لوكاس تحصل على اعتراف مزدوج في عام 2024 بالإدراج ضمن "دليل السوق لتكنولوجيا التسليم للوجهة النهائية" و"دليل حلول إدارة أنظمة الشحن ذات شركات النقل المتعددة" الصادرين عن شركة Gartner®

سان فرانسيسكو, 28 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- حصلت شركة لوكاس ((Locus ، وهي شركة عالمية لتقديم البرمجيات كخدمة للأنظمة المتكاملة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لإدارة الخدمات اللوجستية، على اعتراف كمورّد ممثِّل في "دليل السوق الصادر عن شركة جارتنر (Gartner®) لحلول تكنولوجيا التسليم للوجهة النهائية" لعام 2024، "التسليم للوجهة النهائية".

يأتي هذا الاعتراف بعد فترة وجيزة من الاعتراف بلوكاس أيضًا في "دليل حلول إدارة أنظمة الشحن ذات شركات النقل المتعددة الصادر عن شركة جارتنر (Gartner®)" ((MCPMS)) لعام 2024، مما يعزز الوجود المؤثر للشركة في مجال تكنولوجيا الخدمات اللوجستية.

Locus Receives Dual Recognition in 2024 Gartner® Market Guides for Last-Mile Delivery Technology and Multicarrier Parcel Management Solutions

استمرت لوكاس في دفع الابتكار داخل قطاع الخدمات اللوجستية، واستفادت من التكنولوجيا لتحسين الوفاء بالمهام والتسليم للوجهة النهائية، وخفض التكاليف بشكل كبير وتعزيز تجارب العملاء. يعكس هذا الاعتراف نجاح وفعالية حلول لوكاس الشاملة المصممة لتلبية الاحتياجات المعقدة لعمليات التسليم للوجهة النهائية.

يشير دليل جارتنر للسوق إلى أن "مبادرات الرقمنة الجديدة، والتبني المتزايد للتجارة الإلكترونية، والحاجة إلى تحسين تكاليف النقل لتحسين تجربة المستهلك النهائي وزيادة مشاركة العلامة التجارية هي بعض التحديات التي يجب على حلول "التسليم للوجهة النهائية" حلها. لقد تأثرت عمليات ما قبل وبعد الشراء بتلك التحديات، مما يتطلب من المنظمات اعتماد التكنولوجيا التي تمكن من تنظيم التسليم الأمثل لتوفير المزيد من الراحة والخيارات وتجربة أفضل بشكل عام للمستهلك النهائي."

وفي حديثه عن التطور، علق نيشيت راستوجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوكاس، قائلاً: "نعتقد أن هذا الاعتراف من جارتنر يؤكد التزامنا بالابتكار التكنولوجي والتميز في العمليات اللوجستية. على مدى ما يقرب من عقد من الزمان، كنا فخورين للغاية بوضع معايير جديدة للوفاء بمهام التسليم للوجهة النهائية ورفع جودة تجربة العملاء في هذا المجال المعقد والحاسم في ذات الوقت. نحن متحمسون لإمكانيات الذكاء الاصطناعي في تطوير معايير جديدة للتميز في التسليم للوجهة النهائية وتجربة العملاء، ونتطلع إلى تطوير جيل جديد من الحلول الرائدة لتحديد هذه المعايير وإطلاق النمو في العالم الحقيقي على نطاق واسع."

نبذة عن شركة Locus

تساعد شركة لوكاس ((Locus ، من خلال برنامج إدارة الشحن والتوصيل الشامل من الطلب للتوصيل الخاص بها القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي، الشركات على تحسين عملياتها اللوجستية وتحويلها من مراكز للتكلفة إلى مولدات للإيرادات. بدعم من "جي آي سي سنغابور" (GIC Singapore)، و"تايغر جلوبال" (Tiger Global)، و"كوالكوم فنتشرز" (Qualcomm Ventures)، سهلت لوكاس أكثر من 1.2 مليار عملية تسليم في جميع أنحاء العالم، حيث تخدم أكثر من 360 عميلًا عالميًا في مختلف الصناعات.

المصادر:

- Gartner, Market Guide for Last-Mile Delivery Technology Solutions, Oscar Sanchez Duran, Carly West, Nathan Lease, 18 June 2024

- Gartner, Market Guide for Multicarrier Parcel Management Solutions, Simon Tunstall, Brock Johns, Oscar Sanchez Duran, 27 May 2024

إخلاء مسؤولية Gartner

لا تصادق شركة جارتنر على أي بائع أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية، ولا توصى مستخدمي التكنولوجيا بقصر اختياراتهم على البائعين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيفات أخرى. وتتألف منشورات جارتنر البحثية من آراء شركة جارتنر البحثية، ويجب ألّا تُفسّر على أنّها بيانات تشير إلى حقائق ثابتة. تُخلي جارتنر مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أيّ ضمانات متعلقة بالقابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين.

تُعد جارتنر علامة تجارية مسجلة وعلامة خدمة لشركة "جارتنر إنك" (Gartner, Inc.) والشركات التابعة لها أو أيًا منهما في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي. جميع الحقوق محفوظة.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2448621/Locus_2024_Gartner_Market_Guide.jpg