لعبة الغولف من Golfzon للجوال Golfzon M: Real Swing تم إطلاقها رسميًا على مستوى العالم

Golfzon M: Real Swing ، لعبة غولف واقعية للاعبي الغولف أثناء التنقل، تم إطلاقها على Google Play و App Store

تتميز ملاعب الغولف الشهيرة في العالم الحقيقي مع عناصر بيئية واقعية وتشمل وسائط مختلفة مثل Battlezon ، والتحديات، ولعب البطولات

يتم توزيع 100 تذكرة سحب للعناصر المتميزة، والأحجار الكريمة، والذهب، وصناديق العناصر المتميزة خلال حدث خاص للاحتفال بالإطلاق العالمي

Official global launch of Golfzon's mobile golf game Golfzon M Real Swing.

سيول، كوريا الجنوبية, 28 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت Golfzon Co., Ltd. (Kang-su Park و Duk-hyung Choi الرئيسان التنفيذيان المشاركان) أنه في 28 سيتم الإطلاق العالمي الرسمي لـ Golfzon M: Real Swing، لعبة غولف للجوال تم تطويرها ذاتيًا، على Google Play (Android) و App Store (iOS).

Golfzon M هي لعبة غولف واقعية تلتقط بوضوح ملاعب الغولف الشهيرة في الحياة الواقعية في جميع أنحاء العالم في لعبة متنقلة. بالإضافة إلى دورات العالم الحقيقي، تتميز اللعبة أيضًا بعوامل بيئية واقعية مثل سرعة الرياح واتجاهها إلى جانب المنحدر الأخضر. مع Golfzon M، يمكن للجميع الاستمتاع بجولة من الغولف في أي وقت وفي أي مكان. توفر Golfzon M وضع التحدي للعب اللاعب الفردي، ووضع Battlezon للعب مباراة فردية مع لاعبي الغولف في جميع أنحاء العالم، ووضع البطولة. لمزيد من العمق، تتميز اللعبة أيضًا بنظام تحسين الشخصيات حيث يمكنك تعزيز قدرات الشخصية والنوادي، بالإضافة إلى تجربة تركيب العمود وتعديل الوقفة.

كما يتم عقد حدث ترويجي مع طن من الامتيازات للاحتفال بإطلاق Golfzon M. سيحصل اللاعبون الذين يسجلون الدخول يوميًا إلى Golfzon M لمدة سبعة أيام على عنصر مكافأة خاص، وأولئك الذين يفوزون بعد اللعب كمبتدئين في وضع Battlezon أو الذين ينجحون في مهام خاصة باللعبة مثل par و birdie و fairway landing و putt و الأقرب إلى الحفرة وتحديات الطلقات المثالية سيحصلون على هدايا مثل 100 بطاقة سحب للعناصر المميزة، والذهب، وكوبونات تبادل العمود، والأحجار الكريمة.

وقال Chang-hoon Yoo، مدير قسم أعمال الميتافيرس في Golfzon، "Golfzon M هي لعبة جوال مبتكرة أصبحت ممكنة من خلال تاريخ Golfzon الطويل من الخبرة والدراية في رياضة الغولف. نحن نقدر كل الترقب والاهتمام من العديد من لاعبي الغولف الذين سجلوا من خلال التسجيل قبل الإطلاق." وأضاف: "يسعدنا أن نجلب المتعة والإثارة وتحدي الغولف على الملعب وأجهزة المحاكاة للأشخاص على منصات الهواتف المحمولة."

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2129274/image_1.jpg

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