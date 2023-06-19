مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تعقد "قمة الأولوية - آسيا" لأول مرة في هونغ كونغ في ديسمبر 2023

الرياض، المملكة العربية السعودية, 19 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- من المقرر أن تُنظم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار "قمة الأولوية – آسيا" في هونغ كونغ يومي 7 و8 ديسمبر 2023. وستجمع القمة مجموعة واسعة من المتحدثين والأعضاء والضيوف المميزين المعروفين على نطاق عالمي لمناقشة أهم الأولويات بالنسبة لجميع فئات المجتمع فيما يتعلق بموضوعات تشمل المناخ الاجتماعي والاقتصادي والجيوسياسي الذي يتطور باستمرار.

FII Institute set to hold FII PRIORITY Asia Summit in Hong Kong in December 2023

وتهدف هذه القمة المعتمدة على البيانات، والتي ستستضيف القادة وصناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والطلاب والمتطوعين والأكاديميين والمستثمرين وغيرهم، إلى وضع خارطة طريق للتغلب على أكبر التحديات الملحة التي تواجه العالم.

وقد صُممت هذه القمة لتكون بمثابة منصة إقليمية لفهم احتياجات البشرية ورغباتها وتوقعاتها، ومن ثم المشاركة في المناقشات والمناظرات التي تهدف إلى تحفيز التحرك الفعّال وإيجاد حلول رائدة. واستنادًا إلى تقرير الأولوية العالمي الصادر عن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، فإن الهدف هو تمكين القادة وصناع القرار في تعاملهم مع الأولويات الرئيسية لعدد من شرائح المجتمع وذلك من خلال المعلومات وتبادل الآراء.

وقال ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ، إن "أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار هي فتح أعيننا على المخاوف الرئيسية للإنسانية، وهي أداة لا تقدر بثمن في أيدي أولئك القادرين على التغيير. وتركز هذه القمة على الإجراءات التي يمكننا اتخاذها لمعالجة هذه المخاوف وكيفية إعادة تصميم نماذج الأعمال والاقتصادات لإفساح المجال لحياة مجدية وأكثر ازدهارًا. ويمثل ما سبق انعكاسًا لمؤتمرنا الرئيسي السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار. وأضاف: "في إطار رؤية مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لإحداث أثر إيجابي دائم على الإنسانية، تتمثل أولويتنا في ضمان الاستماع إلى أصوات الجميع دون استثناء، ولهذا السبب نحن مصممون على عقد هذا الحوار العالمي في جميع القارات، حتى يتمكن أصحاب السلطة من الاستماع والتواصل مع البشرية جمعاء".

وفي ظل النجاح الباهر الذي حققته النسخ السابقة من قمة الأولوية، ارتأت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار إلى جلب منصتها الثورية إلى آسيا، لتُعقد هذه القمة للمرة الأولى في هونغ كونغ.

وقال بول تشان، الأمين المالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في جمهورية الصين الشعبية: "إن هونغ كونغ ترحب بهذه الفرصة لأن تكون أول وجهة في آسيا تنال شرف الترحيب بقمة "الأولوية" السنوية التي تُنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار . وبوصفنا مركزًا ماليًا عالميًا ومنصة خدمات ذات قيمة مضافة عالية من طراز عالمي تربط بين الصين وآسيا والعالم، فإننا ملتزمون بتوفير تجربة ممتازة كمضيفين لهذه الفعالية المرموقة."

وأضاف قائلًا: "أنا على ثقة تامةٍ بأن هونغ كونغ ستكون بمثابة منصة مثالية لتبادل الأفكار والرؤى بين القادة والخبراء العالميين، ونتطلع إلى تيسير المناقشات المثمرة التي سترسم ملامح مستقبل عالمنا".

من جهتها، صرحت لورا إم تشا، رئيسة مجلس إدارة بورصة هونغ كونغ، قائلة: "يسر البورصة أن تعقد شراكة مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من أجل عقد "قمة الأولوية" والتي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في آسيا في ديسمبر 2023. وتأتي هذه القمة الجديدة الكبرى منسجمة مع التزام بورصة هونغ كونغ بتعزيز الربط بين الأسواق والاقتصادات والمجتمعات، وتعزيز عالم يمكن أن يساعد فيه التعاون والابتكار في إيجاد حلول للتحديات العالمية. ونتطلع إلى الترحيب بالخبراء والقادة في هونغ كونغ وبناء مستقبل مشترك ومستدام لنا جميعًا".

نبذة عن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار(FII Institute (هو مؤسسة عالمية غير ربحية تقودها البيانات، ذات ذراع استثماري وجدول أعمال واحد، ألا هو التأثير على الإنسانية. ونظرًا لتوجهنا الشمولي والعالمي، فإننا نُحفّز ونساند أعظم العقول من جميع أنحاء العالم ونحول الأفكار إلى حلول واقعية في أربعة مجالات مهمة، وهي: الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.

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