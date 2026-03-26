لوسيديا تُطلق منصة العميل الذكي للمؤسسات:

عقب جولة التمويل القياسية من السلسلة "ب"، تنطلق لوسيديا نحو مرحلة جديدة من التوسع الإقليمي.

الرياض، المملكة العربية السعودية 26 مارس 2026 /PRNewswire/ -- في أعقاب إتمامها جولة تمويل استثنائية بلغت ٣٠ مليون دولار أمريكي في إطار سلسلة التمويل "ب" عام ٢٠٢٥، لتكون بذلك أضخم صفقة استثمار في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آنذاك — أعلنت لوسيديا، المنصة الرائدة في إدارة تجربة العملاء المبنية على الذكاء الاصطناعي، عن إطلاق منصة العميل الذكي للمؤسسات ركيزةً محوريةً في مسيرتها الاستراتيجية لعام ٢٠٢٦، القائمة على الابتكار المستمر في محفظة المنتجات والتسارع في التوسع عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يتزامن الإطلاق مع لحظة فارقة تشهد فيها المؤسسات الكبرى في المنطقة انتقالاً حاسماً من مرحلة تجريب الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التشغيل الفعلي على نطاق واسع. وتُعزز لوسيديا هذا التحول بنتائج تجارية استثنائية: ففي الربع الرابع من عام ٢٠٢٥، حققت الشركة نمواً في المبيعات بلغ ثلاثة أضعاف ما حققته في الفترة ذاتها من عام ٢٠٢٤، إذ فاقت مبيعات هذا الربع وحده مجمل إيراداتها خلال السنوات الست الأولى.

ذكاء اصطناعي مستقل، مُصمَّم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعمل على نطاق مؤسسي

على خلاف الحلول الغربية التي تستلزم تخصيصاً مكثفاً لتتلاءم مع الأسواق العربية، صُمِّمت منصة العميل الذكي للمؤسسات من لوسيديا لتُلبي متطلبات المنطقة، مع قدرات استقلالية تُمكّن المؤسسات من توسيع عمليات خدمة العملاء دون الحاجة إلى توسيع مماثل في الكوادر البشرية.



تعتمد المنصة السحابية على بنية تحتية متطورة ترصد أكثر من ١٥ لهجة عربية، شاملةً العامية، بدقة تتجاوز ٩٢%، وتقدم:

الحلول المستقلة : يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي معالجة طلبات دعم العملاء وخدمتهم بشكل مستقل عبر القنوات الرقمية كافة، مع إحالة الحالات المعقدة فقط إلى الفرق البشرية.

الحوكمة المؤسسية: ضوابط متقدمة وأُطر امتثال وآليات رقابية صارمة تضمن النشر المسؤول للذكاء الاصطناعي.

الذكاء الثقافي: فهم أصيل للتحولات اللغوية بين الفصحى والعامية، والتعبيرات الإقليمية، والسياق الثقا في — دون الحاجة لطبقات ترجمة.

الامتثال التنظيمي: توافق مدمج مع نظام حماية البيانات الشخصية ( PDPL ) السعودي ومتطلبات حماية البيانات الإقليمية.

النشر السريع: تنفيذ كامل خلال ٤ إلى ٦ أسابيع.

"المرحلة التجريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد وَلَّت. اليوم، تتجه المؤسسات الكبرى نحو تشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وهي بحاجة إلى منصات مُبنية خصيصاً للأسواق العربية. يُثبت النمو الذي حققناه (٣×) أن المؤسسات الإقليمية باتت جاهزة لوكلاء ذكاء اصطناعي يفهمون حقاً لغاتها وثقافاتها ومتطلباتها التنظيمية. هذه المنصة تمثل حقبة جديدة في تجربة العملاء، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي باستقلالية حقيقية جنباً إلى جنب مع الفرق البشرية لتقديم خدمة استثنائية على أوسع نطاق."

عبدالله عسيري، المؤسس والرئيس التنفيذي، لوسيديا

أثر تجاري قابل للقياس

تُمكّن منصة لوسيديا المؤسسات من تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس:

معالجة آلاف المحادثات المتزامنة — ما يعادل مئات من الوكلاء البشريين — بتكلفة أقل.

تقديم خدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام السنة مع أوقات استجابة فائقة السرعة.

تخفيض تكاليف خدمة العملاء بنسبة تتراوح بين ٦٠% و٧٠%.

تحقيق معدلات حل من الاتصال الأول بنسبة ٩٠% وأكثر.

دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي الوطنية من خلال تعزيز قدرات الفرق المحلية.

تحويل كل تفاعل مع العميل إلى مصدر للبيانات والرؤى القابلة للتنفيذ عبر آليات استقصاء البيانات المباشرة.

تتوافق المنصة مع مستهدفات التحول الرقمي الإقليمية، وتُسهم في معالجة النقص الحاد في الكوادر البشرية المتخصصة في خدمة العملاء، بما يُعزز مسيرة تنمية القوى العاملة من خلال تمكين الوكلاء البشريين من التفرّغ للتفاعلات عالية القيمة والحالات المعقدة.

توسع إقليمي متسارع

استجابةً للطلب المتزايد، تفتتح لوسيديا أول مكتب مبيعات لها في دول مجلس التعاون الخليجي خارج المملكة، بما يُمكّنها من خدمة عملاء قطاع المؤسسات مباشرةً عبر المنطقة. يُعزز هذا التوسع حضور الشركة في سوق إدارة علاقات العملاء بالمنطقة، الذي يُتوقع أن يبلغ ٤٫٦ مليار دولار، ويُرسّخ موقع لوسيديا لمرحلة النمو الإقليمي القادمة.

كما تواصل الشركة تعميق حضورها الإقليمي من خلال شراكات استراتيجية مع كبار اللاعبين العالميين والإقليميين، من بينهم: Infobip، وAtlas Crisis، وLithe، وIthra، مع تعزيز مشاركتها في أبرز ملتقيات الذكاء الاصطناعي وتجربة العملاء في المنطقة.

وأضاف عسيري:

"لم يعد الذكاء الاصطناعي أداة ثانوية في تجربة العملاء؛ بل سيعمل باستقلالية تامّة إلى جانب الفرق عبر كل قناة. لقد صمّمنا منصة لوسيديا خصيصًا لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأن الحلول العالمية تعجز عن استيعاب الفروق الثقافية الدقيقة ومتطلبات الامتثال الإقليمية. ينبغي لكل مؤسسة في المنطقة أن تكون قادرة على تقديم تجربة عملاء استثنائية على نطاق واسع، وباللغة العربية، وبدقة تراعي السياق الثقافي. نحن نعمل على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تجعل هذا المستقبل واقعاً ممكنًا."

الابتكار في المنصة ورفع الاستثمار في البحث والتطوير بنسبة ٤٠%

دعماً لرؤيتها المستقبلية، ترفع لوسيديا استثماراتها في فرق الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير بنسبة ٤٠%، في مسعى لتوسيع منصتها الشاملة لتجربة العملاء عبر المحاور الرئيسية.

وبناءً على قدراتها الراسخة في مجالات الرصد الاجتماعي، وخدمة الدعم متعدد القنوات، وإدارة التغذية الراجعة، وملفات تعريف العملاء، والرصد الإعلامي، تعتزم لوسيديا إطلاق حلّين متخصصين إضافيين خلال عام ٢٠٢٦:

إدارة موحّدة للحالات والتذاكر: نظام مركزي يشمل القنوات الاجتماعية والرقمية وخدمة العملاء كافة، مع أتمتة قائمة على اتفاقيات مستوى الخدمة، وتوجيه مبني على الذكاء الاصطناعي، وإدارة التصعيد، ولوحات تحكم فورية، وبوابات خدمة ذاتية للعملاء.

أتمتة التسويق بالذكاء الاصطناعي: منصة تسويقية مبنية على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تدعم تنسيق الحملات، وإنتاج المحتوى، وتحسين الإعلانات، وتحليلات متعددة القنوات، وقياس أداء المؤثرين — مع تحليل فوري للمشاعر عبر أكثر من ١٥ لهجة عربية لضمان تنفيذ حملات محلية دقيقة تراعي الخصوصية الثقافية.

عن لوسيديا

لوسيديا منصة إدارة تجربة العملاء المبنية على الذكاء الاصطناعي، صُمِّمت خصيصاً لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُمكِّن منصة العميل الذكي المؤسسات من تقديم خدمة عملاء مستقلة وعلى مدار الساعة عبر أكثر من ١٥ لهجة عربية، وذلك بضمانات حوكمة مؤسسية متقدمة ووعي عميق بالسياق الثقافي.

وبدعم من أضخم استثمار في الذكاء الاصطناعي في المنطقة (٣٠ مليون دولار — سلسلة "ب" في ٢٠٢٥)، تجمع لوسيديا بين خبرة تقنية راسخة ومعرفة عميقة بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدة المؤسسات على تشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وتعتمد المنصة بنية سحابية أصلية، متوافقة مع معايير الامتثال SOC 2 Type II وISO 27001، وتتوافق مع أُطر حماية البيانات الإقليمية بما فيها نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية (PDPL).