مؤسسة TradeFlow Capital Management تحتفل بدخولها العام السابع الناجح لصندوقها الاستثماري بالدولار الأمريكي بنمو مستقر وابتكار متواصل

سنغافورة، 24 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- تَفخر مؤسسة TradeFlow Capital Management (TradeFlow)، وهي شركة رائدة عالميًا في وضع حلول بديلة للتمويل التجاري، بالإعلان عن النجاح المستمر لصندوق التدفق التجاري بالدولار الأمريكي مع دخولها السنة السابعة في تحقيق عوائد قوية ومستقرة. منذ إنشائه، نَما الصندوق بشكل مطرد، معتمدًا على أساس قوي بضمان الأصول مع التنفيذ المتميز للتكنولوجيا المالية التي تسمح بإنشاء أصول رقمية جديدة تعزز السيولة.

وأُنشئ صندوق التدفقات التجارية بالدولار الأمريكي، الذي تم إطلاقه في أبريل 2018، لتضييق فجوة التمويل التجاري التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم مع الأخذ في الاعتبار التقلبات المنخفضة والعوائد القوية والمستقرة، مع تسهيل التجارة التي لم يكن من الممكن القيام بها بطريقة أخرى. منذ إنشائه، بلغ الصندوق أهدافه بل وتجاوزها، وأظهر مرونةً واستقرارًا في سوق السلع العالمية التي تتسم بالحركة والتحدي، وضمان تدفق الأساسيات الاقتصادية مثل المعادن والحبوب والوقود.

حتى الآن، من خلال صندوق التدفق التجاري بالدولار الأمريكي (صندوق التدفق التجاري باليورو الذي أُنشئ في نوفمبر 2020)، استثمرت TradeFlow بنجاح في السلع المادية بأكثر من 3.5 مليارات دولار أمريكي من خلال أكثر من 3500 صفقة في أكثر من 18 دولة وأكثر من 35 نوعًا من السلع، مع مراجعة معرفة العملاء (KYC) في أكثر من 1800 كيان نظيرًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتتوافق إستراتيجية صندوق التدفق التجاري مع أحكام الشريعة الإسلامية لعمليات المُرابحة.

لقد أصبحت هذه الإنجازات ممكنة بفضل الجهود الإستراتيجية لتبني أحدث تقنيات الرقمنة المتاحة لتبسيط جميع عمليات TradeFlow، بما في ذلك تخزين ونقل جميع السلع الأساسية التي تم تمكينها. كانت TradeFlow رائدة باستمرار في الحلول المالية المتطورة، وقد عززت منصتها الخاصة لتبسيط العمليات وتحسين الشفافية من أجل المستثمرين.

كجزء من نموذج أعمالها، قامت TradeFlow Capital بإدماج مبادئها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في إستراتيجيتها الاستثمارية، مما يعزز التزامها بالاستثمار المستدام والمسؤول في كل صفقة تجارية. منذ ديسمبر 2020، أصبحت جميع عمليات الشحن لدينا محايدة للكربون بفضل موازنة الانبعاثات من خلال مشاريع رصيد الانبعاثات الكربونية التي تم التصديق عليها.

شارك Dr. Tom James، الرئيس التنفيذي لدى TradeFlow ومدير تكنولوجيا المعلومات، حَماسه حول هذا الإنجاز المهم قائلًا: "إن وصولنا إلى السنة السابعة من صندوق التعاملات التجارية بالدولار الأمريكي هو شهادة على التفاني والعمل الجاد لفريقنا وثقة المستثمرين لدينا والحاجة الدائمة إلى حلول مبتكرة للتمويل التجاري. نحن فخورون للغاية بما حققناه، ونحن أكثر تحفيزًا من أي وقت مضى لمواصلة دفع النمو وتوفير قيمة للمساهمين لدينا".

وأضاف John Collis، الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر والمدير القانوني التنفيذي لشركة TradeFlow: "يؤكد نجاحنا على مدى السنوات السبع الماضية قوة هيكل إدارة المخاطر لدينا والتزامنا بالامتثال القانوني والتنظيمي. لقد بنينا أساسًا متينًا يحمي مصالح مستثمرينا ويدعم أيضًا النمو المستدام. وبالتطلع إلى المستقبل، ما زلنا ملتزمين بالحفاظ على أعلى معايير النزاهة والامتثال في جميع عملياتنا".

وتطلعًا إلى المستقبل، لا تزال TradeFlow ملتزمة بتقديم قيمة أكبر للمستثمرين وتأثير إيجابي في الشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات المحلية من خلال توسيع نطاقها العالمي، وتعزيز قدراتها التكنولوجية، ومواصلة تعزيز مكانة TradeFlow كرائد في السوق ومبتكِر في قطاع التمويل التجاري.

نبذة عن TradeFlow Capital Management (Tradeflow)

مؤسسة TradeFlow هي مؤسسة رائدة على مستوى العالم، والأولى في مجال إدارة صناديق تجارة السلع التي تعتمد على التكنولوجيا المالية، مما يتيح معاملات الاستيراد/التصدير للسلع المادية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استخدام نهجها الفريد للإقراض غير الائتماني في تمويل التجارة.

تتكون TradeFlow من فريق متنوع من الخبراء مكلف بمهمة محددة، وهي معالجة فجوة التمويل التجاري المتزايدة (المقدرة بـ 2.5 تريليون دولار أمريكي) التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة عالميًّا، التي تقوم بدور المنتجين/المتداولين/المستخدمين في ساحة تداول السلع الأساسية بالجملة. من خلال أداء دور تمكيني في التجارة الدولية والعولمة، توفر TradeFlow عوائد مستقرة بضمان الأصول لمستثمريها وفرصًا للشركات ونمو الاقتصادات.

وتُعد TradeFlow شريكًا من شركاء غرفة التجارة الدولية (ICC) لتعبئة رأس المال وتحسين وصول الشركات المتوسطة والصغيرة إلى التمويل التجاري عالميًّا من خلال منصات "ICC Trade Now" و"ICC Digital Trade Standards Initiative".

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