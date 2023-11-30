مؤتمر المناخ الثامن والعشرون (COP 28): صندوق أوبك يعتزم توسيع الشراكات وإطلاق مبادرات جديدة لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي العالمي

فيينا, 30 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- يطلق صندوق أوبك للتنمية الدولية (المعروف أو المشار إليه بِصندوق أوبك) مبادرات جديدة ويعزز الشراكات في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

OPEC Fund for International Development- Vienna, Austria

سيوقع صندوق أوبك اتفاقيات شراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، بالإضافة إلى دعم المبادرات الجديدة التي يتم إطلاقها بالتعاون مع بنك التنمية الآسيوي (ADB) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) لمعالجة التحديات المترابطة لتغير المناخ والأمن الغذائي في البلدان النامية. سيجتمع صندوق أوبك أيضًا مع قادة المؤسسات الشريكة ويشارك في استضافة عدد من الأحداث الجانبية بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، ومجموعة التنسيق العربية (ACG)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والطاقة المستدامة للجميع (SEforALL).

قال الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام لصندوق أوبك، الذي يترأس وفد المؤسسة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28): "بينما يجتمع العالم لحضور أهم حدث مناخي لهذا العام، يكثف صندوق أوبك جهوده كشريك إنمائي ملتزم يقدم حلول التمويل بالإضافة إلى المساعدة الفنية. باعتبارنا مؤسسة مكرسة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، فإننا نشارك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) كمدافع عن أولئك الذين يحتاجون إلى دعمنا وتضامننا بروح تقاسم الأعباء بشكل عادل. وبينما ننفذ بنجاح خطة العمل المناخية الخاصة بنا، فإننا على استعداد لتوحيد الجهود مع شركائنا في التنمية لتحقيق نتائج ملموسة حيثما تكون أكثر أهمية."

خلال المؤتمر الذي سيستمر لمدة أسبوعين في دبي، سيكون لصندوق أوبك حضور كبير في جناحه الخاص بالمنطقة الزرقاء. ستستضيف المؤسسة فعاليات

واجتماعات مع شركاء من مجتمع بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية والبلدان الشريكة وممثلي القطاع الخاص.

يقع جناح صندوق أوبك في المنطقة الزرقاء، المنطقة B6، المبنى 69. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول أنشطة صندوق أوبك في COP28 وجدول الفعاليات هنا.

صندوق أوبك، الطاقة والعمل المناخي

· لقد كانت الطاقة تقليديًّا في صميم مهمة صندوق أوبك حيث أن الوصول إلى الطاقة هو المحرك الرئيسي للتنمية. يلتزم صندوق أوبك بتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، وقد التزم حتى الآن بحوالي 3.3 مليار دولار أمريكي لدعم مشاريع الطاقة. وتمثل مصادر الطاقة المتجددة الآن ما يقرب من ثلث عمليات الطاقة الجديدة التي يقوم بها صندوق أوبك في القطاعين العام والخاص.

· يدعم صندوق أوبك تحول الطاقة الذي يناسب الجميع من البلدان والصناعات والأسر. ويجب أن يأخذ التحول الشامل والعادل في مجال الطاقة في الاعتبار الاحتياجات والقدرات المحددة لكل بلد.

· حددت خطة العمل المناخية لصندوق أوبك، التي تم إطلاقها في عام 2022، هدف تخصيص 40 في المائة من جميع التمويل الجديد للاستثمارات المتعلقة بالمناخ بحلول عام 2030. تحقيقًا لهذا الهدف، حقق صندوق أوبك بالفعل 33% بحلول نهاية عام 2022 ويواصل تعزيز العمل المناخي عبر محفظته الاستثمارية.

· تماشيًا مع خطة العمل المناخية الخاصة به، يعمل صندوق أوبك على زيادة استثمارات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره وتعزيز صموده في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والغذاء والمياه والمدن الذكية. وتدعم الخطة أيضًا التشخيص المناخي والتخطيط والسياسات والحلول المبتكرة لتمويل المناخ للقطاع الخاص.

· في عام 2022، أطلق صندوق أوبك تمويلًا بقيمة مليار دولار أمريكي استجابة لاضطراب سلسلة التوريد العالمية واعترافًا بتأثير تغير المناخ على إنتاج الغذاء على المدى المتوسط والطويل.

نبذة عن صندوق الأوبك

صندوق الأوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund) هو المؤسسة الإنمائية الوحيدة المفوّضة عالميًا لتقديم التمويل من الدول الأعضاء فيها إلى الدول غير الأعضاء. تعمل المنظمة بالتعاون مع

الشركاء من البلدان النامية ومجتمع التنمية الدولي لتحفيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في جميع أنحاء العالم. وقد تأسّس الصندوق بواسطة الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك) في عام 1976 بغرض تحقيق هدف متميّز وهو: تعزيز جهود التنمية، وتطوير المجتمعات، وتمكين الشعوب. وذلك من خلال التركيز على تمويل المشروعات التي تلبّي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والتوظيف خاصّة فيما يتعلق بالمؤسسات (الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة)، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والرعاية الصحية والتعليم. وقد خصّص صندوق الأوبك حتى الآن أكثر من 24 مليار دولار أمريكي لدعم مشروعات التنمية في أكثر من 125 دولة، وتقدّر التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات بحوالي 190 مليار دولار أمريكي. وحصل صندوق الأوبك للتنمية الدولية على تصنيف فوق الممتاز / توقعات مستقرة من قبل مؤسسة فيتش للتصنيف المالي وتصنيف ممتاز/ توقعات إيجابية من قبل شركة ستاندارد آند بورز. وتتمثل رؤية الصندوق في المساهمة في إيجاد عالم تكون فيه التنمية المستدامة واقعًا يعيشه الجميع دون استثناء.

للتواصل:

باشاك بامير

هاتف رقم: 43151564174+

[email protected]

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