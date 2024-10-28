مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تكشف عن قائمة متميزة من المتحدثين وتفاصيل برنامج مؤتمر FII8 في الرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية, 28 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- يسر مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الإعلان عن المتحدثين البارزين والبرنامج الكامل لمؤتمر FII8 المرتقب، والذي سيقام في الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر 2024 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات.

The FII Institute Unveils Stellar Speaker Lineup and Program Details for FII8 Conference in Riyadh

سيشهد FII8 قمتين تمهيديتين ديناميكيتين في 28 أكتوبر: قمة أفريقيا الجديدة وقمة HERizon. ستتناول قمة أفريقيا الجديدة الفرص في قطاعات متعددة في أفريقيا والمشهد المتطور للمخاطر، بينما ستشعل قمة HERizon النقاشات حول الدور المحوري للمرأة في دفع النمو الاقتصادي العالمي وإعادة تشكيل مستقبل الرعاية الصحية، من بين موضوعات ملحة أخرى.

وعلى سياق الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) ومؤتمر COP29، يهدف FII8 إلى تسليط الضوء على أهم التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم - من التمويل والطاقة والاستثمار والسياسة والذكاء الاصطناعي إلى الأعمال والتغير المناخي والابتكار المتطور. يجمع هذا المؤتمر المؤثر بين قادة العالم وصناع التغيير ورواد الفكر لصياغة حلول ملموسة وتعزيز التعاون المثمر بين الحكومات والشركات.

من أبرز المتحدثين: معالي السيد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية؛ ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا للعلاجات؛ شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لتيك توك؛ لورانس د. فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبلاك روك؛ جين فريزر، الرئيس التنفيذي لسيتي؛ كينيث سي. غريفين، مؤسس والرئيس التنفيذي لسيتادل؛ السيدة جوليا هوغيت، الرئيس التنفيذي لبورصة لندن؛ ترافيس كالانيك، الرئيس التنفيذي لكلاود كيتشنز؛ روث بورات، الرئيس ومدير الاستثمار، ألفابت وغوغل؛ جاي بوري، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، إنفيديا؛ ديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة المشارك لمجموعة كارلايل؛ د. إريك شميدت، مؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة شميدت العائلية، المؤسس المشارك لعلوم شميدت، الرئيس التنفيذي السابق ورئيس مجلس إدارة غوغل

مع أكثر من 180 جلسة و500 متحدث، يتضمن FII8 جلسات مجلس صناع التغيير حول الاقتصاد الجغرافي، والخدمات المصرفية والاستثمارات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا والابتكار. ستستكشف أبرز الجلسات المختارة موضوعات مثل "كيف يمكن للقادة تطوير استراتيجيات جديدة لدفع النمو" وستشمل ملتقيات حول العمر الصحي والشيخوخة، ومستقبل العمل، والصناعة 5.0، والطب الوقائي، والمدن المتجددة، ومستقبل الذكاء الاصطناعي.

تحت شعار "أفق لا محدود: الاستثمار اليوم لتشكيل الغد"، الإمكانات لا حدود لها، وإمكانات التغيير الإيجابي لا نهائية. انضموا إلى الحركة لتسخير قوة الابتكار وخلق مستقبل أكثر إشراقاً للجميع.

للحصول على البرنامج الكامل للمؤتمر الرئيسي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ، قم بزيارة: صفحة FII8

نبذة عن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار هي مؤسسة عالمية غير ربحية تعتمد على البيانات ولها ذراع استثماري يركز على المبادرات المؤثرة للبشرية. نحن ملتزمون عالمياً بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ونرعى العقول العظيمة في جميع أنحاء العالم ونحول الأفكار إلى حلول واقعية في خمسة مجالات حيوية: الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2535702/FII_Institute_FII8.jpg