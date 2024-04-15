مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تستضيف القمة "الأولوية" في ريو دي جانيرو

الرياض، المملكة العربية السعودية،, 15 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- يسر مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الإعلان عن انعقاد قمة "الأولوية" في ريو دي جانيرو، البرازيل. تحت عنوان "الاستثمار في الكرامة"، من المقرر أن تنعقد القمة من 11 إلى 13 يونيو 2024، في قصر كوباكابانا في ريو دي جانيرو. تعد القمة جزءًا من برامج مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي تمثل سلسلة سنوية من مؤتمرات القمة والتقارير والمبادرات المصممة لمعالجة أكبر التحديات والمخاوف في العالم.

FII Institute to Host Inaugural Latin American FII PRIORITY Summit in Rio de Janeiro.

من المقرر أن تكون مبادرة مستقبل الاستثمار في ريو منصة محورية للقادة العالميين والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال وأعضاء معهد مبادرة مستقبل الاستثمار. سيتناول المندوبون والمتحدثون في مداولاتهم طرق الانتقال البيئي والتكنولوجيا والابتكار والدمج الاجتماعي في بناء نظام عالمي جديد يعطي الأولوية لكرامة الجميع.

يؤكد ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، على أهمية القمة، قائلاً: "دول مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا هي في الوقت الحالي أماكن حيوية للشركات الناشئة والاستثمار والثقافة. بصفتها المضيف القادم لقمة مجموعة العشرين، يتم عرض تأثير ريو دي جانيرو التاريخي والحالي في مجال التمويل والثقافة والرياضة على الساحة العالمية. بينما نجمع بعضًا من ألمع العقول في مختلف القطاعات، سيكون تركيزنا على اتخاذ القرارات المسؤولة في مجال الاستثمار والنمو الاقتصادي. تمثل هذه القمة لحظة محورية في تشكيل مستقبل مستدام وتكنولوجي متقدم للجميع."

من الأهداف الرئيسية للقمة هو ربط أمريكا اللاتينية بأسواق الاستثمار العالمية. تمثل ثغرات التمويل في أمريكا اللاتينية فيما يتعلق بالالتزام الرأسمالي بالأفكار والابتكارات والتقنيات فرصًا كبيرة للاستثمارات ذات العائد المرتفع والنمو الملحوظ. تعمل البرازيل، مع مواردها الطبيعية الاستراتيجية وقيادتها الاقتصادية في القارة، على دفع فرص النمو المستدام والقيادة في العمل المناخي الحاسم، وكلاهما يحتل مكانة عالية في جدول أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في ريو.

حول مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار:

معهد مبادرة مستقبل الاستثمار هو مؤسسة عالمية غير ربحية تركز على الحلول المؤثرة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة. من خلال اتباع نهج قائم على البيانات جنبا إلى جنب مع ذراع الاستثمار المبتكرة، كانت المؤسسة في طليعة تعزيز التغييرات التحويلية والتعاون العالمي.

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