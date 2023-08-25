لونجي تعمل على تمكين الابتكار في مجال الطاقة الشمسية: ورشة عمل ناجحة تكشف عن تقنيات الطاقة الشمسية في الأردن

عمان، الأردن, 25 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة «لونجي– LONGi» الرائدة عالمياً في تكنولوجيا الطاقة الشمسية عن فخرها بنجاح ورشة عملها الأخيرة التي عُقدت بالتعاون مع متاجر الشرق الأوسط للطاقة الشمسية في الأردن. إذ اجتمع كبار الخبراء والباحثين ومركبي الطاقة الشمسية في عمّان وذلك في 16 الشهر الحالي لحضور حدث يتمحور عن موضوع "التقنيات المتقدمة في أنظمة الطاقة الشمسية".

وكانت ورشة العمل التي عُقدت في قلب قطاع الطاقة الشمسية في الأردن، عمّان، حدثاً تاريخياً بالنسبة لشركة «LONGi». حيث عرضت «LONGi» بالشراكة مع متاجر الشرق الأوسط للطاقة الشمسية، إمكانيات تقنيات الطاقة الشمسية المتطورة في دفع تحول الطاقة في الأردن نحو الأمام. كما جمعت الورشة عدداً من المهنيين الذين أعربوا عن التزامهم المشترك مع الشركة بتطوير تقنيات الطاقة الكهروضوئية في البلاد.

قطع الأردن خطوات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة بهدف تحقيق 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وقد لعبت ورشة عمل «LONGi» دوراً محورياً وساهمت في تحقيق هذا الهدف الطموح من خلال تقديم حلول مبتكرة للطاقة الشمسية تم تصميمها خصوصاً لتلبي احتياجات السوق الأردنية المحددة.

برز في ورشة العمل عرض «LONGi» عن ألواح Hi-MO 6 الثورية والتي حظيت باهتمام كبير من الحضور. فقد تم تصميم هذه الألواح لتلبية الطلبات المتنوعة للسوق الاستهلاكية العالمية. كما تم تزويدها بتقنية خلايا HPBC الحديثة عالية الكفاءة من «LONGi»، إذ تتميز ألواح Hi-MO 6 بكفاءة ذروة تصل حتى 22.8% أثناء الإنتاج الضخم. بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه الألواح بأدائها الاستثنائي في ظروف درجات الحرارة العالية وأشعة الشمس المنخفضة. الامر الذي يدل على التزام «LONGi» بكل من الكفاءة والموثوقية. علاوة على ذلك، فإن تقنية خلايا HPBC تضمن حفاظ ألواح Hi-MO 6 على الطاقة الفائقة مع مرور الوقت مما يعزز قيمتها على المدى الطويل.

كما قدم خبراء شركة «LONGi» خلال جلسات ورشة العمل رؤى لا تقدر بثمن حول ألواح Hi-MO 6 وكيف لها أن تتماشى مع أهداف الطاقة المتجددة في الأردن. ومن خلال عمليات المحاكاة الشاملة لتوليد الطاقة أظهرت هذه الألواح تفوقاً كبيراً في توليد الطاقة، مقارنةً بالمنتجات البديلة، لتؤكد قدرتها على النهوض بتقنيات الطاقة الشمسية.

ظهر تفاني «LONGi» في تعزيز المبادرات الكهروضوئية في الأردن، واضحًا، خلال ورشة العمل التي كانت بمثابة خطوة كبيرة نحو مستقبل أنظف وأكثر استدامة. يؤكد هذا المسعى الناجح التزام «LONGi» في رفع مستوى تكنولوجيا الطاقة الشمسية مما يعزز مكانتها كقوة دافعة في تشكيل عالم أخضر.

حول LONGi

شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية وتكرس نفسها للابتكار في قطاع الطاقة المتجددة، وتقود التحول نحو مستقبل أنظف وأكثر استدامة. كما أنها تركز على الألواح الشمسية عالية الأداء والحلول الكهروضوئية المتطورة.

حول متاجر الشرق الأوسط للطاقة الشمسية

تعد متاجر الشرق الأوسط للطاقة الشمسية شريكاً بارزاً في قطاع الطاقة الشمسية وتلتزم بتعزيز تقنيات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. كما تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الحلول الشمسية التي تتماشى مع مشهد الطاقة المتطور.

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نتمنى لكم يوماً مشمساً!

المصدر: نشرة رسمية من LONGi

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