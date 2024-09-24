لِيَكن الألماس مطرًا: "دار جلوبال" ودار "معوّض" للمجوهرات الراقية تكشفان عن مشروع سكني مميز بقيمة 880 مليون ريال سعودي

لندن, 24 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- دخلت "دار جلوبال"، شركة التطوير العقاري العالمية المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية؛ في شراكة بارزة مع دار المجوهرات الراقية "معوّض" لإطلاق مشروع سكني فريد من نوعه بقيمة 880 مليون ريال سعودي (180 مليون جنيه إسترليني)، بالقرب من معرض إكسبو 2030 العالمي في شمال الرياض. ويعتبر هذا التعاون الأول من نوعه لـ "دار جلوبال" في السوق السعودية، وإنجازاً مهماً في استراتيجية التوسع الدولية للشركة. كما يجسد المشروع الانتقال المنشود لدار "معوّض" إلى القطاع السكني الفاخر، حيث ترسخ مكانتها كشركة رائدة بمجال البراعة الحرفية المتقنة للارتقاء بعملياتها نحو آفاق جديدة.

LET IT RAIN DIAMONDS: DAR GLOBAL AND MOUAWAD HIGH JEWELLERY HOUSE UNVEIL SAR 880 MILLION LANDMARK RESIDENTIAL PROJECT

مقرر تسليمه في الربع الرابع من عام 2026، سيصبح مشروع الفلل السكنية الفاخرة الذي يتكون من 200 فيلا سكنية إحدى أبرز الوجهات المرموقة في الرياض، حيث يجمع بين خبرة "دار جلوبال"، المعروفة بنهجها المبتكر بمجال العقارات الراقية، وإرث "معوّض" الحافل بالإبداع والبراعة الفنية.

يحق لمالكي العقارات السكنية التي تزيد قيمتها عن 4 ملايين ريال سعودي الحصول على إقامة مالك عقار ضمن برنامج الإقامة المميزة في السعودية. وقد ساهم هذا البرنامج، إلى جانب العروض العقارية الفاخرة ذات العلامات التجارية المشتركة، في زيادة جاذبية المملكة للمستثمرين الدوليين، إلى جانب تعزيز مكانة الرياض وجهة عالمية صاعدة لأنماط الحياة الفاخرة.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "تفخر 'دار جلوبال' بتحقيق هذا الإنجاز المهم، حيث توفر خبرتها الدولية ومعايير الحياة الراقية في السوق السعودية. ولا شك أن شراكتنا الجديدة مع دار 'معوّض'، هذا الاسم الرديف لعالم الألماس والفخامة والبراعة الحرفية، ما هي إلا تجسيد لرؤيتنا المشتركة الرامية لتقديم تجربة معيشة فريدة من نوعها ومستوحاة من الطراز العالمي، في مدينة الرياض. ونسعى من خلال هذا المشروع إلى إرساء معيار جديد للفخامة والأناقة، على غرار مشروع 'بولغاري ريزيدنسز' الشهير؛ مما يؤكد التزامنا بتعزيز العروض العقارية المتاحة في المملكة من خلال مشاريع تتقاطع مع الحداثة والأناقة والتصميم العصري".

من جانبه قال باسكال معوّض، الشريك المؤتمن من الجيل الرابع لعائلة "معوّض": "لأكثر من قرن من الزمن، ظلت 'معوض' علامة مميزة وعنواناً للفخامة والأناقة الدائمة. ويسهم تعاوننا مع 'دار جلوبال' في تمكيننا من تعزيز إرثنا العريق ليشمل مجال المساكن التي تحمل علامات تجارية، وغرس هويتنا الفريدة في مشاريع مرموقة حول العالم. وباعتقادنا أن هذا الإنجاز من شأنه أن يرسي معياراً جديداً للحياة الفاخرة في سوق العقارات".

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