مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار يقرر إزالة فجوة استثمارية في الأسواق الناشئة بقيمة 5.4 تريليون

الرياض، المملكة العربية السعودية, 27 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 الرياض، المملكة العربية السعودية, 26 أكتوبر / تشرين أول 2023 /PRNewswire/-- شهدت مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) التي عقدت بالرياض اليوم إصرار لفيف من القادة والمستثمرين على معالجة أوجه القصور في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG عبر قرار زيادة الاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG في الأسواق الناشئة.

FUTURE INVESTMENT INITIATIVE INSTITUTE RESOLVES TO REMOVE 5.4 TRILLION INVESTMENT GAP IN EMERGING MARKETS

سيشهد قرار زيادة الاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG في الأسواق الناشئة قيام مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار FII بجمع القادة والمستثمرين من الغرب والشرق والجنوب العالمي لاتخاذ إجراء جماعي في مواجهة عدم المساواة في الأطر الحالية لـ ESG.

وعلى الرغم من أن الأسواق الناشئة موطنًا لما يقرب من 86% من سكان العالم ومسؤولة عن 58% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها تتلقى أقل من 10% من استثمارات ESGجميعها. وباعتبار تلك الأسواق هي المحرك المقبل لنمو الاقتصاد، فإن نسبة الاستثمارات هذه أبعد ما تكون عن الحجم اللازم للنمو المستدام وتعتبر غير كافية لسد فجوة الاستثمار السنوية التي تتراوح بين 2.5 و 3.7 تريليون دولار اللازمة لمعالجة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في البلدان النامية.

وإدراكًا للقيود الحالية لأدوات بيانات ESG، يدعو القرار إلى ما يلي:

· التزام شركاء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار بتنفيذ منهجية شاملة لـ ESG بهدف زيادة الأصول المدارة AUM في الأسواق الناشئة إلى 30% من محافظ الاستدامة العالمية بحلول عام 2030 ؛

· الاعتماد العاجل لمعايير الإفصاح عن الاستدامة الدولية عبر الأسواق الناشئة والمتقدمة؛

· الاعتراف بالتطبيق الوشيك للمعيار الدولي IFRS-1 والمعيار الدولي IFRS-2 لمجلس معايير الاستدامة الدولية كخطوة حاسمة من شأنها تحسين شمولية ESG وجودة البيانات؛

· المشاركة في الأسواق الناشئة لإعداد التقارير وتقديم البيانات التي يحتاجها العالم لاتخاذ خيارات استثمارية أفضل وأكثر كفاءة.

ستواصل مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار استخدام سلطته التنظيمية لتعزيز جدول أعمال الممارسات ESG الشاملة في مؤتمرات القمة ذات الأولوية في جميع أنحاء العالم لحث الحكومات والقطاع المالي الخاص على مواجهة هذا التحدي.

وقال ريتشارد ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار:

"إن التحيز في تصنيفات ESG الأكثر تأثيرًا في العالم يؤدي إلى استهلاك تريليونات الدولارات من الأسواق الناشئة التي تعتبر بمثابة محركات نمو الاقتصاد العالمي. وتتسم أدوات بيانات ESGالحالية بالتمييز ضد الأسواق الناشئة لصالح الأسواق المتقدمة. وإذا أرادت الأسواق الناشئة تحقيق هدفهم الأصلي المتمثل في توفير مستقبل أكثر استدامة، فنحن بحاجة إلى اعتماد الشمولية على نطاق واسع، بحيث تعود ممارسات ESG بالفائدة حقًا على كل بلد وكل منطقة، بل وعلي العالم بأسره.

نبذة عن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار هو مؤسسة عالمية غير ربحية مدفوعة بالبيانات ذات ذراع استثماري وجدول أعمال موحد: ألا وهو التأثير في الإنسانية. نحن مؤسسة عالمية وشاملة ونعمل على تعزيز العقول العظيمة من جميع أنحاء العالم ونحول الأفكار إلى حلول واقعية في أربعة مجالات مهمة: الذكاء الاصطناعي (AI) والروبوتية والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.

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