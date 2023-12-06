مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، إحدى مبادرات مؤسسة قطر، يعلن عن موعد انعقاد قمة "ويش" 2024 وعن إبرام شراكة استراتيجية مع منظمة الصحة العالمية

من المقرر أن يعمل المؤتمر على إعداد تقرير حول حماية الصحة أثناء النزاعات المسلحة

الدوحة، قطر, 6 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش"، إحدى المبادرات العالمية لمؤسسة قطر، أن قمة "ويش 2024" ستقام يومي 13 و14 نوفمبر 2024 في الدوحة.

وفي هذا الإطار، سيلتئم على مدى يومين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات أكثر من ألفي مشارك من القيادات والرواد والمبتكرين والباحثين ورجال الأعمال والعاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم، بهدف البحث عن حلول مبتكرة لمجموعة من أكبر التحديات الصحية التي تواجه العالم اليوم.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus (seated left) , Director General, WHO, and Sultana Afdhal, CEO, WISH, sign a collaboration agreement at Qatar Foundation’s headquarters, witnessed by Her Excellency Dr Hanan Mohamed Al Kuwari (top right), Minister of Public Health in Qatar, and representatives of WHO.

وتمثل قمة "ويش 2024" النسخة السابعة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش"، الذي يعد واحدًا من أهم الأحداث وأكثرها تأثيرًا ضمن الأجندة السنوية لقطاع الصحة العالمي.

وإثر مباحثات مشتركة على أعلى المستويات جمعت بين صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، والدكتور تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، جرى الإعلان عن إبرام تعاون استراتيجي يجمع بين "ويش" ومنظمة الصحة العالمية لتوحيد الجهود وتضافرها على امتداد الفترة التي تسبق انعقاد قمة "ويش 2024". وتمثل هذه الجهود تجسيدًا للعلاقة البناءة المستمرة، التي انطلقت بين "ويش" ومنظمة الصحة العالمية منذ سنوات.

ومن المنتظر أن يتمخّض هذا التعاون بين الطرفين عن إطلاق ثلاثة مشاريع بحثية رائدة، تقودها منظمة الصحة العالمية، تروم إصدار تقارير علميّة رصينة مبنية على الأدلّة والإثباتات، لتتم مناقشتها ودراستها بدقة خلال القمة المقبلة في نوفمبر. كما ستركّز هذه التقارير على مواضيع تتناول قضايا ملحّة تتطلب اهتمام رواد المجتمع الصحي في جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف توحيد الجهود لتحسين السياسات والممارسات المتعلقة بهذا القطاع.

وعلى صعيد متصل، سيعمل الشركاء المحليون والدوليون - بالتعاون مع "ويش" - على إصدار تقارير مخصصة للتداول في القمة تعالج العديد من المسائل المتعلقة بالأنظمة الصحية وأخلاقيات المهنة والصحة الجسدية والصحة النفسية. وستواصل قمة "ويش 2024" التأكيد على أهمية المنظور الإقليمي ودوره الجوهري في مجال الصحة العالمية، إلى جانب بحث ضرورة تحويل نتائج البحوث العلمية والميدانية إلى ممارسات ملموسة وحلول ذات تأثير فعلي على الساحة الدولية.

واجتمعت سلطانة أفضل، الرئيس التنفيذي لمؤتمر "ويش"، مع الدكتور تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لتوقيع اتفاقية للتعاون بين الطرفين، أقيمت في 4 ديسمبر.

وحضر مراسم التوقيع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة في دولة قطر، والتي تشغل منصب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية. وتنضم منظمة الصحة العالمية إلى وزارة الصحة العامة في قطر كشركاء استراتيجيين لـ"ويش"، حيث قدمت الوزارة الدعم لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية منذ النسخة الأولى للقمة التي أقيمت قبل عشر سنوات.

وتعليقاً على هذا التوقيع، قالت سلطانة أفضل: "يسعدنا الإعلان عن مواصلة العمل عبر انطلاق أعمال قمة "ويش 2024" في نوفمبر المقبل. إننا نرى في ذلك فرصة لنؤكد على التزامنا بتوفير منصة يمكن من خلالها تسليط الضوء على البحوث المدعومة بالأدلة وتفعيل دورها بتوجيه الممارسات المتبعة في قطاع الصحة على الصعيد العالمي. كما يسرّنا حضور الدكتور تيدروس في هذا الإعلان عن موعد انطلاق قمة "ويش 2024"، لنتابع ما توصلنا له على مستوى شراكتنا الاستراتيجية، ونتشارك الرؤى من أجل عالم يتمتع بصحة أفضل."

وأعلنت "ويش" بأنّ المشاريع البحثية المشتركة الثلاثة التي من المقرر العمل عليها ستركز على سبل القضاء على مرض السلّ، والرعاية التلطيفية، وحماية الصحة في النزاعات المسلحة.

وفي سياق متصل، عبّر الدكتور تيدروس عن تقديره وامتنانه الكبير لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، على هذه الشراكة الجديدة، مضيفاً: "إنّ تعاوننا الواسع والمتطور مع "ويش" يرتكز على سجل حافل بالإنجازات والأثر الفعلي الملموس، وسيبرهن هذا العمل على عزمنا المشترك على مواجهة التحديات الصحية الملحّة على مستوى العالم، بما في ذلك داء السلّ، والرعاية التلطيفية، وحماية الصحة في النزاعات المسلّحة. نتطلّع للمساهمة في إثراء قاعدة البيانات والأدلّة ونعبر عن التزامنا العميق بهذه الشراكة."

والجدير بالذكر، أنه سيتم الإعلان عن موضوعات وقضايا قمة "ويش 2024" وأسماء المتحدثين المشاركين فيها خلال الأشهر القادمة. ويمكن للراغبين بحضور القمة أن يقوموا بالتسجيل عبر موقع "ويش" الإلكتروني: wish.org.qa

وللاستفسارات المتعلقة بوسائل الإعلام، يرجى التواصل على: [email protected] ، +974 66099846

نبذة عن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش"

مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش" هو منصة عالمية للرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل الأفكار والممارسات المستندة إلى الأدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر.

انعقدت النسخة الافتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 2013 بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر من خلال القمم السنوية ومجموعة من المبادرات الممتدة على مدار العام إلى بناء مجتمع دولي يضم نخبة من القادة وراد الابتكار في مجال سياسات وبحوث الرعاية الصحية.

تتضافر جهود هذه الأطراف كلها من أجل تسخير قوة الابتكار للتغلب على التحديات الصحية الأكثر إلحاحًا حول العالم، وإلهام الجهات الأخرى المستفيدة وتشجيعها على العمل البناء.

مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تُمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

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