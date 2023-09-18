مؤتمر ETH Riyadh لعام 2023: استكشاف مستقبل النظام البيئي للويب 3

الرياض، المملكة العربية السعودية، 18 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- في 11 أكتوبر ،2023، أصبح مؤتمرETH Riyadh 2023، الذي تقدمه شركة Tharawat Technology وStudio 23، وChainIDE، وCoffee with Crypto، وMask، جاهزًا لتجميع المطورين والمبتكرين، ومجتمع البلوكشين العالمي في تبادل حيوي للأفكار والتقدم التكنولوجي. تستعد الرياض مرة أخرى لتثبت نفسها كمركز عالمي للابتكار في مجال البلوكشين مع اقتراب موعد إنطلاق مؤتمر ETH Riyadh لعام 2023.

تمثل الرياض مركزًا مزدهرًا للابتكار الرقمي، مع مجتمع متنامي من خبراء التقنية وبيئة مواتية لاعتماد التقنيات الناشئة. الموقع الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط يجعل من الرياض نقطة التقاء مثالية لمحبي البلوكشين من مناطق متنوعة، مما يعزز التعاون الدولي والابتكار.

مؤتمر EthRiyadh لعام 2023 هو سلسلة من الأحداث المتنوعة، التي يتم استضافتها عبر الإنترنت وخارجه، ويضم ثلاث مراحل متميزة. سوف ينطلق مع مسابقة META to Global Web3 Builder، التي ستقام في الفترة من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر. وستتضمن هذه المسابقة مسارات متعددة تركز على أحدث الابتكارات في صناعة الويب 3 وتقنية البلوكشين، مما يشجع المطورين والمبتكرين على عرض مهاراتهم وإبداعاتهم.

متابعة مع مؤتمر Builder المقرر عقده في 11 أكتوبر. يعد هذا الجزء من الحدث بإجراء محادثات جذابة وحلقات نقاش يكون على طليعتها القادة وأصحاب الرؤى في مجال البلوكشين. وستتاح للحاضرين الفرصة لاكتساب رؤى قيمة حول الاتجاهات الناشئة والتقنيات الرائدة التي تشكل مستقبل الويب 3 والإيثريوم .

ويتوج الحدث بمرحلة Builder Mixer عبر الإنترنت، والذي سيقام في 12 أكتوبر. هذه فرصة فريدة للمشاركين للتواصل مع مجتمع بناة نابض بالحياة وتعزيز النمو والنجاح المتبادل. يمكن للحاضرين مشاركة القصص حول تجاربهم في بناء وتكوين اتصالات هادفة قد تؤدي إلى إنجازات مستقبلية في صناعة البلوكشين.

لمزيد من المعلومات حول مؤتمر ETH Riyadh لعام 2023، بما في ذلك تفاصيل التسجيل وتحديثات جدول الأعمال، يرجى زيارة الموقع [www.ethriyadh.com].

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ChainIDE SOURCE