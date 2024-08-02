مؤتمر الألياف الكهربائية والكبلات العالمي 2024 سيعقد في سوجو في نوفمبر 2024

سوجو، الصين، 2 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- من المقرر أن تستضيف كل من جمعية الاتصالات التقدمية وHengtong Group مؤتمر الألياف الكهربائية والكبلات العالمي لعام 2024 (GOFC 2024)، من 6 إلى 8 نوفمبر في مركز معارض سوجو الدولي، مقاطعة جيانغسو، الصين.

تدعوك Hengtong Group بحرارة للانضمام إلينا لتبادل الأفكار حول أحدث التطورات الصناعية، وتعزيز التحول الصناعي، ودفع الابتكار التكنولوجي.

كما تدعوك للمشاركة في هذا الاحتفال الصناعي! في مؤتمر الألياف الكهربائية والكبلات العالمي لعام 2024 (GOFC 2024) سوجو • مركز معارض سوجو الدولي، القاعة G، في الفترة بين 6-8 نوفمبر

بعنوان "الألياف الذكية تخلق مستقبلًا بلا حدود"، سيغطي مؤتمر الألياف الكهربائية والكبلات العالمي لعام 2024 توجهات الصناعة، والتقنيات المتطورة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وقوة الحوسبة والألياف والكبلات البصرية، والجيل القادم من الاتصالات البصرية، والأجهزة البصرية.

ومن المتوقع أن يجتمع أكثر من 600 ضيف، يشمل ذلك قادة وخبراء ومديرين تنفيذيين مما يقرب من 300 مؤسسة بحثية ومنظمة صناعية وشركة من أكثر من 30 دولة لهذه الفعالية.

في الوقت نفسه، سيُعقد "منتدى تطوير الاتصالات البصرية الصينية والتعريف بالقدرة التنافسية العالمي الثامن عشر لعام 2024" و "حفل توزيع الجوائز العشرة الأولى لأكثر الشركات تنافسية في الاتصالات البصرية الصينية لعام 2024". ستوفر هذه الفعاليات تحليلًا شاملًا وعميقًا لتوجهات القدرة التنافسية والنظام الإيكولوجي الصناعي لشركات الاتصالات البصرية. كما ستثير مناقشات وتحليلات ديناميكية حول تطوير تكنولوجيا الاتصالات البصرية وتوجهات السوق في الصناعات ذات الصلة.

كمؤتمر دولي سنوي لصناعة الألياف الضوئية والكبلات العالمية، تشترك كل من رابطة صناعة الألياف والكبلات الضوئية في آسيا والمحيط الهادئ (APCIA) والشركات الرائدة في الصناعة بالتناوب في استضافة مؤتمر الألياف والكبلات الضوئية العالمي. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز تطوير صناعة كبلات الألياف البصرية العالمية، وإنشاء وصيانة نظام بيئي صحي لصناعة كبلات الألياف البصرية العالمية، وتعزيز التعاون التجاري الدولي والتبادلات المتعلقة بصناعة كبلات الألياف البصرية. ويهدف المؤتمر كذلك إلى تسهيل البحث والتطوير في المنتجات وتطوير الأعمال والتبادل الأكاديمي في مجال اتصالات الألياف الضوئية العالمية والمجالات ذات الصلة.