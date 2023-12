مؤسسة 'Ride for Unity' تجلب الأمل إلى الشرق الأوسط

قادة الأعمال والرياضيون المحترفون والأبطال البارالمبيون والرائدون يتوجهون إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في تحدي ركوب الدراجات 7 Days 7 Emirates لنشر رسالة الوحدة والتسامح والتنوع والاستدامة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- استقطبت جولة ركوب الدراجات الهوائية 7 Days 7 Emirates الخاصة بمؤسسة Ride for Unity أكثر من 20 من قادة الأعمال الملهمين والرواد والرياضيين المحترفين للتجول في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 6 إلى 12 يناير 2024، الأمر الذي يوفر فرصة فريدة للجمهور للانضمام إلى هؤلاء الدراجين في خمسة أقسام للدراجات الهوائية ومختلف الفعاليات الثقافية والتعليمية والبيئية على مدار الأسبوع.

7 Days / 7 Emirates: Uniting the UAE on Two Wheels! Join, Register, Ride, 7 days 7 Emirates Ride for Unity

هذا وصرحت السيدة سارة عامري، المدير التنفيذي لمؤسسة Ride For Unity ، قائلة: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي نموذج حي يمثل القيم التي تؤمن بها مؤسستنا والمتمثلة في الوحدة والتنوع والتسامح والاستدامة. وكان من المهم بالنسبة لنا، مع وجود أكثر من 200 جنسية تعيش وتعمل معا بانسجام، مشاركة هذه الجولة في كل إمارة من إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسليط الضوء ليس فقط على تفرد كل مجتمع ولكن أيضا على ترك تأثير دائم بها، وإظهار كيفية تنفيذ هذه القيم بشكل حقيقي، ودمج التنوع في الأعمال التجارية والتعليم وريادة الأعمال على نحو شرعي".

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات هذه الجولة، التي ستستمر لمدة سبعة أيام، بحفل افتتاح ضخم في إمارة دبي قبل أن يبدأ الدراجون في التحرك من إمارة الفجيرة إلى موقع الحفاظ على حياة الشعب المرجانية في دبا، ومن ثم التحرك إلى إمارة رأس الخيمة من أجل عقد منتدى تجاري مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة RAK والجامعة الأمريكية هناك، تليها جلسة صباحية تفاعلية في مدرسة WellSpring Private School الخاصة. وستتوقف الجولة في كل من مزارع شجر المانجروف بإمارة أم القيوين، والمدرسة الأهلية الخيرية بإمارة عجمان، ودار الحكمة في إماراتي الشارقة ودبي، بالإضافة إلى زيارة إلى مركز Senses Residential and Day Care for Special Needs وورشة عمل في الجامعة الأمريكية في دبي. وسيقوم الدراجون بعد ذلك بركوب الدراجات مع الأطفال من أصحاب الهمم على طول شاطئ Kite Beach وركوب الخيل في الليل عبر متنزه Al Qudra، ويختتمون الجولة في أبوظبي بحفل عشاء ختامي كبير في Wolfi بجزيرة الحديريات.

وتصف سارة عامري الجولة قائلة: "إن الأمر يتعلق بإحداث فارق اليوم من أجل غد أفضل، ولهذا السبب سيضاف هذا الحدث إلى أجندة الفعاليات الرياضية السنوية في الإمارات العربية المتحدة، مع خطط تهدف لإضفاء الصيغة العالمية على هذا الحدث".

هذا وقال السيد Ziad Boghdady، راعي مؤسسة Ride For Unity ومدير التسويق وإدارة دورة حياة العملاء في المركز الميكانيكي للخليج العربي AGMC: "تعد الاستدامة إحدى الركائز الأساسية الخاصة بمركز AGMC، الوكيل والموزع المعتمد لمجموعة BMW، مما يجعلها تتناسب بشكل طبيعي مع دعمنا للحدث الفريد Ride For Unity . ويؤمن الأفراد المشاركون في هذه الجولة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بقوة الالتقاء وإقامة الروابط، والتي تجسد روحنا المجتمعية، ونتطلع إلى مشاهدة مغامرتهم أثناء استكشافهم لإماراتنا السبع".

نبذة عن مؤسسة RIDE FOR UNITY:

تعتبر مؤسسة Ride For Unity (RFU) مؤسسة غير ربحية تقوم على مبادئ نشر رسالة التنوع والشمول والاستدامة والتسامح من خلال الرياضة. وتظهر RFU كيف يتم تنفيذ هذه القيم بشكل عملي في سياق الأعمال التجارية والسياقات الحياتية، وذلك من خلال فعالياتهم وبرامجهم التي تساعد في خلق الوعي والمشاركة والتعليم للجيل القادم حول تأثير الرياضة والعلوم والبيانات والتكنولوجيا، الأمر الذي يوفر فهمًا أعمق للقدرات والإمكانيات الشاملة للإنسان بشكل خاص والإنسانية بشكل عام.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=qDcO6HQaI20