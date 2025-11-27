مؤتمر MWC25 Doha التابع لـ GSMA: الحدث البارز لأول مرة استقبل ما يقرب من 9500 مشارك فريد ، حيث عرض الشراكات والتعاون الذي يقود دور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأساسي وتأثيره في منظومة الاتصال العالمية

مؤتمر MWC Doha استضاف كبار القادة العالميين من السياسة والصناعة حيث ركزت المناقشات على التحوّل الرقمي والابتكار

قاعة العرض عرضت عروضًا تجريبية وتجارب مثل سيارة محطّمة للأرقام القياسية تتم قيادتها عن بُعد من مسافة 4300 كم وسباقات رياضية إلكترونية فائقة السرعة تعمل ببنية شبكات الجيل الخامس المستقلة (5G-SA)

الدوحة، قطر, 27 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- اختُتِم اليوم مؤتمر "إم دبليو سي 25 الدوحة" (MWC25 Doha)، الذي استُضيف بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، بعد يومين من النشاط التجاري ومناقشات وضع الأجندة. مثَّل الحدث اتخاذ خطوة كبيرة إلى الأمام في المستقبل الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأهمية المنطقة المتزايدة في منظومة الاتصال العالمية.

قال "جون هوفمان"، الرئيس التنفيذي لشركة "جي إس إم إيه ليمتد" (GSMA Ltd.): "شكرًا للجميع الذين حضروا مؤتمر "إم دبليو سي الدوحة"، يشرفنا مشاركتكم - وشكرًا خاصًا لمضيفينا في الدوحة ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. أثبت مؤتمر "إم دبليو سي الدوحة" ما هو ممكن عندما تتقدم منطقة إلى الأمام مع الوضوح والطموح والاستثمار. خلال الحدث ، رأينا كيف أن الدوحة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع تخلق منصة انطلاق للابتكار من خلال الجمع بين الأفراد والأفكار والشراكات التي تحرك صناعتنا إلى الأمام."

نظرة على مؤتمر MWC Doha:

ما يقرب من 9500 مشارك فريد من 110 دولة وإقليم

20 ٪ من الحضور من فئة المديرين التنفيذيين ؛ 41 ٪ مستوى المدير وما فوق

61٪ يمثلون الصناعات المتاخمة لمنظومة الجوّال الأساسية

ما يقرب من 300 متحدث عبر الجلسات الرئيسية والقمم وبرامج الشركاء

أكثر من 250 عارض وراعٍ

جمع البرنامج الوزاري الافتتاحي لشركة "جي إس إم إيه" في مؤتمر "إم دبليو سي الدوحة" 60 وفدًا يمثلون 49 دولة وأكثر من 10 منظمات حكومية دولية.

أكثر من 30 شراكة وإعلان تم توقيعها عبر صالات الإعلانات الرسمية ومراحل المؤتمر

استضافت منصة " 4YFN الدوحة" أكثر من 100 شركة ناشئة عالمية وإقليمية ، بما في ذلك 40 شركة ناشئة حضنتها "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، بالإضافة إلى وفود الشركات الناشئة من مركز الابتكار BIHUB التابع لنادي برشلونة، ومبادرة M4D التابعة لشركة "جي إس إم إيه"، ومؤسسة MWCapital ، و"مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار"، و"واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا"، و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

أكثر من 180 محللاً إعلاميًا ومن الصناعة

عرض تجارب التحوّل الرقمي

على أرضية المعرض ، عرض مؤتمر "إم دبليو سي الدوحة" عروضًا تجريبية وتجارب التحوّل الرقمي ، بما في ذلك:

سيارة محطّمة للأرقام القياسية تتم قيادتها عن بُعد لمسافة طويلة. سمح العرض التجريبي لمشروع " GSMA Fusion Elmo " للسائقين في الدوحة بتجربة سيارة على بُعد 4300 كم في شوارع البلطيق الباردة في تالين ، باستخدام تقنية الجيل الخامس 5G المستقلة. أظهرت التجربة دور برنامج " GSMA Fusion " في الجمع بين المبتكرين والمشغلين ومقدمي خدمات التكنولوجيا لإظهار ما يمكن أن تقدمه الاتصالات المتنقلة من الجيل التالي.

أخذ السائقون المحترفون وحضور مؤتمر "إم دبليو سي" عجلة القيادة في معرض Veloce للرياضات الإلكترونية ، مدعومين بشبكة Ooredoo في قطر من الجيل الخامس المستقل ( 5G-SA ). تحت إشراف برنامج " GSMA Fusion "، أبرز العرض الضوئي كيفية تشكيل شبكات التأخير المنخفض للغاية والشبكات الذكية لمستقبل الترفيه والألعاب وتجارب الهواة الغامرة.

أبرزت النسخة الافتتاحية من مؤتمر "إم دبليو سي الدوحة" زخمًا قويًا في أسواق مجلس التعاون الخليجي ، مع اتصال متقدم ، مما يوفر منصة مهمة للشراكات الجديدة، والعروض التقديمية، والتعاون عبر المنطقة الأوسع. كما سلطت "جي إس إم إيه" الضوء على الحاجة إلى ضمان وصول التقدم الرقمي إلى كل مجتمع في المنطقة ، من خلال إغلاق فجوة الاستخدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال العمل المنسَّق لتوسيع الوصول بأسعار معقولة وبناء المهارات الرقمية.

وقال "فيفيك بادريناث"، المدير العام لـ "جي إس إم إيه": "إن إطلاق مؤتمر "إم دبليو سي" في الدوحة في هذه اللحظة المحورية يعطي المنطقة منصة لإظهار حجم طموحها الرقمي. كانت الطاقة والتركيز في جميع أنحاء الحدث واضحة ، حيث تستفيد الحكومة والصناعة من هذه النسخة الافتتاحية لتطوير الحلول العملية ودعم الشراكات الجديدة. في الوقت نفسه ، نعلم أن العمل لم ينتهِ بعد. إن توسيع نطاق التقدم الرقمي ليشمل كل مجتمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتطلب تعاونًا مستدامًا ، والتقدم الذي رأيناه هنا هو خطوة مهمة في هذا الاتجاه."

ستتوفر جلسات المحاضرات الرئيسية وأبرز الأحداث عند الطلب عبر موقع ويب مؤتمر "إم دبليو سي الدوحة" ، مع الأخبار والتحديثات ومقاطع الفيديو الإضافية والتصوير الفوتوغرافي المتوفر في منطقة الصحافة في مؤتمر "إم دبليو سي الدوحة".

يختتم مؤتمر MWC25 الدوحة عامًا رئيسيًا لسلسلة الفعاليات العالمية التابعة لـ "جي إس إم إيه". سوف تتجمع الصناعة في الفترة من 2 إلى 5 مارس 2026 للنسخة العشرين من مؤتمر "إم دبليو سي 26 برشلونة" (MWC26 Barcelona)، مما يمثل بداية سلسلة "إم دبليو سي" لعام 2026. نتطلع إلى الترحيب بالمنظومة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسخة العام المقبل من مؤتمر "إم دبليو سي الدوحة".

نبذة عن GSMA

"جي إس إم إيه" هي منظمة عالمية توحّد النظام الشامل للجوّال لاكتشاف وتطوير وتقديم آليات الابتكار التي تعد أساسية لتطوير بيئات الأعمال الإيجابية وإحداث التغيير المجتمعي. تتمثل رؤيتنا في إطلاق العنان للقوة الكاملة للاتصال حتى يزدهر الأفراد والصناعة والمجتمع. تمثل "جي إس إم إيه" مشغلين شبكات الجوّال والمنظمات عبر منظومة تشغيل شبكات الجوّال والصناعات المجاورة، وتقدم لأعضائها ثلاث ركائز عامة؛ هي: الاتصال من أجل الخير، والخدمات والحلول الصناعية، والتوعية. يتضمن هذا النشاط النهوض بالسياسات، ومعالجة أكبر التحديات المجتمعية الحالية، ودعم التكنولوجيا وقابلية التشغيل البيني التي تجعل شبكات الجوّال تعمل، وتوفير أكبر منصة في العالم لجمع أطراف منظومة شبكات الجوّال في سلسلتيّ الفعاليات MWC وM360.

ندعوكم لمعرفة المزيد على موقع الويب: gsma.com.

