شركة SNK تعلن أن Marco Rodrigues هو شخصية القتال في لعبة "FATAL FURY: City of the Wolves" القادمة

أوساكا، اليابان، 28 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة SNK اليوم في معرض EVO Japan أن شخصية Marco Rodrigues، المدرب المساعد في فنون Kyokugen Karate، ستكون شخصية القتال في اللعبة المرتقبة بشدة FATAL FURY: City of the Wolves ! وتعتبر لعبة FATAL FURY: City of the Wolves هي أول لعبة من سلسلة ألعاب FATAL FURY يتم إصدارها بعد غياب دام لـ 26 عامًا، ومن المقرر إطلاقها في أوائل عام 2025.

أطلع على عرضي التمثيل الصوتي لشخصية Marco باللغتين الإنجليزية و اليابانية وشاهد مقاتل Kyokugen karateka صاحب الروح الملتهبة!

SNK Reveals Marco Rodrigues as Next ‘FATAL FURY: City of the Wolves’ Fighter

MARCO RODRIGUES

الممثلون الصوتيون: Earl Baylon (للغة الإنجليزية)، وKenichirou Matsuda (للغة اليابانية)

اشتهرت شخصية المقاتل Marco Rodrigues ببراعته القتالية، الأمر الذي جعله يُلقب بوحش المعارك. أصبح Marco لا يملك سوى خيار صقل مهاراته في الكاراتيه بعد أن سُرقت منه لافتة dojo الخاصة به من قبل قوى مجهولة، وانتقل لمكان آخر وهو نادي Yuri للياقة البدنية بشكل مؤقت حتى يفعل ذلك. ولكن سرعان ما وصله نبأ عن اقتراب قيام بطولة قتال جديدة من بطولات KOF، فأيقظ ذلك الحماس الكامن بداخله واستعد لخوض غمار البطولة: إنها فرصة ذهبية لنشر شهرة dojo الخاص به، واستعادة لافتته المسروقة، والأهم من ذلك، إثبات تفوق أسلوب Kyokugen Karate الخاص به.

يمكنك رؤية المزيد عن Marcos Rodrigues ولعبة Fatal Fury:City of the Wolves من هنا .

نبذة عن سلسلة ألعاب FATAL FURY

ظهرت سلسلة ألعاب FATAL FURY لأول مرة في عام 1991، حيث أشعلت جنون ألعاب القتال في تسعينيات القرن الماضي ومن شأنها أن تجتاح صناعة الألعاب قريبًا. وقد ظلت لعبة الفيديو GAROU: MARK OF THE WOLVES، التي صدرت عام 1999، أحدث إصدار في السلسلة لفترة طويلة. ومن المقرر أن تشهد سلسلة ألعاب FATAL FURY عودة قوية لأول مرة منذ 26 عامًا عند إطلاق لعبة FATAL FURY: City of the Wolves في أوائل عام 2025، والتي ستتميز بأسلوب فني مميز، ومقاتلين جدد ومألوفين، وأنظمة قتال حديثة.

نبذة عن شركة SNK CORPORATION

تأسست شركة SNK CORPORATION في عام 1978، وهي شركة يابانية متخصصة في صناعة ألعاب الفيديو وتتخذ من مدينة أوساكا اليابانية مقرًا لها. تشتهر شركة SNK بإبداعها لمنصة الأركيد Neo-Geo، بالإضافة إلى إنشائها لسلاسل ألعاب شهيرة على غرار THE KING OF FIGHTERS وMetal Slug وSamurai Shodown وبالطبع FATAL FURY. تعرف على المزيد عن شركة SNK CORPORATION من خلال زيارة .https://www.snk-corp.co.jp/us/