لونجي تحقق رقماً قياسياً: شحن أكثر من 1 غيغاواط من ألواح الطاقة الشمسية إلى سوق الطاقة الشمسية الموزع في الشرق الأوسط

شيآن، الصين، 24 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- تمكنت لونجي الشركة الرائدة عالمياً في مجال التقنيات الشمسية في إنجاز هائل من شحن أكثر من 1 جيجاواط من ألواح الطاقة الشمسية إلى سوق الطاقة الشمسية الموزعة في الشرق الأوسط مع نهاية الربع الثاني من عام 2023. يؤكد هذا الإنجاز الهام إلتزام لونجي بتعزيز عملية التحول الطاقي في القطاعين السكني والتجاري في منطقة الشرق الأوسط.

برزت لونجي منذ دخولها إلى سوق الشرق الأوسط في عام 2019 كجهة ناشطة، وتركت بصمة لا تُنسى في مجال الطاقة الشمسية في المنطقة. وكان دور الشركة المتفاني في الابتكار والتميز مؤثراً وساهم في بناء سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية الموزع في بلدان مثل الإمارات العربية المتحدة ولبنان والأردن واليمن وغيرها.

وكان العامل الرئيسي في قصة نجاح لونجي هو إطلاقها ألواحها المتقدمة Hi-MO 6، التي تم بناءها وفقاً لتقنية HPBC المبتكرة. هذا الإنجاز ليس فقط وضع معايير جديدة للأداء، ولكنه أيضاً وسع قالب منتجات لونجي الموزع، مما فتح آفاقاً أوسع لحالات التطبيق. من خلال توفير قيمة معززة وخيارات متعددة، قامت لونجي بتمكين الأسر والمؤسسات الصناعية والتجارية في منطقة الشرق الأوسط.

"حققت لونجي مكانتها كعلامة تجارية موثوقة في سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية الموزع في منطقة الشرق الأوسط من خلال التفاني الثابت في الجودة والابتكار. نجاحنا هو دليل على الدعم الثابت من شركائنا المحليين في التوزيع والاعتراف الكبير بمنتجاتنا في السوق. يبقى نهج لونجي الذي يركز على العميل هو جوهر مهمتنا، ونحن ملتزمون بتقديم حلول الطاقة الشمسية ذات جودة عالية والتي تثري حياة المستخدمين النهائيين".

باجيو تينغ، المدير العام للشرق الأوسط في الإنتاج الموزعMEA ، يعبر عن فخره بإنجازات الشركة

تظل لونجي مستمرة في التزامها بقيادة الطريق في رحلة التحول الطاقي كشركة رائدة في صناعة الطاقة الشمسية. وتطلعاً إلى إلى المستقبل تعتزم الشركة تقديم مجموعة شاملة من حلول الطاقة الشمسية عالية الكفاءة والموثوقة وذات عائد العالي لتلبية احتياجاتا العملاء المتنوعة. من خلال توفير منتجات الطاقة الشمسية ذات المزايا المناسبة بالنسبة للتكلفة، تهدف لونجي إلى تسريع الانتقال نحو مشهد الطاقة المستدامة مع الحفاظ على مكانتها في مقدمة التقدم الصناعي.

تؤكد إنجازات لونجي على سعيها للتفوق وإخلاصها في خلق مستقبل أكثر نظافة وأخضراراً. بينما تستمر الشركة في تحقيق إنجازات جديدة ودفع الابتكار في صناعة الطاقة الشمسية، يمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تتوقع مستقبلًا أكثر إشراقًا وأكثر استدامة مدعوماً بحلول الطاقة الشمسية المبتكرة من لونجي.

حول لونجي

تأسست لونجي في عام 2000، تلتزم لونجي بأن تكون الشركة العالمية الرائدة في مجال تقنيات الطاقة الشمسية، مركزةً على خلق قيم موجهة نحو العملاء لتحقيق التحول الطاقة في جميع الحالات.

من خلال مهمة ""استخدام ضوء الشمس وإنشاء عالم للطاقة الخضراء"" ، تشارك لونجي صورة العلامة التجارية ""مستقرة وموثوقة ، رائدة من خلال التكنولوجيا"" ، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي ، وبناء رقاقة السيليكون الأحادي البلورية، ووحدات البطارية ، والحلول الصناعية والتجارية الموزعة والطاقة الخضراء حلول وخمسة قطاعات أعمال لمعدات الطاقة الهيدروجينية. تشكيل منتجات وحلول ""الكهرباء الخضراء"" + ""الهيدروجين الأخضر"" التي تدعم التنمية العالمية الخالية من الكربون."

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