ماتسون تكنولوجي تستجيب للادعاءات التي لا أساس لها التي أثيرت في التقارير الإعلامية الأخيرة

لا يوجد دليل يدعم الادعاءات التي أثيرت ضد ماتسون

اتهامات المواد التطبيقية المتهورة لا أساس لها من الصحة ولا أساس لها من الصحة

فريمونت، كاليفورنيا، 16 يونيو، 2023 /PRNewswire/ -- ردت شركة ماتسون تكنولوجي ("ماتسون") اليوم على مزاعم لا أساس لها وردت في مقال نشرته مؤخرا بلومبرغ نيوز يناقش النزاع القانوني النشط للشركة مع المواد التطبيقية ("التطبيقية").

ندرك أن مثل هذه الروايات الكاذبة تظهر بشكل بارز في صناعتنا، وفي استراتيجيات الأعمال لمنافسينا. إن عملية المحكمة مصممة لكشف الحقيقة ونحن واثقون من أنها ستواصل القيام بذلك. نحن محظوظون للغاية لأن هذه الادعاءات الكاذبة لن تعطل قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا.

لا تزال ماتسون ملتزمة بتقديم معدات معالجة الرقاقات المتطورة بمستويات إنتاجية عالية لمواصلة تزويد عملائنا بحلول فعالة من حيث التكلفة مع الامتثال لجميع الالتزامات التنظيمية والقانونية المعمول بها.

ببساطة، المطالبات المقدمة ضد ماتسون ليس لها أساس من الصحة. ونحن واثقون من أنها ستحل لصالحنا. تم تقديم شكوى المواد التطبيقية في هذه القضية منذ حوالي 16 شهرًا ولم تتضمن أي دليل يدعم الادعاءات التي أثيرت ضد ماتسون. وعلى الرغم من إجراءات المحكمة القوية، لم تظهر أي أدلة ذات صلة منذ أن تم رفع القضية في البداية، ولن يظهر أي منها في المستقبل لأن الادعاءات كاذبة تمامًا.

إن الاتهام المتهور بأن ماتسون استأجرت موظفين يغادرون أبليد للحصول على ملكيتهم الفكرية لا أساس له من الصحة ولا أساس له من الصحة. وتصرفت ماتسون بشكل صحيح في توظيف هؤلاء الأفراد. على مدى السنوات الأخيرة، غادر أكثر من 15 من كبار التقنيين والمديرين التنفيذيين السابقين ماتسون إلى أبليد، ويعمل أكثر من 40 موظفًا سابقًا في ماتسون حاليًا في أبليد.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن كاليفورنيا – حيث يوجد مقر كلتا الشركتين – هي ولاية توظيف قوية ذات إرادة، والتي تحمي حق الموظف في ترك أي وظيفة دون سبب أو عذر. وعلى هذا النحو، من غير القانوني لصاحب العمل الانخراط في أي سلوك من شأنه أن يعيق عمدا تنقل الموظف. تعمل عدم المنافسة، مثل تلك التي وضعتها أبليد في هذه الحالة، على إعاقة تنقل الموظفين وليست قانونية بموجب قانون كاليفورنيا.

بالإضافة إلى ذلك، لم تلعب ماتسون أي دور ولم تكن لديها علم بأي سلوك موصوف في المقالة بمغادرة موظفين أبليد. ومع ذلك، فإن إعادة تعيين الموظفين المغادرين للهواتف الصادرة عن الشركة والمليئة بالبيانات الشخصية والصور، أو عدم الرغبة في الكشف عن صاحب العمل الجديد قبل انضمامهم، يعتبر سلوكًا روتينيًا للموظفين المغادرين الذين يغادرون أي شركة.

وعلاوة على ذلك، لم تطلب ماتسون من أي موظف محتمل إحضار معلومات من صاحب العمل السابق. بل على العكس من ذلك، اشترطت ماتسون، في قضية الدكتور لاي، أن يكون عمله مشروطاً باتفاق على أنه لن يقدم أي معلومات من هذا القبيل – وهو اتفاق أيده الدكتور لاي مدعوماً بتحليل مستفيض للطب الشرعي قُدم إلى المحكمة.

كان لدى أبليد ماتريالز ما يقرب من عام ونصف لدعم هذه الادعاءات التي لا أساس لها في المحكمة. ولم تفعل ذلك. من المخيب للآمال أن أبليد ماترالز قد استفادت من منفذ إعلامي يحظى باحترام كبير كمنصة لتكرار هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة دون أي دليل.

حول شركة ماتسون تكنولوجي

ماتسون تكنولوجي، وهي شركة ديلاوير مقرها في فريمونت، كاليفورنيا، تصمم وتصنع وتسوق وتدعم معدات معالجة رقاقة أشباه الموصلات. يتم استخدام الشريط الجاف لماتسون، ونقش البلازما، والمعالجة الحرارية السريعة ومعدات التلدين بالميلي ثانية في التصنيع عالي الحجم من قبل كبار صانعي الذاكرة ورقاقات المنطق في جميع أنحاء العالم. تعالج الابتكارات الجديدة من ماتسون في هندسة الأسطح الذرية أهم تحديات تصنيع الذاكرة والمنطق ثلاثي الأبعاد. تعرّف على المزيد من خلال الرابط التالي www.mattson.com.

مسؤول التواصل مع الشركات:

ماتسون تكنولوجي إنكوربوريشن كوربوريت كومونيكيشنز

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