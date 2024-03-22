مؤتمر موزعي APAC&MET لِـSegway-Ninebot لعام 2024: تقارب بين الابتكار والتميز

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كانت أبرز نقاط المؤتمر هي الكشف عن أحدث الدراجات البخارية الكهربائية من Segway-Ninebot وهي سلسلة ST وسلسلة CUBE لتوليد الكهرباء. سلسلة ST هي خط منتجات جديد تم إنشاؤه للمستخدمين الذين يحبون الرياضة والقيادة على الطرق الوعرة، وهي مناسبة لظروف الطرق المختلفة. سلسلة CUBE المحددة كمزود لحلول الطاقة الخضراء للأفراد والأسر، ملتزمة بتوفير طاقة خضراء آمنة وموثوقة ومريحة. كان للموزعين الفرصة الحصرية لتجربة هذه المنتجات المتطورة في الداخل والخارج، حيث قدموا تعليقات متحمسة.

في جلسة خاصة، استحوذت بيجي لي، مديرة العلامة التجارية العليا من فريق Segway-Ninebot بالصين، على الحضور بدراسة حالة مفصلة حول تسويق التعاون في الرياضة الإلكترونية، مع إبراز رعاية فريق League of Legends لدينا.

احتفل الحدث أيضًا بالإنجازات الرائعة لموزعينا في عام 2023. قام جون بتكريم الأداء الاستثنائي في المبيعات وتطوير القناة والتسويق وعمليات المستخدم والخدمات، مع تقديم جوائز مرموقة. شارك المستلمون تجربة نجاحهم الملهمة، مما حفز الجميع.

تقدم Segway-Ninebot امتنانها العميق لجميع المشاركين لمساهمتهم في نجاح المؤتمر نجاحًا كبيرًا وتتطلع إلى مواصلة رحلتنا نحو الابتكار والتميز معًا.

نبذة عن Segway-Ninebot

إن Segway-Ninebot مكرسة لتوفير حلول مبتكرة تُحدث ثورة في النقل الشخصي لمسافات قصيرة. إن التزامنا بالجودة والإبداع يضمن بقائنا في طليعة الصناعة، مما يدفعنا باستمرار إلى حدود التكنولوجيا والتصميم.

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