمية رائدة تمثل مناطق مختلفة لتسريع الدخول المستدام إلى الأسواق والتواجد داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

لمحة عن Dante Genomics

Dante Genomics هي شركة عالمية للمعلومات الجينية تقوم ببناء وتسويق فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وتمديد الفترة العمرية على أساس تسلسل الجينوم الكامل والبرمجيات. تستخدم الشركة منصتها لتقديم نتائج أفضل للمرضى والوقاية والتشخيص المعزز والطب الشخصي. وتشمل أصول الشركة واحدة من أكبر قواعد بيانات الجينوم الخاصة بموافقة البحث، والبرمجيات الاحتكارية المصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع والعمليات الاحتكارية التي تساعد على اتباع نهج صناعي لتسلسل الجينوم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.dantegenomics.com .

لمحة عن Seed Group

على مدى السنوات الـ 20 الماضية، شكلت Seed Group تحالفات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة تمثل مناطق وصناعات متنوعة. وقد عززت هذه الشركات مصالحها وأهدافها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الدعم والقاعدة القوية للروابط الإقليمية لمجموعة Seed Group. يتمثل هدف المجموعة في إنشاء شراكات مفيدة للطرفين مع المنظمات متعددة الجنسيات وتسريع دخولها المستدام إلى السوق ووجودها داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كانت Seed Group نقطة رئيسية في نجاح جميع شركائها في المنطقة، مما ساعدهم على الوصول إلى عملائهم المستهدفين وتسريع أعمالهم. تم إنشاء المكتب الخاص من قبل الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم للاستثمار مباشرة في المنطقة أو مساعدة فرص العمل المحتملة، والتي تفي بمعايير المكتب الخاص. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.seedgroup.com .

للتواصل الإعلامي مع Dante Genomics

Laura D'Angelo

‎+39 0862 191 0671

[email protected]

التواصل الإعلامي مع Seed Group

Nomarie Jean Lacsamana

‎+971 4 373 5068

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2105446/Dante_Genomics_and_Seed_Group.jpg

Seed Group; Dante Genomics SOURCE