مؤسسة مستشفى St. Joseph's Children تتسلم هدية تاريخية بقيمة 50 مليون دولار من عائلة Pagidipati في تامبا

تامبا، فلوريدا، 12 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مؤسسة مستشفى St. Joseph's Children اليوم عن هدية بقيمة 50 مليون دولار من عائلة Pagidipati في تامبا لدعم مستقبل الرعاية الصحية للأطفال في مجتمع خليج تامبا. يقدم زعيم الأعمال ورجل الإحسان في تامبا Sidd Pagidipati، جنبا إلى جنب مع شقيقه Rahul وأخته Srujani هذا التبرع التحويلي لتكريم إرث والديهم كمقدمي الرعاية الصحية، والذكرى السنوية الخمسين لزفافهم والذكرى السنوية الخمسين لمجيئهم إلى الولايات المتحدة. هدية Pagidipatiالسخية هي واحدة من أكبر التبرعات في تاريخ خليج تامبا وأحد أكبر الهدايا للرعاية الصحية في فلوريدا. ستدعم الهدية منشأة طب الأطفال الجديدة المصممة خصيصًا مستشفى St. Joseph's Children ، التي أعلنت عنها BayCare في أكتوبر كجزء من جهد استراتيجي لزيادة وصول المنطقة إلى الرعاية الصحية المتطورة عالية الجودة للأطفال.

عندما تفتح منشأة مستشفى الأطفال الجديدة، ستُسمى "مستشفى Pagidipati للأطفال في سانت جوزيف" تقديرا لسخاء عائلة Pagidipati. ومن المقرر افتتاح مبنى المستشفى الجديد بحلول عام 2030، مما يعزز من خدمات طب الأطفال التي تقدمها BayCare، وهي بالفعل المزود الرئيسي للرعاية الصحية للأطفال في غرب فلوريدا الوسطى.

أكد السيدSidd Pagidipati" " عندما ترى ما يحدث في مستشفى St. Joseph's Children كل يوم، لا يمكنك إلا أن تتحرك للمساهمة في مستقبل أطفال منطقتنا، "St. Joseph" هي بالفعل واحدة من أفضل مستشفيات الأطفال في البلاد، وعائلتي متحمسة للمساعدة في ضمان أن الرعاية الطبية للأطفال لا تزال لا مثيل لها لأطفالنا ولأطفال جيراننا لعقود قادمة".

يعكس التبرع من Pagidipatis حركتهم لجعل خليج تامبا أفضل مكان لتربية الأسرة والمدينة الأكثر صحة في أمريكا. في الآونة الأخيرة، أحضرت عائلة Pagidipati أكبر ديناصور تريسيراتوبس في العالم تم اكتشافه على الإطلاق إلى متحف Glazer للأطفال للمساعدة في إثارة خيال الأطفال والأسر في المنطقة. الهدية إلى مستشفى St. Joseph's Children هي احتفال بالتزام الأسرة الثابت بمعالجة الآخرين.

أظهر والدا Sidd، الدكتور Devaiah Pagidipati، وهو طبيب تخدير أطفال مدرب في جامعة هارفارد، وأمه، الدكتورة Rudrama Pagidipati، أخصائية أمراض، التزامًا مدى الحياة بممارسة الطب وإدارة الأعمال التي تركز على تحسين الرعاية الصحية في مجتمعاتنا المحلية. احتفل الزوجان مؤخرًا بالذكرى السنوية الخمسين لزفافهما والذكرى السنوية الخمسين لمجيئهما إلى الولايات المتحدة.

بنى Sidd Pagidipati مهنته في إدارة مختلف الأعمال المتعلقة بالطب، بما في ذلك بدء Medicare Advantage HMO مع والده، وتأسيس Better Health Group، أحد أبرز مزودي الرعاية الصحية التي تركز على القيمة في البلاد. زوجته، الدكتورة Ami Pagidipati، هي طبيبة أسنان، مالكة شركة وأستاذ مساعد في كلية طب الأسنان.

انضم للاحتفال بالهدية تكريماً لوالديهم هو شقيق Sidd وشقيقة زوجته، Rahul والدكتور Neha Pagidipati، وشقيقة، Srujani Pagidipati، بالإضافة إلى طفلي Sidd و Ami، اللذان ولدا في مستشفيات BayCare.

إن الهدايا مثل هدية Pagidipatis مهمة بشكل خاص لأنظمة الرعاية الصحية المملوكة للمجتمع مثل BayCare. يضمن الاستثمار والشراكة مع المجتمع أن مستشفى St. Joseph's Children لا يزال في طليعة الخبرة السريرية ويواصل تقديم رعاية شاملة مصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة لأطفال مجتمعنا. كشفت BayCare عن خطط في أكتوبر لبناء منشأة جديدة مخصصة لمستشفى الأطفال، والتي تتشارك حاليًا في بعض المساحات المشتركة مع مستشفى St. Joseph ومستشفى St. Joseph للنساء. من خلال بناء مبنى جديد مخصص، سيتمكن مستشفى الأطفال من تطوير المزيد من الرعاية المتخصصة والبحوث المخصصة لصحة الأطفال مع استمرار تزايد أعداد المرضى في المستشفى واحتياجات المجتمع.

"مع هذه الهدية التحويلية من Sidd وعائلة Pagidipati، نحن على الطريق الصحيح إلى تمكين العديد من الأيام القادمة لأطفال غرب فلوريدا الوسطى وما وراءها،" قالت الرئيسة والرئيس التنفيذي لشركة BayCare السيدة Stephanie Conners. "سيكون مستشفى Pagidipati للأطفال الجديد في سانت جوزيف معروفًا على الصعيد الوطني باعتباره أحد أفضل الأماكن لتلقي الرعاية التي تركز على الطفل أولاً والعائلة بأعلى جودة مطلقة".

أعربت رئيسة مؤسسة مستشفى St. Joseph's Children، السيدة/ Kate Sawa، عن امتنانها، نيابة عن جميع أطفال المجتمع، على كرم عائلة Pagidipati وثقتهم في مستقبل المستشفى. "معًا، مع قادة مثل Sidd Pagidipati، يبني مجتمعنا التزامًا أقوى حتى لجيلنا الأصغر لضمان حصولهم على أفضل خدمات طب الأطفال فائقة الدقة والبحث والابتكار الطبي. منطقتنا بأكملها ممتنة لقيادة هذه العائلة."

للانضمام إلى مهمة مؤسسة مستشفى St. Joseph's Children لتحسين صحة الأجيال القادمة لسنوات قادمة، يرجى زيارة GiveSt2JoesKids.org .

الحقائق الرئيسية حول مستشفى St. Joseph's Children

تعد BayCare أكبر مزود للرعاية الأولية والمتخصصة للأطفال في المنطقة، بما في ذلك عملية ولادة ما يقرب من 13,000 طفل رضيع في عام 2023. وقد بنى مستشفى St. Joseph's Children سمعة وطنية لالتزامها بتوفير الرعاية التي تركز على الأسرة والتدخلات الحديثة.

في عام 2023، سهلت BayCare أكثر من 40 تجربة سريرية للأطفال المصابين بالسرطان، وفي السنوات الثلاث الماضية، حقق مرضى BayCare معدل شفاء بنسبة 90٪، متجاوزًا المتوسط الوطني. الطبيب/ Daniel J. Plasencia ، عيادة Children's Chronic Complex ، الذي يركز على الأطفال الذين يعانون من الحالات المزمنة الأكثر صعوبة، كان نموذجًا للتشريعات الفيدرالية لتشجيع المستشفيات الأخرى على تبني النموذج. وبالمثل، جعلت العلاقة طويلة الأمد مع University of Pittsburgh Medical Center/Children's Hospital of Pittsburgh المستشفى وجهة ل رعاية القلب الخلقية ، حيث كان هناك تقدم كبير في الأطفال الذين نجوا إلى مرحلة البلوغ.

مستشفى St. Joseph's Children هو مكان تواجد مركز Steinbrenner Emergency/Trauma Center للطوارئ والإصابات الذي يعمل 24 ساعة ويخدم فيه أكبر فريق في المنطقة من أطباء الطوارئ للأطفال المعتمدين من نقابة الأطباء. يقدم مركز الصدمات للأطفال المعين من قبل الدولة أعلى مستوى من الرعاية للأطفال.

حول مستشفى St. Joseph's Children

تلتزم مستشفى St. Joseph's Children بتقديم كل ما هو ضروري لصحة الأطفال ورفاههم. معاً، BayCare Kids يقدم مستشفى St. Joseph's Children رعاية متخصصة للأطفال في العيادات الداخلية والخارجية لآلاف الأطفال وعائلاتهم كل عام في مواقع متعددة في جميع أنحاء غرب فلوريدا الوسطى. من أصغر طفل إلى المراهقين في المدرسة الثانوية، يرعى الأطباء المتخصصون في علاج الأطفال المرضى، في بيئة مصممة حصريًا للأطفال. للمزيد من المعلومات: BayCare.org/SJCH .

حول مؤسسة مستشفى St. Joseph's Children

مؤسسة مستشفى St. Joseph's Children تلهم المجتمع للانخراط في الفرص الخيرية للاستثمار في العلامة التجارية الفريدة للرعاية الموجودة في مستشفى St. Joseph's Children. يعكس دعم المجتمع لمستشفى St. Joseph ثقة واعتماد أجيال من المرضى وعائلاتهم علينا، مما يرسخ تقاليدنا الغنية في الرعاية الرحيمة مع تغذية الابتكار والتميز الطبي. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة Give2StJoesKids.org .

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2384338/St_Josephs_Childrens_Hospital_Historic_Donation.mp4