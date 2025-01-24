مؤسسة Myant تسلط الضوء على مستقبل الوقاية من الأمراض في معرض Arab Health لعام 2025

مدينة تورونتو، 24 يناير 2025 /PRNewswire/ -- في معرض Arab Health لعام 2025، تستعرض Myant مهمتها في تحقيق رعاية دقيقة، تركز على الإنسان، ووقائية من خلال الاتصال المستمر، وهي رؤية يمكن تنفيذها بفضل الابتكارات الرائدة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة النسيجية™. بفضل الأبحاث والتطوير المتقدمين والاستثمارات الكبيرة، تقوم Myant بتغيير الرعاية الصحية لتصير استباقية ومستمرة وشخصية للغاية.

بصفته أكبر حدث للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، يوفر معرض Arab Health منصة لا مثيل لها لمؤسسة Myant لتتواصل مع قادة الرعاية الصحية العالميين، وتكشف عن الحلول المتطورة، وتشكل مستقبل الابتكار الطبي. إن مشاركة Myant في المعرض تؤكد التزامها بتمكين الناس من العيش بصحة أفضل، والعيش أطول من خلال التكنولوجيا الثورية، والرؤى الصحية القابلة للتنفيذ.

استعراض مستقبل الوقاية من الأمراض

مؤسسة Myant تقدم Myant Care، وهي منصة شاملة تجمع البيانات الصحية للتنبؤ بالمرض والوقاية منه، والحفاظ على صحة السكان من خلال توفير التحذيرات والتدخلات في وقت مبكر. تستخدم منصة Myant Care واجهات برمجية من الدرجة السريرية لتسهيل اتخاذ القرارات الطبية الحقيقية، مستفيدةً من تقنية التعلم الآلي العميق لتحويل البيانات الصحية المستمرة والدراسات العلمية السابقة إلى خطط رعاية قابلة للتنفيذ.

المكون الأساسي للمنصة هو Skiin Generation 2، أول جهاز مراقبة طبي عن بُعد في العالم يتميز بالراحة، والتركيز على الإنسان، والعمل حتى في حالة عدم الاستخدام وبشكل مستمر بالمعايير الطبية. يضم الجهاز ميزات مثل تخطيط كهربية القلب (ECG)، وقياس ضغط الدم دون جهاز قياس تقليدي، ومراقبة أنماط التنفس وحجمه، ودرجة حرارة الجسم الأساسية، وتشبع الدم بالأكسجين (SpO2)، ومخطط نشاط الجسم (actigraphy) ووضعيته، ومقاييس النوم بما في ذلك تشخيص انقطاع النفس أثناء النوم، لتقديم معلومات غير مسبوقة لإدارة حالات مثل ارتفاع ضغط الدم، واضطرابات النظم القلبي المهددة للحياة، وفشل القلب، وانقطاع النفس أثناء النوم، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وغيرها من الحالات.

إن جهاز Skiin Generation 2 يتيح أدوات جديدة قوية للأطباء، بما في ذلك القياس عن بعد بشكل مباشر أثناء الاستشارات الطبية عن بُعد، وإعادة عرض الأعراض لتحليلها. بفضل البيانات متعددة الوسائط المستمرة، بما في ذلك التي توفرها العديد من منتجات وخدمات الرعاية الخارجية، يكتسب الأطباء فهمًا شاملًا لصحة المستخدم، مما يدعم الاكتشاف المبكر والطب الدقيق والرعاية الشخصية - من ثمَّ تتغير العلاقة مع المرضى من تفاعلية مع المرض، وعلى فترات متقطعة، إلى استباقية ومستمرة.

بناء جسور إستراتيجية

تفخر Myant بالوقوف على مسرح معرض Arab Health لعام 2025 كجزء من جناح أونتاريو. وهذه المشاركة هي جزء من مهمة "تصدير علوم الحياة" التي تقودها حكومة أونتاريو بالتعاون مع القنصلية الكندية العامة في دبي. بصفتها رائدة في مجال الحوسبة النسيجية™، تهدف Myant إلى الاستفادة من هذه الفرصة لبناء شراكات إستراتيجية في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي (GCC)، وتوسيع حضورها في الشرق الأوسط وتعزيز سمعة أونتاريو كمركز متطور لابتكارات علوم الحياة.

في معرض Arab Health، ستوضح مؤسسة Myant طموحاتها الإستراتيجية لترسيخ وجودها في الشرق الأوسط، وستعلن عن خطط لجمع 250 مليون دولار من جولة تمويل من الفئة C، بهدف توسيع نطاق وصولها؛ لتخدم مليون مريض.

نبذة عن Myant Corp

مؤسسة Myant موجودة لتمكين وتعزيز جودة المعيشة للجميع. نحن نستفيد من التطورات في الذكاء الاصطناعي، والطب، والمواد المتقدمة؛ لجلب الصحة والسلامة والتواصل وسلامة العقل خلال كل مرحلة من مراحل الحياة.

تقود Myant حقبة جديدة من الوقاية من الأمراض، حيث يقوم حراس الذكاء الاصطناعي بتعزيز القدرات البشرية من خلال واجهات نسيجية كأنها طبقة ثانية من الجلد وتكون ملاصقة له. وتندمج هذه الطبقة الثانية من الجلد - التي صارت ممكنة اليوم بفضل التقدم الهائل في مواد التصنيع - بشكل طبيعي في حياتنا اليومية، مما يرفع توقعات التفاعل السلس مع العالم الرقمي.

من الولادة إلى السنوات اللاحقة، سيقوم حراس الذكاء الاصطناعي بتحسين تجربتنا اليومية، وتعزيز رفاهيتنا، وضمان سلامتنا، وتطوير كيفية تواصلنا مع المجتمع، وتمكين الوصول الشامل إلى أفضل رعاية ممكنة في كل لحظة.

في عام 2024، تم إطلاق Myant مع نمو كبير في الاتحاد الأوروبي، كما جلبت عالم الذكاء الاصطناعي الشهير الدكتور Xin Gao، نائب مدير مبادرة الصحة الذكية، ورئيس علوم الكمبيوتر في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (KAUST)، ليكون رئيس الذكاء الاصطناعي في المؤسسة.

Myant في معرض Arab Health لعام 2025

يمكنك العثور على Myant ما بين 27-30 يناير 2025 في جناح أونتاريو، الكشك رقم: # H7.B50، في مركز دبي التجاري العالمي.

للمزيد من المعلومات، يرجي زيارة www.myant.ca

للتواصل الإعلامي:

Charles Andreo

[email protected]

مجموعة المواد الصحفية

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