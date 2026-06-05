لحظة ملكية تعكس مستقبل التنقل: جلالة ملك هولندايختبر تقنية FlyDrive من PAL-V

رامسدونكسفير، هولندا, 5 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- تشرفت شركة PAL-V بالمشاركة في الاحتفال الرسمي بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين ل FME ، المنظمة

الهولندية الرائدة في قطاع التكنولوجيا والصناعة، حيث تم اختيار الشركة ضمن القائمة النهائية المكونة من ثلاثة

مرشحين لجائزة Peter Wennink Tech Award المرموقة.

وشهدت الفعالية إحدى أبرز محطاتها بزيارة صاحب الجلالة الملك فيليم ألكسندر، ملك هولندا، لجناح شركة PAL-V ، حيث أجرى حوارًا مثمرًا مع الرئيس التنفيذي للشركة روبرت دينغمانسه ) Robert Dingemanse ( حول

الإمكانات الواعدة لسوق التنقل الجوي المتقدم ومستقبل حلول السيارات الطائرة على المستوى العالمي .

وفي تجسيد واضح لاهتمامه بالتقنيات المستقبلية والابتكار الهولندي، صعد جلالة الملك إلى قمرة قيادة PAL-V Liberty ، أول مركبة تجارية من فئة FlyDrive في العالم، ليختبر عن قرب مفهوم التنقل الثوري الذي يجمع بين

القيادة على الطرق والطيران في مركبة واحدة .

ويمثل هذا التفاعل الملكي محطة بارزة في مسيرة PAL-V ، ويعكس الثقة المتزايدة في الابتكارات الهولندية المتقدمة،

كما يعزز مكانة الشركة في طليعة قطاع عالمي ناشئ يُتوقع أن يُحدث تحولًا جذريًا في مستقبل التنقل الشخصي .

وتواصل PAL-V ريادتها في تطوير حلول التنقل من الجيل القادم، واضعةً أسس حقبة جديدة تجمع بين حرية الحركة

على الأرض وإمكانية التنقل جواً ضمن منظومة متكاملة

Dutch King in the cockpit of PAL-V's FlyDrive solution (photo credit: Mark Prins).

اختيار PAL-V ضمن أفضل ثلاثة مرشحين نهائيين لجائزة Peter Wennink Tech Award

اختارت هيئة التحكيم المرموقة، المؤلفة من أربعة من أبرز قادة الصناعة والتكنولوجيا في هولندا، شركة PAL-V

ضمن القائمة النهائية لأفضل ثلاثة مرشحين لجائزة Peter Wennink Tech Award . وتضم لجنة التحكيم كلاً

من Peter Wennink ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ASML ، و Tjark Tjin-A-Tsoi ، الرئيس التنفيذي ل

TNO ، و Hellen van der Plas ، الرئيسة التنفيذية لشركة Signify ، و Dirk de Bilde ، الرئيس التنفيذي

لشركة Siemens Netherlands .

ويعكس هذا الترشيح المكانة الريادية التي تتمتع بها PAL-V ، وعمق خبراتها التقنية، ودورها المحوري في استحداث

فئة جديدة بالكامل ضمن قطاع التنقل، بما يحمله ذلك من أثر اقتصادي ومجتمعي واسع النطاق.

وتفتح حلول FlyDrive التي تطورها PAL-V آفاقًا جديدة للتنقل الجوي والبري، من خلال إنشاء سوق جديدة

بالكامل تلبي احتياجات غير مسبوقة، وتوفر الوقت، وتعزز كفاءة وفاعلية العديد من العمليات والخدمات. وتمثل هذه

التقنية فئة مستقلة من المنتجات، تختلف جوهريًا عن مشاريع الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي

( eVTOL ( المخصصة للطيران فقط، والتي يُشار إليها أحيانًا، بشكل غير دقيق، تحت مسمى "السيارات الطائرة" .

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال روبرت دينغمانسه ) Robert Dingemanse (، الرئيس التنفيذي لشركة PAL-V :

"يسعدنا أن نحظى بهذا التقدير باعتبارنا شركة تصنيع معدات أصلية ذات أهمية استراتيجية لمستقبل هولندا. لقد

رسخنا مكانتنا عالميًا كأحد رواد قطاع التنقل الجوي المتقدم، وهو أحد أبرز القطاعات الواعدة للمستقبل. ومن خلال

شبكة واسعة من الموردين، وشراكات استراتيجية مع الجامعات ومعاهد البحوث والكليات المهنية، أصبحنا اليوم

عنصرًا فاعلًا في منظومة الابتكار الخاصة بالطيران المستدام .

كما نمتلك محفظة قوية من براءات الاختراع وخبرات تقنية متخصصة وفريدة من نوعها. وما يميز PAL-V لا

يقتصر على التكنولوجيا المتقدمة التي تقدمها أو قدرتها على إحداث تحول جذري في السوق، بل يشمل أيضًا

المنظومة الصناعية والمعرفية المتكاملة التي تقف وراءها، إضافة إلى خبراتها المتقدمة في اعتماد منتجات الطيران

للأسواق العالمية."

للتواصل الإعلامي:

البريد الإلكتروني: ** pressinfo@PAL