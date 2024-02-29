برشلونة، إسبانيا، 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ — في مؤتمر MWC Barcelona 2024، أطلقت Huawei وشركة Unilumin Group Co., Ltd. (Unilumin) الحل المشترك لموقع Smart Pole Site لتسريع التحول إلى المدينة الذكية من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

Smart Pole Site Joint Solution Launch Ceremony

وألقى الدكتور Larry Li، نائب رئيس شركة Unilumin، الكلمة الافتتاحية التي حملت عنوان "التكامل المتعدد والتعاون الاستخباراتي الجماعي لإنشاء الشبكة العصبونية للمدينة الذكية". أصدر Larry Li، ومعه Eric He، الرئيس التنفيذي لـ Digital Site BU وHuawei، وCui Dongfeng، مدير الحلول في Digital Site، في Huawei، الحل المشترك لموقع Smart Pole Site. واستنادًا إلى حل أعمال smart pole site من Huawei، تم تصميم هذا الحل لتعزيز بناء المدن الذكية حيث تكون الأولوية في عمليات المدينة للأمان والاستدامة والذكاء والكفاءة، مع تحسين حوكمة المدينة، والإدارة الشاملة للاستشعار بها.

الأمان: خدمات متعددة تشترك في المحطة والشبكة.

استنادًا إلى تقنية تقطيع الشبكة الضوئية وشبكة IP، يتم استخدام ألياف واحدة لشبكات متعددة. وهذا يوفر وصولاً متكاملاً لشبكات الخدمة، مثل شبكات التحكم. يتم إجراء المصادقة الثنائية الاتجاه بين محطة الخط البصري (OLT) ووحدة الشبكة الضوئية (ONU) لمنع تزوير الأجهزة وضمان موثوقية الإرسال. تتيح الموجات الدقيق اللاسلكية عرض النطاق الترددي العالي، وزمن الوصول المنخفض، والكابلات غير ذات الخنادق، ما يقلل تكاليف البناء في موقع واحد بنسبة 60%.

الاستدامة: الإضاءة الذكية توفر الطاقة.

استنادًا إلى اتصالات خط الطاقة العالية السرعة (HPLC)، يمكن ترقية مصابيح الشوارع الرقمية بسرعة من دون الحاجة إلى توصيل الكابلات. وتعمل مستشعرات الرادارات وبوابات الحافة الذكية على تمكين الإضاءة التلقائية عند الطلب.

الذكاء: الاستجابة الفعالة للحوادث.

باستخدام مجموعات أعمال مثل Huawei Cloud والنظام البيئي للخوارزمية والإدارة الموحدة لإنترنت الأشياء والبوابات الذكية، يتيح هذا الحل تحليل خوارزميات متعددة السيناريوهات والأجهزة، فضلاً عن الربط الذكي لاستشعار إنترنت الأشياء. ويؤدي هذا إلى تسريع الاستجابة للحوادث بشكل كبير وتسهيل حوكمة المدينة.

الكفاءة: أتمتة عمليات التشغيل والصيانة.

باستخدام البوابات الذكية ووحدات اتصال خط الطاقة العالية السرعة (HPLC) ومنصة تطوير الخوارزمية الشاملة، يدعم الحل اكتشاف الأخطاء عن بُعد في الوقت الفعلي وتحديد مواقعها بدقة، ما يقلل تكاليف التشغيل والصيانة ويحسن كفاءتهما.

يسخر Digital Site نقاط قوته لمساعدة الشركاء في تطوير حلول تنافسية بكفاءة باستخدام أربع تقنيات أساسية، هي الاستشعار والاتصال والحوسبة والطاقة. كما أطلق أيضًا تطبيق eSight للتكامل والتحقق المسبقين وWeSite لتيسير عمليات التشغيل والصيانة.

واستشرافًا للمستقبل، سيتعاون Digital Site مع الشركاء لإطلاق المزيد من الحلول القائمة على السيناريوهات المختلفة وتسهيل التحول الذكي للبنية التحتية الميدانية.

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