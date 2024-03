لعبة FATAL FURY: City of the Wolves، أحدث لعبة قتال من SNK، ستكتسح الساحات في أوائل عام 2025

أوساكا، اليابان 18 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم أن لعبة IP—FATAL FURY— المحبوبة من SNK CORPORATION ستصدر نسختها الأولى منذ 26 عامًا تحت عنوان: FATAL FURY: City of the Wolves. سيتم إطلاق FATAL FURY: City of the Wolves في أوائل عام 2025 وتتميز بأسلوب فني فريد يجذب الحواس، وشخصيات محاربة جديدة وكلاسيكية، ونظام REV المبتكر الذي يرفع من مستوى الإثارة، ومجموعة من أنظمة القتال الأخرى التي تتفوق على كل ما سبقها.

شاهد إعلان العرض الترويجي لـ FATAL FURY: City of the Wolves من هناز والمقطع الترويجي للشخصيات من هنا.

FATAL FURY: City of the Wolves, SNK’s Latest Fighting Game, Storms onto the Scene in Early 2025

ظهرت سلسلة FATAL FURY في الأسواق لأول مرة في عام 1991، وقادت طفرة ألعاب القتال في التسعينات والتي اجتاحت الصناعة كلها فيما بعد.

ستجتمع الشخصيات التقليدية المفضلة لدى الجماهير والوجوه الجديدة في نفس الساحة

تستعد شخصيات FATAL FURY وGAROU: MARK OF THE WOLVES الأيقونية MARK OF THE WOLVES الأيقونية للانطلاق مجددًا. كما سيشهد الحدث الظهور الأول للشخصية الجديدة ونجمة Joe Higashi.

ينقل نظام REV شديد التطور القتال إلى آفاق عالية جديدة

يقدم نظام REV، وهو يتكون من مجموعة من الأدوات التي تظهر لأول مرة في FATAL FURY، طرق هجوم فريدة من نوعها منذ أولى لحظات المعركة. يمكن للاعبين الاستمتاع باستخدام REV Arts وREV Accel وREV Blows (عندما يكون S.P.G. نشطًا)، وغير ذلك الكثير حتى يصلوا إلى الحد الأقصى وترتفع حرارة مقياس REV.

تطوير أنظمة القتال الكلاسيكية

لقد تمت إضافة العديد من أنظمة المعارك الكلاسيكية FATAL FURY بكامل طاقتها، بما في ذلك الهجمات المركبة والدفاع والكبح وهجمات المراوغة والخدع. تعود هذه الأنظمة للعمل بعد أكثر من 25 عامًا وقد تطورت لتواكب العصر الحديث.

أنظمة التحكم المصممة حسب الخبرة

يمكن للاعبين الاختيار من بين نظامين للتحكم: يعتمد نظام Arcade Style على مدخلات فنية دقيقة، بينما يتيح نظام Smart Style للاعب أداء حركات وخدعًا خاصة مذهلة باستخدام مدخلات اتجاهية وضغطة زر واحدة.

تتوفر النسخة الأصلية من FATAL FURY: City of the Wolves هنا. للاطلع على آخر أخبار FATAL FURY، تابع SNK على Twitter أو انضم إلى المنتدى الرسمي.

نبذة عن SNK CORPORATION

تم تأسيس شركة SNK في عام 1978، وهي شركة ألعاب فيديو يابانية يقع مقرها الرئيسي في أوساكا، اليابان. تشتهر SNK بإنشاء نظام الممرات Neo-Geo والعديد من ابتكارات الألعاب، بما في ذلك THE KING OF FIGHTERS وMetal Slug وSamurai Shodown وFATAL FURY. اعرف المزيد عن SNK CORPORATION من خلال زيارة: https://www.snk-corp.co.jp/us/.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2362645/FATAL_FURY_City_Wolves_SNK_s_Latest_Fighting_Game_Storms_Scene.jpg