مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة DAMAC يشيد بمصمم الأزياء الإيطالي الشهير روبرتو كافالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 14 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعرب حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة مجموعة DAMAC، عن خالص تعازيه بعد إعلان وفاة المؤسس روبرتو كافالي يوم الجمعة 12 أبريل 2024.

"نتقدم بأحر التعازي لعائلة وأصدقاء روبرتو كافالي. نحن ملتزمون بتكريم تراث روبرت كافالي ميزون (Robert Cavalli Maison) ورؤية مؤسسها الشهير، من خلال جهودنا لتعزيز تراث العلامة التجارية وجماليتها ومن خلال مشاريعنا في مجال تطوير التجزئة والعقارات.

اشتهر روبرتو كافالي في السبعينيات مع أمثال المشاهير صوفيا لورين وبريجيت باردو الذين ارتدوا مطبوعاته المفعمة بالحيوية وتصاميمه الفاخرة - ومؤخراً، كارن وازن، رائدة الأعمال المقيمة في الإمارات العربية المتحدة، أول شرق أوسطية يتم تعيينها سفيرة عالمية للعلامة التجارية.