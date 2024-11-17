لتعزيز مستقبل مستدام، تستضيف Sinopec حدثًا متعدد الأطراف حول طاقة الهيدروجين في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29)

مدينة باكو، دولة أذربيجان، 17 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- شركة الصين للبترول والكيماويات "Sinopec"، (الرمز في بورصة هونج كونج HKG: 0386) استضافت بنجاح حدثًا متعدد الأطراف بعنوان الهيدروجين يقود العمل المناخي: نحو مستقبل الطاقة النظيفة مع صافي صفر انبعاثات في 13 نوفمبر في "الجناح الصيني" في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين ("COP29").

نُظم الحدث بشكل مشترك من قبل شركة Sinopec، والرابطة الدولية لخلايا وقود الهيدروجين (IHFCA)، و مركز التعاون البيئي الخارجي التابع لوزارة البيئة والإيكولوجيا (FECO) ، ويُعد الحدث علامة فارقة كونه أول حدث يتمحور حول الهيدروجين تستضيفه شركة صينية خلال مؤتمر الأطراف (COP).

COP29: Sinopec Hosts Multilateral Event with Focus on Hydrogen Energy，Accentuates Advancing International Technological Exchanges and Cooperation.

تم نشر تقريرين في هذا الحدث، تقرير التقدم بشأن تنفيذ مبادرة التعاون الدولي لمؤتمر الأطراف COP28 بعنوان: "التنمية الآمنة والمفيدة للمناخ والمستدامة لطاقة الهيدروجين"، بالإضافة إلى تقرير اقتصاد الهيدروجين الأخضر الصادر عن الرابطة الدولية لخلايا وقود الهيدروجين (IHFCA)، استعرض هذان التقريران تقدم الصين في الابتكار والممارسات المتعلقة بطاقة الهيدروجين، وسلطا الضوء على مسار التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون للبلاد، وعززا التنمية الآمنة والفعالة والمستدامة لطاقة الهيدروجين والتعاون الدولي.

تؤكد Sinopec الرائدة في تطوير تقنيات الهيدروجين الأخضر والطاقة الحرارية الجوفية واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، على أهمية تعزيز التبادل التكنولوجي الدولي والتعاون. ألقى Ma Yongsheng، رئيس شركة Sinopec، خطابًا رئيسيًا مقنعًا في الحدث. وأكد على أهمية العمل الجماعي في بناء نظام بيئي قوي لصناعة الهيدروجين والانتقال إلى "عصر الهيدروجين" في قطاع الطاقة، مع التأكيد على الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي والانفتاح والابتكار وكذلك تسهيل التجارة عبر سلسلة المنتجات الصناعية للهيدروجين.

قال Ma Yongsheng: "تلتزم Sinopec بالعمل مع جميع الأطراف المعنية والشركاء العالميين لتحقيق ذروة الكربون وأهداف حياد الكربون مع معالجة تحديات المناخ الملحة. معًا، نحن ملتزمون بتشكيل مستقبل أخضر سلمي ومستدام لكوكبنا".

تقوم Sinopec بتأسيس سلسلة صناعية شاملة تدريجيًا لإنتاج الهيدروجين وتخزينه ونقله واستخدامه وبحثه، وتعزيز قدرة إنتاج الهيدروجين الأخضر واستكشاف حلول خفض الانبعاثات في صناعات التكرير والصناعات الكيميائية. كما قامت بتشغيل أول مشروع صيني تجريبي للهيدروجين الأخضر المعتمد على الطاقة الكهروضوئية بقدرة 20,000 طن، وهي الآن تخطط لمشروع دمج طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر بقدرة إنتاجية تبلغ 100,000 طن سنويًا.

باعتبارها أكبر شركة فردية في العالم تشغل محطات تزويد الهيدروجين، قامت Sinopec بإنشاء 11 مركزًا لتزويد خلايا وقود الهيدروجين و138 محطة تزويد بالهيدروجين. في عام 2023، شكلت المحطات حوالي 40 في المائة من حجم تزويد الهيدروجين في الصين.

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