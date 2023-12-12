ما يزيد عن 150 من رواد العمل الإنساني ورجال الأعمال والسياسيين العالميين يطالبون بإطلاق سراح "السجناء الأرمن"

الحائزون على جائزة نوبل وقادة الصناعة ورؤساء الدول السابقون وقادة المجتمع المدني يتحدون ويطالبون بالإفراج غير المشروط عن الأرمن المحتجزين بشكل غير قانوني في أذربيجان.

الفشل في إطلاق سراح أبرز السجناء يدل على الانتقام السياسي من قبل باكو؛ وتتصاعد الدعوات المطالبة بفرض عقوبات على نظام علييف في الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوروبي.

الرسالة الموقعة من الرؤساء السابقين/ ماري روبنسون، وإرنستو زيديلو، والحائزين على جائزة نوبل\ ليما غبوي، وأوسكار أرياس، وإليشا ويزل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إيلي ويزل للأعمال الإنسانية، ورجال الأعمال/ ريتشارد برانسون، ومارك بينيوف، و والناشرة/ أريانا هافينغتون، وشخصيات عالمية أخرى، تسلط الضوء على المخاوف بشأن القادة المحتجزين من إقليم ناغورنو كاراباخ، بما في ذلك الناشط الأرمني في مجال العمل الإنساني/ روبن فاردانيان.

بروكسل, 12 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- الحائزون على جائزة نوبل وكبار رجال الأعمال ورؤساء الدول السابقون والناشطون في مجال العمل الإنساني هم من بين أكثر من 150 شخصية عالمية وقعت على رسالة تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن "السجناء الأرمن"، ومن بينهم ثمانية سجناء سياسيين أرمن، وهم القادة السابقون لحكومة ناغورنو كاراباخ، الذين تم اعتقالهم بشكل غير قانوني في أعقاب غزو أذربيجان واستيلاءها على المنطقة في سبتمبر/ أيلول. وما زال أكثر من اثني عشر من أسرى الحرب الآخرين الذين تم القبض عليهم خلال النزاع رهن الاحتجاز.

يعكس النداء الجماعي المخاوف المتزايدة بشأن ظروف ومعاملة هؤلاء الأفراد المسجونين، بما في ذلك رجل الأعمال الأرمني البارز والناشط في مجال العمل الإنساني/ روبن فاردانيان. ويأتي اعتقالهم في أعقاب حملة تطهير عرقي قامت بها القوات الأذربيجانية. ورغم أن إطلاق سراح 32 أسير حرب أرمنياً في 7 ديسمبر/ كانون الأول يشكل خطوة أولى مرحب بها، إلا أنه يجب إطلاق سراح المحتجزين الآخرين جميعاً. ويثير فشل باكو في إطلاق سراح السجناء السياسيين الثمانية المتبقين مخاوف عميقة بشأن دوافع نظام علييف لاستمرار احتجازهم.

أعلن/ نوبار أفييان، أحد الموقعين الآخرين والمؤسس المشارك لمبادرة أورورا الإنسانية: "إن انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدناها في أعقاب نزاع ناغورنو كاراباخ تتطلب اهتماماً وإجراءات عاجلة". وأردف قائلاً: "الرئيس علييف يفضل الانتقام السياسي على العدالة. نحن نؤمن بالكرامة والحقوق المتأصلة لكل فرد وندعو المجتمع الدولي إلى الانضمام إلينا في إدانة هذا الظلم".

تعاون أفيان منذ فترة طويلة في التنمية الاقتصادية العالمية والإقليمية والمشاريع الإنسانية مع فاردانيان، الذي أصبح رمزًا للنضال الأوسع من أجل الحرية السياسية والكرامة الإنسانية في المنطقة. إن سجنه الظالم قام بتحفيز بعض الأصوات الأكثر احتراما في العالم على الدفاع عن قضيته وقضية الآخرين المحتجزين ظلماً.

صرح/ بول بولمان، نائب رئيس الاتفاق العالمي للأمم المتحدة والرئيس التنفيذي السابق لشركة ":"Unilever"إننا ندعو الرئيس علييف إلى الوفاء بالتزاماته تجاه القواعد والقانون الدوليين، وضمان عودة أولئك المسجونين ظلماً بأمان إلى أسرهم". وتابع قائلاً: "لجميع الأفراد في إقليم ناغورنو كاراباخ الحق في أن يعيشوا حياة يسودها السلام والأمن، بما في ذلك حرية التنقل دون عوائق أو شبح المعاملة اللاإنسانية الذي يلوح في الأفق. ونظرًا لطلب أذربيجان استضافة الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 29) في عام 2024، آمل بصدق ألا توافق الأمم المتحدة على ذلك إلا إذا أطلقت باكو سراح جميع هؤلاء السجناء".

بولمان هو أحد الموقعين على الرسالة، إلى جانب رؤساء الدول السابقين، مثل إرنستو زيديلو، رئيس المكسيك السابق؛ وماري روبنسون، رئيسة إيرلندا السابقة؛ وأوسكار أرياس، الرئيس السابق لكوستاريكا والحائز على جائزة نوبل للسلام، وإليشا فيزل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إيلي فيزل للأعمال الإنسانية وكذلك مبادرة أورورا الإنسانية، وابن الراحل إيلي ويزل، الرئيس المشارك السابق لجائزة أورورا لصحوة الإنسانية. ويمثل الموقعون البارزون الآخرون مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك ريتشارد برانسون، الرئيس التنفيذي لشركة "Virgin"، مارك بينيوف، الرئيس التنفيذي لشركة "Salesforce"؛ وأريانا هافينغتون، مؤسسة "Thrive" و"The Huffington Post"؛ وسيرج تانكيان، الموسيقي الشهير والمغني الرئيسي لفرقة "System of a Down".

قالت/ ماري روبنسون، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: "إن الاحتجاز غير العادل ل (روبن فاردانيان) والعديد من الأشخاص الآخرين المحتجزين في باكو ينتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية". وأضافت: "لكي تحظى حكومة أذربيجان بالاحترام في المجتمع العالمي، فمن الأهمية بمكان أن تحترم سيادة القانون، خاصة في ضوء التطهير العرقي في إقليم ناغورنو كاراباخ. ويجب عليهم إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين على الفور".

إن نداءهم الموحد بمثابة تذكير قوي بأن القادة السياسيين العالميين يراقبون عن كثب التطورات في أذربيجان ويطالبون بالإفراج عن المعتقلين. وكما تم التأكيد في الرسالة الصادرة اليوم، فإن احتجاز السجناء الأرمن يمثل انتهاكًا واضحًا للمعايير الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الثالثة.

في الأسابيع الأخيرة، سعى أعضاء البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي للتوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان والإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني بسبب النزاع في إقليم ناغورنو كاراباخ. في أكتوبر/تشرين الأول، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو أذربيجان إلى إطلاق سراح جميع سكان ناجورنو كاراباخ الذين تم اعتقالهم منذ 19 سبتمبر/أيلول، والالتزام بالعفو الشامل عنهم، بما في ذلك المسؤولين السابقين في الإقليم. كما دعا البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات على الأفراد في الحكومة الأذربيجانية المسؤولين عن انتهاكات متعددة لوقف إطلاق النار وانتهاكات لحقوق الإنسان في ناغورنو كاراباخ، بالإضافة إلى إجراء تحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الأذربيجانية والتي يمكن أن تشكل جرائم حرب.

وبالمثل، قدم عضو الكونغرس الأمريكي/ آدم شيف (ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا)، قرارًا يدعو أذربيجان إلى إطلاق سراح جميع أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين حاليًا في الهجوم المستمر منذ سنوات على ناغورنو كاراباخ، المعروف أيضًا باسم آرتساخ. ويدعو القرار أيضًا الرئيس بايدن إلى فرض عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة في مجال حقوق الإنسان على مسؤولي الحكومة الأذربيجانية المسؤولين عن الاحتجاز غير القانوني والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء لأسرى الحرب والمعتقلين المدنيين والرهائن والسجناء السياسيين وغيرهم من الأرمن المحتجزين.

القائمة الكاملة للموقعين ونسخة من الرسالة متاحة على: www.FreeArmenianPrisoners.com.

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