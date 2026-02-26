مؤسسة FONDAZIONE MAIRE - دراسة IPSOS لعام 2025 تقدم رؤى جديدة حول انتقال الطاقة على مستوى العالم: الهند تتصدر الوعي (63%) والالتزام المتصور بتنفيذ استراتيجيات إزالة الكربون (71%)

الدولتان اللتان تمت إضافتها حديثًا إلى الاستطلاع ، قطر والأرجنتين ، تظهران وعيًا مختلفًا: قطر من بين القادة (67٪) ، في حين أن الأرجنتين لا تزال لديها هامش لتحسين تصور الجمهور لدور انتقال الطاقة

الدراسة وصلت الآن إلى أكثر من 2300 مقابلة من 14 دولة في 4 قارات مقارنةً بالوعي حول انتقال الطاقة والطلب على المهارات للأهداف المناخية: قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الهند، الصين، أذربيجان، كازاخستان، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، تشيلي، الأرجنتين، إيطاليا، المملكة المتحدة، الجزائر

ميلانو, 20 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- الحاجة إلى كل من المهارات الناعمة والصلبة ، لتطوير المهنيين الجيدين ، أمر ضروري لتعزيز انتقال الطاقة. إن الخبرة التقنية في مجال الطاقات المتجددة والتقنيات المستدامة أمر بالغ الأهمية لتعزيز الابتكار والتنفيذ ، في حين أن المهارات الناعمة مثل حل المشكلات والقدرة على التكيف والتفكير النقدي أمر حيوي للتنقل في التحديات الديناميكية لعمليات انتقال الطاقة. هذا ما يظهر من نسخة 2025 من الدراسة التي أجرته مؤسسة "فونداتسيوني مير - إي تي إس" (Fondazione MAIRE ETS)، مؤسسة مجموعة "مير" (MAIRE) الإيطالية للتكنولوجيا والهندسة ، والتي أجريت بالتعاون مع "إبسوس" (IPSOS)، شركة أبحاث السوق الدولية الشهيرة.

الدراسة ، "الأهداف المناخية: الفوز بتحدي الأهداف المناخية من خلال خلق المهارات والكفاءات في جميع أنحاء العالم. الملحق التكميلي الثاني: التركيز على قطر - الأرجنتين، برعاية شركة "مير"، يُضاف بلدان آخران ، هما قطر والأرجنتين ، ما يوفر للجنة أكثر من 2300 مقابلة تم اختيارها منذ عام 2023 في 14 دولة في 4 قارات ، بالإضافة إلى قادة الرأي. تغطي أهداف المناخ مجموعة متنوعة من الدول؛ هي: قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الشرق الأوسط؛ والهند والصين وأذربيجان وكازاخستان وتركيا في آسيا؛ والولايات المتحدة الأمريكية وتشيلي والأرجنتين في الأمريكتين؛ وإيطاليا والمملكة المتحدة في أوروبا؛ والجزائر في أفريقيا.

تبرز الهند كرائدة في الوعي بانتقال الطاقة؛ حيث أشار 63٪ من المستجيبين لمعرفة عالية. تحتل كازاخستان المرتبة الأدنى ، حيث لا يعرف سوى 29٪ فقط المفهوم جيدًا ، تليها عن كثب الأرجنتين ، بنسبة 36٪. يعتبر انتقال الطاقة أولوية بالنسبة إلى 70٪ من الأفراد في الهند وتركيا، تليها 67٪ في قطر، في حين تظهر الأرجنتين أقل أهمية أولويات بنسبة 34٪ فقط.

كما تم تصنيف التزام الدولة بأعلى مستوى في الهند (71٪)، تليها المملكة العربية السعودية (62٪)، وأدنى مستوى في كازاخستان (15٪) والأرجنتين (23٪). وتشمل التحديات الرئيسية زيادة الوعي (الجزائر والصين) ، وإشراك الشركات الخاصة (تشيلي) ، وإشراك أصحاب المصلحة (الصين والهند). يعتبر تطوير البنية التحتية أولوية في الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان والولايات المتحدة الأمريكية، في حين تركز أذربيجان على التدريب المهني وتشعر قطر بالقلق الأكبر بشأن فقدان الوظائف في القطاعات التقليدية.

تخشى كازاخستان أن تتفوق تكاليف الانتقال على الفوائد ، في حين تتوقع المملكة العربية السعودية فوائد قصيرة الأجل. الاحتياجات التعليمية والتدريبية منتشرة على نطاق واسع ، مع أعلى مستوى من الإلحاح في الصين وتشيلي. هناك طلب عالمي على المهارات التقنية والناعمة مثل حل المشكلات والتفكير النقدي والإبداع. وتشمل المهارات الفنية المحددة تحليل الأثر البيئي (أذربيجان) ، ومعرفة الطاقة المتجددة (الجزائر) ، والخبرة في المواد البديلة (الجزائر، قطر، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية). يعتبر توافر القوى العاملة الماهرة غير كافٍ في كازاخستان ولكنه مناسب في الصين والهند.

علق "فابريتسيو دي أماتو"، رئيس شركة "مير" ومؤسسة "فونداتسيوني مير"، قائلاً: "إن انتقال الطاقة هو رحلة لا رجعة فيها نظرًا لأن فوائده، البيئية والاقتصادية على حد سواء، معترف بها على الصعيد العالمي، وسوف تفوق أو توازن التكاليف لـ 13 من أصل 14 بلدًا على المدى القصير و100٪ من بلدان اللجنة على المدى الطويل. يعتمد النجاح على التنسيق الاستراتيجي للرؤية والسياسة والابتكار وخاصة رأس المال البشري. إن الاستثمار في المهارات التقنية والناعمة الجديدة لأهداف المناخ والتدوير أمر ضروري لتشكيل القدرة التنافسية المستقبلية للأمم. تعترف البلدان الناشئة بالحاجة إلى زيادة توافر المتخصصين في انتقال الطاقة؛ حيث إن تلك هي اللحظة التي نرى فيها ديناميكية أكبر تعيد تشكيل الاقتصاد الجغرافي في جميع أنحاء العالم."

الملحق: تركيز أهداف المناخ على قطر والأرجنتين

في قطر ، يرتفع الوعي العام والحكومي ، حيث 95٪ من الأشخاص على دراية بانتقال الطاقة و 67٪ يعتبرونه أولوية. تستثمر البلاد في الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المناخ ، وتخلق وظائف جديدة وتؤكد على الخبرة التقنية ، ولا سيما في مجال الطاقة المتجددة والقضايا البيئية. يعتبر التعليم والتدريب محور استراتيجية قطر، حيث تشارك الجامعات والحكومة بنشاط في إعداد القوى العاملة للتغييرات السريعة. ومع ذلك ، هناك قلق بشأن فقدان الوظائف في القطاعات التقليدية ، مما يجعل تكييف القوى العاملة تحديًا رئيسيًا.

التركيز على الأرجنتين : تظهر الأرجنتين مستوى عالٍ من الوعي العام (97٪) ، ولكن 36٪ فقط على دراية بعمق بمفاهيم انتقال الطاقة ، و 34٪ فقط يرونها كأولوية وطنية. إن الفجوة بين الوعي العام والعمل الحكومي ملحوظة؛ حيث إن معظم المبادرات مدفوعة من قبل الشركات الخاصة أو الأجنبية. يتم تقييم التعليم ، لكن 41٪ من الأرجنتينيين يشعرون بعدم الاستعداد ويعترفون بالحاجة إلى مزيد من التدريب. تواجه البلاد قيودًا اقتصادية واستثمارًا محدودًا في تطوير القوى العاملة ، مما يبطئ التقدم.

تعترف كلا البلدين بالحاجة إلى التدريب ومزيج من المهارات الفنية والناعمة؛ حيث تكون مهارات حل المشكلات والإبداع مهمة بشكل خاص. في نهاية المطاف ، في حين أن كلاهما يرى أن التعليم أمر حيوي ، فإن قطر في وضع أفضل للقيادة ، في حين يجب على الأرجنتين التغلب على الحواجز الهيكلية والاقتصادية للاستفادة الكاملة من انتقال الطاقة.

أبرز الأهداف المناخية العامة:

الوعي . تبرز الهند كرائدة في الوعي بانتقال الطاقة ، حيث أشار 63٪ من المستجيبين لمعرفة عالية. تقع كازاخستان في المرتبة الأدنى ، مع 29٪ فقط ، تسبقها الأرجنتين ، مع 36٪.

الأولويات . يعتبر انتقال الطاقة أولوية بالنسبة إلى 70٪ من الأفراد في الهند وتركيا ، متبوعةً بنسبة 67٪ في قطر ؛ والأرجنتين هي الأخيرة بنسبة 34٪.

الفرص . الجزائريون هم الأكثر اقتناعًا بالبيئة النظيفة والفوائد الصحية. تؤكد الهند والسعودية على إمكانية تعزيز إدماج النساء. الصين هي الأكثر حماسًا لخلق فرص العمل.

الحكومات . يتم تقييم التزام الأولوية الحكومية بشكل إيجابي في الهند (71٪) ، والمملكة العربية السعودية (62٪) ، مقارنةً مع كازاخستان (15٪) والأرجنتين (23٪).

القيادة . يشعر المشاركون الصينيون بأن بلادهم هي الرائدة مقارنةً بالآخرين ويعطي ما يقرب من نصف المشاركين في الاستطلاع أهمية كبيرة للابتكار المستدام لعمليات الإنتاج والمنتجات والخدمات ، حيث يرى 68٪ أن التكنولوجيا مهمة لانتقال الطاقة.

التحديات . تكافح الجزائر والصين لرفع مستوى الوعي العام؛ وتواجه تشيلي عقبات في التكيف المتجدد في القطاع الخاص. يعد ضمان المشاركة النشطة لجميع أصحاب المصلحة تحديًا بالنسبة للصين. يعتبر تطوير البنية التحتية محور التركيز في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكازاخستان. يعتبر تدريب المهنيين هدفًا رئيسيًا في أذربيجان. تُظهر قطر قلقها بشأن فقدان الوظائف في القطاعات التقليدية. تركيا والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة تؤكد على أهمية تطوير سياسات الطاقة والبيئة.

الإيجابيات والسلبيات . تُظهر كازاخستان أعلى مستوى من القلق بشأن ما إذا كانت تكاليف انتقال الطاقة ستزيد عن الفوائد. وعلى العكس من ذلك ، يعتقد نصف المشاركين في المملكة العربية السعودية أن فوائد انتقال الطاقة ستفوق التكاليف في البداية ، وستتوازن مع مرور الوقت.

التعليم . تدرك الصين وتشيلي الحاجة الملحة إلى تحسين برامج التدريب على انتقال الطاقة ، في حين أن كازاخستان وإيطاليا تُظهران أقل إلحاحًا ، وإن كانت لا تزال النسب مرتفعة (70٪ و 75٪ في السنوات 2-3 القادمة ، على التوالي). وتشير بيانات الهند لأعلى مستوى من الثقة من حيث الاستعداد. بشكل عام ، يؤكد الإجماع العالمي على الحاجة إلى كل من المهارات الناعمة والصلبة لتطوير مهنيين متكاملين ، وهو أمر ضروري لتعزيز انتقال الطاقة. أشارت بيانات كازاخستان إلى نقص شديد في المهنيين المهرة لانتقال الطاقة ، مع تقييمات إيجابية في الغالب من الصين والهند.

المهارات . تعترف العديد من البلدان بأهمية حل المشكلات والتفكير النقدي والإبداع والابتكار كمهارات ناعمة أساسية في هذا القطاع. هناك حاجة كبيرة إلى المهارات التقنية في تقييم الأثر البيئي في أذربيجان ، في حين أن المعرفة بمصادر الطاقة المتجددة مطلوبة في الجزائر ، والخبرة في المواد الأولية المتجددة والمعاد تدويرها مطلوبة للغاية في الجزائر وقطر والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

