مؤتمر الابتكار الصحي يستكشف مستقبل صناعة الأغذية المستدامة

DUBAI, UAE, 29 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- انطلقت اليوم أعمال النسخة الأولى من مؤتمر الابتكار الصحي (HiConf) الذي تستضيفه دبي، والذي يقدم رحلة غامرة في عالم تكنولوجيا الأغذية والبروتينات البديلة. ويعد هذا الحدث الذي يستمر لمدة يومٍ واحدٍ فقط، أول قمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تركز بشكل كامل على الحلول الغذائية الجديدة والمحسّنة، والتي تحقق فوائد تحويلية تؤثر في صحة الناس والكوكب.

Healthy Innovation Conference explores the future of the sustainable food industry

ويركز جدول أعمال المؤتمر في نسخته الأولى على اتجاهات السوق الناشئة للمواد الغذائية، وسلوكيات المستهلكين المتغيرة، والابتكارات الثورية في مجال البروتينات البديلة، وحلول الإنتاج المستدامة، والأخلاقيات المتغيرة التي تعيد تشكيل صناعة الأغذية.

ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت يتزايد فيه الطلب على منتجات البروتين الحيواني البديلة في جميع أنحاء العالم، حيث يشير تقرير من بنك كريدي سويس إلى أن سوق اللحوم البديلة ومنتجات الألبان يمكن أن تنمو لتصل إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2050. كما يشهد سوق السكر البديل العالمي نمواً أسرع من سوق السكر التقليدي، مع معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 5% مقابل 1%.

وفي سياق الاهتمام المشترك، تمكن مؤتمر الابتكار الصحي من حشد مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة من دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا والصين وكوريا وهولندا وروسيا وسنغافورة، على سبيل المثال لا الحصر. ويتواجد في هذا الحدث أكثر من 500 مشاركاً يمثلون نخبة من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين والأكاديميين ورواد الأعمال. ومن أهم المتحدثين الرسميين في المؤتمر، المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر، وسيرجي إيفانوف، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة EFKO، وتاو تشانغ، المؤسس المشارك والشريك الإداري في Dao Foods International، وغيرهم من الشخصيات البارزة.

وفي تصريحه على تنظيم هذا المؤتمر، قال علاء العلي، عضو مجلس إدارة مجموعة Novel Foods: "نهدف من خلال مؤتمر الابتكار الصحي إلى تسريع تحوّل العالم نحو أنظمة غذائية صحية وصديقة للبيئة، وذلك في إطار جهودنا الرامية إلى الحفاظ على صحة الإنسان والكوكب عبر توفير البروتينات البديلة والحلوة، وتقديم أحدث التقنيات في مجال الاستدامة الغذائية والتغذية الخلوية".

وبدورها، أضافت الدكتورة مانون ليتيك، الشريكة المؤسسة لصندوق الجيل الأخضر: "نتطلع من خلال مشاركتنا في مؤتمر الابتكار الصحي، إلى توسيع نطاق المعرفة المشتركة والخبرات والتجارب لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن التأثير البيئي السلبي للزراعة".

والجدير بالذكر أن مؤتمر الابتكار الصحي هو من تنظيم مجموعة WP Human Capital بالتعاون مع مجموعة Novel Foods، والتي تشارك في المؤتمر باعتبارها الراعي الرئيسي له، كما يقام المؤتمر بالشراكة مع dfv Conference Group وPwC إلى جانب مجموعة من الشركاء المرموقين.

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