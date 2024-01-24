مؤتمر African Mining Indaba لعام 2024: تظل SANY للعام الثاني والعشرين في خدمة الأرض الطيبة

تشانغشا، الصين، 24 يناير 2024 /PRNewswire/ -- سيعقد مؤتمر African Mining Indaba (إندابا التعدين الأفريقي) 2024 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات (CTICC) في الفترة من 5 إلى 8 فبراير. تحت شعار "Globalized SANY, Digitalized SANY, Decarbonized SANY, Localized SANY"، ستتواجد SANY في الجناح L41 لمناقشة أحدث تقنياتها وحلول التعدين المستدامة المستهدفة مع العملاء.

African Mining Indaba 2024 SANY’s 22nd Year Serving the Passionate Land

وقال Samuel Zhang، المدير العام لشركة SANY Int'l في جنوب أفريقيا: "نحن متحمسون لتقديم حلول التعدين التي في جعبتنا للمهنيين الذين يجتمعون من كل أنحاء العالم لحضور حدث واحد. يتيح لنا هذا الحدث التفاعل مع العملاء، الذين لديهم جميعًا الشغف نفسه: مصالح التعدين في أفريقيا." وسيكون الفريق التنفيذي الصيني والجنوب أفريقي موجودين في الموقع طوال فترة الحدث للتفاعل مع الحضور.

مركز توزيع جديد تمامًا لتقديم خدمة أفضل

منذ وصول أول معدات من SANY إلى المغرب في عام 2002، ظلت الشركة تخدم سوق أفريقيا لمدة 22 عامًا. وفي عام 2006، أنشأ فريق SANY في جنوب أفريقيا مكتبًا رئيسيًا في بوكسبيرغ، ثم قام بتوسيع فروعه إلى ميدلبورغ وروستنبرج وريتشاردز باي في السنوات التالية. ولضمان تسليم قطع الغيار في وقت قصير وتوفير خدمات أفضل، أطلقت SANY مركزًا متطورًا لتوزيع قطع الغيار في أوليفانتسفونتين، ميدراند في نوفمبر الماضي. تبلغ مساحة مركز التوزيع 20 ألف متر مربع، وسيعمل على تقصير مدة دورة التسليم إلى حد كبير، وتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء، وتوسيع مخزون قطع الغيار من نحو 170 مليون راند إلى 270 مليون راند.

تمتلك SANY مجموعة شاملة من مقدمي الخدمات لتنسيق الخدمات اللوجستية والتوزيع عبر منطقة SADC، مع فريق لوجستي مسؤول عن استلام الطلبات وشحنها في الوقت المناسب، وفقًا لمتطلبات العملاء. ونتيجة لذلك، تفتخر SANY في المنطقة بإنجاز تسليم سريع مع توفر قطع الغيار بنسبة تتجاوز 90% واستقرار معدل استلام الطلبات عند 100%. يؤثر توفر قطع الغيار بشكل إيجابي في خدمة العملاء ودعمهم، ولا سيما من حيث تقليل مدة التوقف عن العمل.

في 15 نوفمبر من عام 2023، وُضع حجر الأساس للمقر الرئيسي لشركة SANY في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ. وبعد اكتمال هذا المقر، سيكون القاعدة التي تمثل مركزًا تصنيعيًا إقليميًا ومركزًا لوجستيًا وتجمعًا للمواهب، متمتعًا بطاقة إنتاجية سنوية تفوق 3 آلاف آلة.

يواجه عالمنا اليوم تحديًا كبيرًا متمثلاً في تغير المناخ، وتلعب إجراءات إزالة الكربون دورًا حيويًا في الحد من الانبعاثات. وسيناقش فريق SANY في جنوب أفريقيا الحلول المنخفضة الكربون مع العملاء في الموقع، مما يسلط الضوء على تصميم الشركة على بناء عالم أنظف وأكثر استدامة ومراعاة للبيئة.

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2325510/SANY_video.mp4

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للتواصل: Thabile Dube، [email protected]