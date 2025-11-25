مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تعلن عن انضمام ثلاث ناشرين عالميين كشركاء جُدد للنسخة الأولى من كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية

الشركاء الجدد Chess.com و MOONTON Games و SNK ينضمون إلى قائمة شركاء البطولة Electronic Arts و Krafton و Tencent و Ubisoft تمهيداً لانطلاق الحدث الأول من نوعه والأكبر في منافسات منتخبات الریاضات الإلكترونیة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 25 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، المؤسسة العالمية غير الربحية التي تتخذ من الرياض في المملكة العربية السعودية مقرًا لها وتهدف إلى تعزيز نمو وازدهار واستدامة قطاع الرياضات الإلكترونية العالمي، عن توسيع قائمة الشركاء لبطولة كأس المنتخبات للریاضات الإلكترونیة (Esports Nations Cup)، البطولة الأولى من نوعھا والمخصصة لمنافسات منتخبات الریاضات الإلكترونیة ضمن مجموعة واسعة من أشھر الألعاب العالمیة.

Esports Nations Cup Confirms New Official Publishing Partners

وشهد الإعلان انضمام ثلاثة من أكبر الناشرين العالميين وهم Chess.com، وMOONTON Games وSNK، حيث يُشكّل انضمام هذه الشركات العالمية امتداداً استراتيجياً لقائمة الشركاء الرئيسيين وشركات ألعاب الفيديو التي تضم Electronic Arts وKrafton وTencent وUbisoft. وسيتعاون الشركاء الثلاثة الجدد وجميع شركاء النشر الرسميين المقبلين في تصميم مسارات التصفيات وصيغ المنافسة لألعابهم الخاصة، بما يضمن النزاهة والفرص التنافسية واتساق الهيكل العالمي للبطولة.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: "من خلال التعاون المباشر مع الناشرين، نستطيع أن نجعل كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية بطولة تتمحور حول اللاعبين، وتمنحهم الفرصة لتمثيل أوطانهم في الألعاب التي صنعت مسيرتهم ونجوميتهم العالمية. ومع وجود سبعة شركاء رئيسيين، أصبح بإمكاننا تعزيز المشاركة على مستوى العالم، وتقديم بطولة تعزز شعور اللاعبين بالانتماء، وترتقي بالتجربة الجماهيرية، إضافةً إلى بناء منصة مستدامة تشكّل وجهة للمنتخبات الوطنية في المستقبل".

وتُمثّل بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية الإضافة الأحدث إلى محفظة مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، مستفيدةً بشكل مباشر من الزخم العالمي الهائل الذي حققه كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بصفته الحدث الأضخم في العالم للرياضات الإلكترونية. وفي حين يركّز كأس العالم للرياضات الإلكترونية على استقطاب أفضل الأندية والفرق على مستوى العالم، فإن كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية يفتح آفاقاً جديدة للمنافسة المرتبطة بمشاعر الانتماء الوطني والندية بين المنتخبات الرسمية للدول.

وستشمل بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية تمثيلًا من مختلف مناطق العالم (أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا، وآسيا، وجنوب شرق آسيا، وأوقيانوسيا)، وستضم مختلف أنواع الألعاب الجماعية والفردية. كما سيوفّر نموذج تأهيل البطولة منصة تنافسية شاملة ومتوازنة تُمكّن مختلف الدول من المشاركة في كل لعبة. ويجمع هذا النموذج متعدد المستويات بين التصنيفات العالمية، والتصفيات الإقليمية، وبطاقات الدعوة، إضافة إلى المقاعد التضامنية.

ومن المقرّر أن تقام البطولة كل عامين مما سيوفّر جدولًا منتظمًا للاعبين والمدربين والمنظمات والاتحادات، ووقتًا كافيًا وثقة أكبر للناشرين والأندية والشركاء للاستثمار طويل الأمد في برامج المنتخبات الوطنية. وستنطلق الدورة الأولى من البطولة في شهر نوفمبر 2026 في الرياض، لتُتاح الفرصة من بعدها للدول والمدن العالمية لاستضافة هذا الحدث في المستقبل القريب، ما سيمنح البطولة بعدًا عالميًا حقيقيًا ويجسّد رؤيتها وأهدافها الرامية إلى تعزيز الانتشار العالمي للرياضات الإلكترونية وزيادة تأثيرها الإيجابي.

سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية خلال الأسابيع المقبلة.

وللاطلاع على آخر المستجدات، يمكن زيارة esportsnationscup.com

حول بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية:

كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية (ENC) هي أوّل بطولة من نوعها مخصصة لمنافسات منتخبات الرياضات الإلكترونية ضمن مجموعة واسعة من أشهر الألعاب العالمية. أُطلقت البطولة من قبل مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWCF)، حيث ستُقام البطولة كل عامين وستنطلق في دورتها الأولى من العاصمة السعودية الرياض في العام 2026. وتقدّم هذه البطولة منصة فريدة لنخبة اللاعبين العالميين لرفع راية أوطانهم عاليًا وتمثيل طموحات وأحلام الملايين من مواطنيهم في أقوى المنافسات الدولية وعبر مجموعة من أبرز بطولات الرياضات الإلكترونية، وترسيخ مكانة الرياضات الإلكترونية باعتبارها رياضة وطنية. وبُنيت البطولة بالتعاون مع ناشرين وأندية ومنظمات الرياضات الإلكترونية، لتعزّز شعور الفخر لدى اللاعبين عند تمثيلهم لأوطانهم، ولتقدّم للمشجعين في مختلف أنحاء العالم فرصة لدعم منتخباتهم الوطنية ولاعبيهم المفضّلين، ولتوفّر مسارات مستدامة للدول واللاعبين والشركاء للنمو ضمن منظومة الرياضات الإلكترونية العالمية. esportsnationscup.com

حول مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية:

تعدّ مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية الجهة المنظمة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية ولكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية ومؤتمر الرياضة العالمية الجديدة وهي مؤسسة عالمية غير ربحية تتخذ من الرياض مقرًا لها وتدعم نمو وازدهار قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والعالم. تركزّ المؤسسة على تحويل هذا القطاع إلى منظومة متكاملة تلبي تطلعات المجتمع المحلي. ويتحقق هذا من خلال دعم رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطن السعودي عبر توسيع الفرص المهنية والترفيهية، إلى جانب تنويع الاقتصاد الوطني. كما تسعى المؤسسة إلى تعزيز الاستقرار المالي للقطاع واستدامته من خلال دعم اللاعبين والفرق العالمية، وتقديم أفضل التجارب التفاعلية، وتنظيم أكبر الأحداث العالمية للمشجعين، وتوفير فرص متميّزة للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية وغيره من القطاعات للمشاركة الفعّالة والتعاون المثمر. تستخدم المؤسسة عائداتها الاستثمارية لتطوير وتنمية القطاع عالمياً، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لإطلاق مبادرات متنوّعة تخدم هذا الهدف.

