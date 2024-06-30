لي بنغ نائب رئيس شركة Huawei: تعظيم القيمة من تجربة 5.5G

شانغهاي، 30 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- في المؤتمر العالمي للجوال شنغهاي 2024، ألقى لي بنغ، نائب الرئيس الأول للشركات ورئيس مبيعات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في Huawei، كلمة رئيسية حول كيفية قدرة الناقلين على تحقيق أقصى قدر من قيمة 5.5G بشكل أكثر فعالية.

أعوام من الجهود المتضافرة في جميع أنحاء الصناعة أعدت الشبكات والخدمات ونظام الأعمال التجارية للاستخدام التجاري واسع النطاق لـ 5.5G. لكي تتمكن شركات الاتصالات من تحقيق النجاح، يعتقد لي أن ابتكار نماذج الأعمال وتكامل القدرات هما المفتاح لتحقيق أقصى قدر من العائد على الاستثمار في 5.5G - مع التركيز على تقديم تجربة مستخدم مختلفة.

Li Peng, Huawei's Corporate Senior Vice President and President of ICT Sales & Service, delivered a keynote

قال لي: "عصر الذكاء الاصطناعي المتنقل هنا". "لتحفيز أشكال جديدة من الطلب غير المستغل، يمكن لشركات الاتصالات دمج شبكتها وقدراتها السحابية والذكاء الاصطناعي لتقديم مجموعة مختلفة من التجارب المتصلة. يجب على شركات الاتصالات الاستفادة من هذه الفرصة الجيدة لاستكشاف نماذج الأعمال المبتكرة، مما يؤدي إلى التحول من عامل واحد إلى تحقيق الدخل متعدد العوامل - من تحقيق الدخل من حركة المرور إلى تحقيق الدخل من الخبرة نفسها. هذا هو المفتاح لخلق قيمة أكبر للمستخدمين من جميع الأنواع والقيادة في تطوير الصناعة في عصر الذكاء الاصطناعي المحمول."

شدد لي على أن العرض عالي الجودة هو المفتاح لتحفيز الطلب الجديد. قارن صناعة الجوال بصناعة الطيران في سبعينيات القرن العشرين، عندما بدأت شركات الطيران في تزويد الركاب بخدمات مقصورة متميزة من خلال تصنيف مقاعد مقصورة في الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية، ثم إطلاق عروض خدمات أكثر تخصيصًا مثل صالات المطار وامتيازات الطرف الثالث. فتح هذا فصلًا جديدًا من تحقيق الدخل من الخبرة في صناعة الطيران.

حتى الآن، حققت صناعة الاتصالات المتنقلة نمواً لا يصدق من خلال الابتكار التكنولوجي ونموذج الأعمال دون توقف. والآن، وفقًا لِلي، حان الوقت للعمل على إمدادات أكثر ابتكاراً. مع تطور تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة إلى 5.5G، يجب على الصناعة دمج قدرات الشبكة والسحابة والذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلب الجديد والكامن بين المستخدمين. سيساعد ذلك في دفع ترقية الصناعة وتحقيق نمو أكثر قوة وسرعة.

تجربة شبكة حتمية لمجموعة متنوعة من المتطلبات

لدى الأشخاص المختلفين متطلبات مختلفة لتجربة الشبكة. يميل المسافرون من رجال الأعمال إلى تفضيل سرعات أكبر للوصلة الهابطة، في حين قد يهتم القائمون بالبث المباشر واللاعبون أكثر بالوصلة الصاعدة وزمن وصول الشبكة. تحسن شبكات 5.5G من عرض النطاق الترددي بمعامل 10، وتسمح لشركات الاتصالات بضمان تجربة متصلة متينة في أي وقت وفي أي مكان مع الجدولة القائمة على QCI اللاسلكية، ومعدل البت المضمون (GBR)، وتقييم المستخدم والخدمة الذكيان وتوليد السياسة من خلال وظيفة تحليل بيانات الشبكة (NWDAF) في الشبكة الأساسية. يمكن لشركات الاتصالات تصميم مجموعة متنوعة من الحزم المستهدفة لمجموعات مختلفة من الأشخاص وتوفير خدمات شخصية تزيد من الإيرادات وتحسن الولاء بين العملاء الراقيين.

الهواتف السحابية: دمج الاتصال والحوسبة والنظم الإيكولوجية لنموذج جديد من الإمدادات المبتكرة

وفقًا للي، مدعومة بعرض النطاق الترددي العالي وزمن الوصول المنخفض الذي توفره شبكات 5G ونشر مجموعات الموارد السحابية عند الطلب، يمكن للهواتف السحابية أن تلبي بشكل أفضل احتياجات أنواع مختلفة من المستخدمين من حيث قوة الحوسبة في الوقت الفعلي وعزل البيانات والتعاون عبر الإنترنت.

وأشار إلى شركة China Mobile Zhejiang كمثال. أصدرت شركة الاتصالات حزمة هاتف سحابية تدمج قدرات الحوسبة والشبكة والسحابة. يمكن للمشتركين في هذه الخدمة الاستمتاع بإمكانية الوصول الشامل إلى البث عند الطلب وامتيازات الأعضاء الأخرى على أجهزتهم السحابية الافتراضية. وقد حققت الشركة أيضًا استثمارًا متعدد العوامل من خلال تقديم خطط بيانات مخصصة بقيمة 1 تيرابايت مع ثلاثة مستويات مختلفة من حزم طاقة الحوسبة. من خلال مشاركة امتيازات الطرف الثالث، استفادت شركاات الاتصالات أيضًا من خطط البيانات المدعومة.

تتيح 5.5G مجموعة أكثر ثراءً من منتجات وعروض B2B

توفر تقنية 5.5G إمكانات محسنة فيما يتعلق بسرعات الوصلة الصاعدة والهابطة وزمن الوصول وتحديد المواقع والشبكات الحتمية. وأضاف لي أن هذه يمكن استخدامها لتطوير أكثر من 30000 شبكة خاصة بالصناعة تم نشرها بالفعل، مما يؤدي بشكل فعال إلى توسيع قدرات الشبكة من الأنظمة المساعدة إلى أنظمة الإنتاج الأساسية وإنشاء قيمة صناعية أكبر.

بالإضافة إلى خدمات شبكة الجيل الخامس الأساسية، يمكن لشركات الاتصالات أيضًا توفير خدمات مضمونة بموجب اتفاقية SLA وخدمات ذات قيمة مضافة مثل تصميم شبكة موثوق بها وخدمات حافة ذكية ومواقع عالية الدقة. أشار لي إلى أن 5.5G مناسبة تمامًا لعمليات القطارات. مع تحديد المواقع عالية الدقة من 5.5G في الأنفاق، إلى جانب تطبيقات مثل فحص الفيديو التلقائي الذي يعمل بنظام 5G وفحص المركبات الذي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، يمكن لجميع خطوط القطارات أن تجعل التشغيل والصيانة الذكية حقيقة عملية.

سيقام المؤتمر العالمي للجوال شنغهاي 2024 في الفترة الممتدة من 26 إلى 28 يونيو/حزيران في مدينة شنغهاي الصينية. وخلال المؤتمر، ستعرض Huawei أحدث منتجاتها وحلولها في المدرجين E10 وE50 في القاعة N1 في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض (SNIEC).

سيشهد عام 2024 الإطلاق التجاري لـ 5.5G، في حين أن F5.5G، التي تميزها شبكات جيجابايت الضوئية، قيد التنفيذ بالفعل. يعمل التآزر عبر الشبكات والسحابة والذكاء على تنويع تجربة المستخدم وجعل التطبيقات الذكية منتشرة. مع المشغلين العالميين والمهنيين في الصناعة وقادة الرأي، نتعمق في مواضيع مثل تعزيز نجاح 5G في عصر 5.5G، والاستفادة من الإمكانات لزيادة إيرادات المشغل، والتسارع نحو عالم ذكي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2024 .