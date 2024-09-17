مؤتمر معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE الدولي 2024 لمعالجة الصور يستعرض أحدث الابتكارات التقنية

المؤتمر الدولي لمعالجة الصور 2024 ICIP))، يُرَكز على معالجة البيانات البصرية الموثوقة ويُغَطي موضوعات متطورة تتعلق بالرؤية الحاسوبية

بيسكاتاواي، نيوجيرسي، 17 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- تعقِد جمعية معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE، وهي أكبر مؤسسة مهنية فنية في العالم متخصصة في تطوير التكنولوجيا لصالح البشرية، وجمعية معالجات الإشارة SPS))، مؤتمر IEEE الدولي لمعالجة الصور 2024 (ICIP 2024)، من 27 إلى 30 أكتوبر 2024 في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، سيكون ICIP 2024 مركزًا للابتكار والتعلم؛ حيث يبحث كيفية إدخال الأساليب القائمة على الذكاء الاصطناعي فُرَصًا إلى هذا المجال، بالإضافة إلى التحديات.

يتعمق البرنامج في "التعميم الموثوق في التعلُّم الآلي المرئي"، وتعلُّم الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي على البيانات المرئية، ويبحث في أحدث الاتجاهات في معايير ترميز الصور والفيديو القائمة على البيانات والتعلم.

يُقَدم مؤتمر ICIP 2024 برامج تعليمية ثاقبة، ومعارض وعروض توضيحية جذابة، وورش عمل من قِبِل شركات التكنولوجيا الرائدة، وفرص تطوير مهني، وفعاليات للتواصل للمهندسين الممارسين والطلاب الطموحين ورواد الأعمال الشباب.

"سيزود ICIP قادة الفكر بمنصة للوصول إلى جماهير متنوعة وتشجيع الحوار حول الموضوعات التي لها تأثير كبير على صناعتنا، ونتطلع إلى بناء روابط بين كبار الباحثين والممارسين في هذا المجال "، وفق قول Kostas Plataniotis، رئيس جمعية معالجة الإشارات التابعة لـ IEEE.

يشمل المتحدثون الرئيسيون الدكتور Turadj Ebrahimi، مُنَسق لجنة توحيد المقاييس JPEG، والدكتورة Gitta Kutyniok، رئيسة الذكاء الاصطناعي البافارية للأُسس الرياضية للذكاء الاصطناعي، جامعة LMU ميونيخ، والدكتور محمد صوان، المدير العام، بجامعة ويستليك؛ والأستاذ فخري، بوليتكنيك مونتريال. يمكنك استعراض ملخص البرنامج التقني لأنشطة المؤتمر من هنا.

يجمع مؤتمر ICIP 2024 بين الباحثين من الشركات والحكومات والأوساط الأكاديمية، وكبار القادة العالميين في هذا المجال والمزيد، سَجل اليوم.

نبذة عن جمعية معالجة الإشارات التابعة لـ IEEE

تأسست جمعية معالجة الإشارات عام 1948 كأول جمعية تابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE))، وهي الجمعية الرائدة عالميًا لمهندسي ومعالجي الإشارات والمهنيين في هذا المجال.

نبذة عن معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE

معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE هو أكبر مؤسسة مهنية تقنية في العالم مُكرَّسة لتطوير التكنولوجيا لصالح البشرية، ويُعدّ معهد IEEE صوتًا مؤثرًا موثوق به في مجموعة واسعة من المجالات التي تتراوح من أنظمة الطيران والفضاء، وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الهندسة الطبية الحيوية، والطاقة الكهربائية، والإلكترونيات الاستهلاكية، من خلال منشوراته التي تحظى باهتمام كبير، ومؤتمراته، ومعاييره التكنولوجية، وأنشطته المهنية، والتعليمية.

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي: Caroline Johnson، مدير المؤتمرات والتسويق وتحليل البيانات، [email protected]

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