مؤسسة الألومنيوم الدولية (IAI) تذكر تقدمها في مبادرة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة

مدينة لندن, 8 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مؤسسة الألومنيوم الدولية (IAI) عن التقدم في مبادرة خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري في صناعة الألومنيوم، وبينت طموحات الشركات الأعضاء واستثمارات التكنولوجيا وخطط رفع التقارير.

أُطلقت هذه المبادرة في مؤتمر COP28 في ديسمبر 2023، وتهدف إلى متابعة وتقديم تقارير علنية عن طموحات وتقليل غازات الاحتباس الحراري لشركات الأعضاء في مؤسسة الألومنيوم الدولية (IAI)، ما يشجع على اتخاذ خطوات إضافية ضمن جهود القطاع لمواجهة تغير المناخ.

النقاط الرئيسية:

Aluminium Industry GHG Initiative

• حدد 80% من أعضاء مؤسسة الألومنيوم الدولية (IAI) أهدافًا طويلة الأجل، وكثير منهم سيحققون صافي صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن.

• أغلبية الشركات تستهدف خفض انبعاثات النطاق 1 و2 بنسبة 50% بحلول عام 2030

• الصناعة تستثمر في التقنيات المبتكرة، بما في ذلك الطاقة منخفضة الكربون وإعادة التدوير

قالت Pernelle Nunez، نائب الأمين العام ومدير الاستدامة في مؤسسة الألومنيوم الدولية (IAI): "تعترف صناعتنا بمسؤوليتها في المعركة العالمية ضد تغير المناخ. يظهر التقدم الذي أحرزناه التزامنا بالشفافية والمساءلة ونحن نعمل نحو مستقبل مستدام."

كشفت المبادرة عن توجهات مشجعة فيما يخص أهداف خفض الانبعاثات. تتراوح الأهداف المؤقتة إلى انخفاض ما بين 10% إلى 50% في الانبعاثات أو كثافة الانبعاثات، ما يعكس الاختلاف ما بين الشركات". تطبق نصف الشركات صراحة أهداف الصفر الصافي لانبعاثات من النطاق 1 و2، مع وجود عدد قليل منها يشمل النطاق 3. وضعت بعض الشركات الأعضاء أهدافًا خاصة بكثافة الانبعاثات، متتابعة بدل أن تكون مُطلقة، وهناك تفاوت في كيفية هيكلة الأهداف بين الشركات المختلفة.

بالمقارنة مع الأهداف المؤقتة، تظهر الأهداف طويلة الأجل اتساقًا أكبر، حيث تهدف الغالبية إلى صافي الصفر أو الحياد بحلول عام 2050، على الرغم من أن عددًا قليلًا فقط يذكر صراحة أن الانبعاثات لديهم من النطاق 3. وقد طابقت بعض الشركات أهدافها مع الالتزامات الوطنية أو وضعت أهدافًا محددة للحد من كثافة الانبعاثات بدلاً من أهداف الصفر الصافي المطلق.

علقت Nunez: "في حين أننا حصلنا على التشجيع على التزاماتنا حتى الآن، فإننا ندرك أن هناك المزيد من العمل في المستقبل". "إن وضع الأهداف والمستهدفات المناخية والإفصاح عنها علناً يساعد على تركيز الجهود وتشجيع المساءلة. نظرًا لأن الصناعة تتحول الآن من تحديد الطموحات إلى العمل، فإن إظهار التقدم الحقيقي نحو تلك الأهداف وماهية تلك الأهداف سيكون أمرًا بالغ الأهمية."

تستثمر صناعة الألومنيوم في التكنولوجيات والعمليات الجديدة، بما في ذلك تكنولوجيا الأنود الخامل، وتقنيات احتجاز وتخزين الكربون، ومصادر الطاقة المتجددة لعمليات صهر الألمنيوم. وهذه الابتكارات حاسمة لتحقيق أهداف إزالة الكربون في القطاع.

ستواصل مؤسسة الألومنيوم الدولية (IAI) تقديم تحديثات سنوية عن تقارير وانبعاثات الشركات الأعضاء والأهداف، ما يعزز الشفافية والمساءلة. على الرغم من التقدم الأخير، تعترف مؤسسة الألومنيوم الدولية (IAI) بأن المسار الحالي للصناعة لا يتوافق مع أهداف اتفاق باريس، وتشجع الجهات الفاعلة عبر سلسلة القيمة على العمل بشكل وثيق نحو تخفيضات أعمق في الانبعاثات للحفاظ على أهداف اتفاق باريس.

وأوضحت Nunez: "نحن في مرحلة حرجة". "سيكون العقد القادم حاسمًا في تحديد ما إذا كان بإمكاننا الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية. لصناعتنا دور رئيسي في تحول الطاقة من خلال المواد والمنتجات التي نقدمها، كما أن هناك فرصة لها لتكون مثالًا رائدًا في إزالة الكربون الصناعي. سيتطلب تحقيق ذلك جهدًا غير مسبوق وتعاونًا من جميع الجهات المعنية."

نبذة عن مؤسسة الألومنيوم الدولية (IAI)

مؤسسة الألومنيوم الدولية (IAI) هيو الهيئة الوحيدة التي تمثل صناعة الألومنيوم الأولية العالمية. تحتوي المؤسسة على البيانات العالمية الأكثر شمولًا حول الألومنيوم مع أكثر من 50 عامًا من التحليلات المتعلقة بالإنتاج والاستهلاك واستخدام الطاقة والتأثير البيئي. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.international-aluminium.org أو اتصل بنا على X ولينكد إن.

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