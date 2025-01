لعبة FATAL FURY: City of the Wolves تُعلن عن النُّسخة التجريبية المفتوحة، من 20 إلى 24 فبراير

تفاصيل النُّسخة التجريبية للعبة FATAL FURY: City of the Wolves، التي تضُم ثماني شخصيات مختلفة، وأربعة أوضاع للعب!

FATAL FURY: City of the Wolves Announces Open Beta, from February 20-24

أوساكا، اليابان، 29 يناير 2025 /PRNewswire/ -- تُعلن اليوم شركة SNK CORPORATION عن نُسخة تجريبية مفتوحة للعبة FATAL FURY: City of the Wolves، وستكون النسخة التجريبية للعبة القتال المُنتظرة من SNK مُتاحَة من 20 فبراير إلى 24 فبراير (بتوقيت المحيط الهادئ) على PlayStation®5، وPlayStation®4، وXbox Series X|S، وSteam. لا تتطلب المُشارَكة في النُّسخة التجريبية اشتراكًا نشطًا في PlayStation®Plus أوXbox Game Pass Core/Ultimate، ومن المُقَرر أن يتم إطلاق لعبة FATAL FURY: City of the Wolves في 24 أبريل 2025.

استعد للنُّسخة التجريبية المفتوحة

ابتداءً من 20 فبراير 2025 (12 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ)، وحتى 24 فبراير 2025 (11:59 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ) ***، يُمكن للاعبين على الكمبيوتر الشخصي، وعلى منصات اللعب الاختيار من بين ثماني شخصيات إجمالًا، والعراك مع الأصدقاء في ثلاثة أوضاع لعب عبر الإنترنت؛ إما مباراة تصنيف، أو مباراة ودية، أو مباراة في غرفة، ويُمكن لمن يرغبون في صَقل مهاراتهم، وتعلُّم طُرُق أنماط اللعب الديناميكية، اللعب في وضع التدريب دون اتصال بالإنترنت.

لعبة FATAL FURY: City of the Wolves تُقَدم أسلوبًا فنيًا مُذهلًا مُستوحىً من القصص المُصَوَّرة، ويُعتبَر هذا الأسلوب بهجةً بصريةً لعُشاق السلسلة، بالإضافة إلى مَعارك مدفوعة بنظام REV المُتطور لتقديم مُباريات ديناميكية، ومثيرة. تُقدِّم النسخة التجريبية المفتوحة للجمهور أول فرصة لتجربة الإثارة الحديثة في لعبة City of the Wolves من المنزل، حيث تتضمن نظامين تحكُّم مختلفين مُصممين خصيصًا لجذب كل من الهواة، والمحترفين ذوي الخبرة.

مصادر الحصول على FATAL FURY: City of the Wolves مُتاحة من هنا.

لمعرفة آخر الأخبار حول FATAL FURY، تابع ستوديو فريق KOF الخاص بشركة SNK على X، أو Instagram، أو انضم إلى المنصة الرسمية على موقع Discord.

*** لاحظ أن وقت بدء الاختبار عُرضة للتغيير، ويجب على المُشاركين أن َيتفهَّموا أن اللعبة قد لا تعمل دائمًا كما يجب أو كما هو مرغوب خلال هذا الاختبار. تتطلب هذه النسخة أن يكون لديك اتصال بالإنترنت، ولن تكون متاحة للعب إلا خلال فترة الاختبار المحددة. علاوة على ذلك، لا يُمكن نقل البيانات المُخَزَّنة الخاصة بهذا الاختبار إلى الإصدار المُخصص للبيع بالتجزئة، ويَخضع مُحتوى الاختبار للتغيير دون إشعار.

نبذة عن شركة SNK

تأسست شركة SNK عام 1978، وهي شركة يابانية مُتخصصة في صناعة ألعاب الفيديو، وتتخذ من مدينة أوساكا اليابانية مقرًّا لها. تعرّف على المزيد من المعلومات عن شركة SNK من خلال زيارة https://www.snk-corp.co.jp/us/.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2605421/cotw_obt_eng_pst.jpg