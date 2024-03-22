ما هو السر وراء الشعبية العالمية لوحدات HJT Hyper-ion الخاصة بشركة Risen Energy؟

نينغبو، الصين، 21 مارس، 2024 /PRNewswire/ -- تم إطلاق وحدات الأيونات الفائقة بقوة 700+ واط بي+ المتغايرة (HJT) Hyper-ion رسميًا في يوليو 2023، من قبل شركة Risen Energy، ومنذ ذلك الحين أثبتت قوتها في الأسواق الدولية. وهي الاختيار المفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل التحسينات المستمرة في قوة الوحدة وكفاءتها، فضلًا عن قوة توليد الطاقة العالية والتأثير الكربوني المنخفض. في الوقت الحالي، يتم تصدير وحدات Hyper-ion إلى ما يقرب من 40 دولة ومنطقة على مستوى العالم، مع حجم شحنة تراكمي يتجاوز 3 جيجاوات. ونفس الوقت، ساهمت شركة Risen Energy بشكل كبير في مبادرة الحزام والطريق، حيث لم تكتفِ وحدات Hyper-ion الخاصة بها على اللحاق بأسواق الطاقة الكهروضوئية (PV) المتكاملة في أوروبا وأمريكا اللاتينية فحسب، بل توسعت أيضًا إلى البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق، بما في ذلك الولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، وباكستان، وإسرائيل، والعراق، وإندونيسيا، واليمن وغيرهم من البلدان. وقد ساهمت شركة Risen Energy بحصتها في الاقتصاد الصديق للبيئة على مستوى عالمي بينما تعمل على تعزيز تأثير علامتها التجارية. وقد ساهمت شركة Risen Energy بحصتها في الاقتصاد الصديق للبيئة على مستوى عالمي بينما تعمل على تعزيز تأثير علامتها التجارية.

Hyper-ion modules have been exported to nearly 40 countries and regions globally

إن الابتكار هو الدافع الأساسي وراء التطور المستمر لشركة Risen Energy. ابتكرت Risen Energy نموذج بحث وتطوير متكامل لتكنولوجيا HJT من خلال البحث والتطوير المستمرين (R&D)، بدءًا من خامات السيليكون إلى الوحدات النمطية، لتصبح أول مؤسسة في الصناعة تنتج كميات كبيرة من منتجات HJT بدون قضبان توصيل ورقائق السيليكون فائقة الرقة، مع نسبة استهلاك فضة تقل عن 7 ملجم/وات، وتقنية التوصيل البيني Hyper-Link الخالية من الجهد، والتي تسهل بشكل فعّال الإنتاج الضخم لمنتجات HJT Hyper-ion. حاليًا، يتجاوز متوسط كفاءة الخلايا الشمسية HJT Hyper-ion التابعة لشركة Risen Energy في الإنتاج الضخم 25.8%، بينما تتجاوز طاقة الوحدة 715 واط. يستمر نمو كلٌ من كفاءة التحويل وطاقة الوحدة بشكل متزايد، وذلك بفضل التحسين المستمر لعملية إنتاج الخلايا الشمسية HJT Hyper-ion والابتكارات التكنولوجية.

ومع استمرار إجماع العالم على أهمية الحد من التأثير الكربوني، يزداد الطلب على تقنيات ومنتجات الطاقة المتجددة بشكل كبير. وفي ضوء هذه التغيرات، فإن المنتجات التي تقلل من تكلفة استهلاك الكهرباء وتمتلك تأثيرًا كربونيًا منخفضًا تقود طليعة التطور المستقبلي لصناعة الطاقة الشمسية. تمتلك HJT أيضًا مميزات فريدة من نوعها ومنخفضة التأثير الكربوني، مما يجعلها أكثر ملاءمة للسوق التكنولوجي الذي يسعى إلى تخفيض تكلفة الكهرباء ويطالب بالحد من التأثير الكربوني، وذلك باعتبارها التكنولوجيا والمنتج الذي يتمتع بأعلى كفاءة تحويل وأعلى قوة توليد كهرباء من بين جميع تقنيات الوصلة الواحدة. علاوة على ذلك، فإن بنية خلية HJT يمكنها بسهولة تكوين خلايا ترادفية مع البيروفسكايت، مع إمكانيّات فائقة للتكرار التكنولوجي وآفاق تطوير واسعة.

وبالمضي قدمًا، ستواصل Risen Energy تنفيذ التحسينات والتكرارات التكنولوجية في مجال HJT، مما يحد من التكاليف ويزيد الكفاءة التي تعزز من قدرتها التنافسية الأساسية، وترسخ من مكانتها الصناعية الرائدة في التحسينات الواسعة، وتمكن العملاء العالميين من تسريع التنمية المستدامة صديقة البيئة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2368230/Hyper_ion_modules_exported_40_countries_regions_globally.jpg