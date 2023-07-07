مارتن بلاك بيرن "Martin Blackburn"رئيس مجلس إدارة ال ار كيو ايه LRQA -يقود النمو المستدام والشراكات خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة

7 يوليو / تموز 2023

/PRNewswire/ -- زار Martin Blackburn، رئيس مجلس إدارة ال ار كيو ايه LRQA، دولة الإمارات العربية المتحدة، وترأس وفدًا من الزملاء في LRQA. الذين عقدوا اجتماعات مع العديد من العملاء والشركاء المحليين، بالإضافة إلى اجتماعات العمل الداخلية مع فرق التقييم والتفتيش.

خلال محطتهم الأولى في الزيارة، التقوا بسفير المملكة المتحدة لدى الإمارات العربية المتحدة، Edward Hobart CMG للعمل عن كثب مع السفارة البريطانية في الإمارات العربية المتحدة و وزارة الأعمال والتجارة لدعم عام الاستدامة في الإمارات العربية المتحدة بشكل جماعي.

Team LRQA with UK’s Ambassador to the UAE, Edward Hobart CMG.

التقى الفريق مع كل من العملاء الحاليين والمحتملين مثل Nawah، وهي شركة طاقة تركز على تسخير قوة الطاقة النووية لتوفير إمدادات آمنة وموثوقة ونظيفة ومستدامة من الكهرباء منخفضة الكربون. واجتمعوا مع Craig Wilson، نائب الرئيس التجاري وLulian Apostolie، مدير التنمية الصناعية لمناقشة فرص العمل معًا نظرًا لخبرة LRQA في القطاع النووي عبر دورة حياة المشاريع بأكملها من التصميم إلى إيقاف التشغيل.

حضر Martin برفقة Luis Cunha، المدير الإقليمي وAyman Ktaily، رئيس الحسابات الاستراتيجيه, حفل استضافه تحت رعاية سعادة راشد لحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة للجمارك. تم خلاله تقديم 24 شهادة من LRQA حققتها جمارك أبوظبي لأنظمة الإدارة الخاصة بها.

ومن العملاء الآخرين الذين التقى بهم الفريق Etisalat by e&، وهي مزود اتصالات رئيسي يعيد ابتكار نفسه ليصبح شركة رقمية مبتكرة. بعد سنوات من التعاون الناجح، رسمت LRQA مسارًا مع فريق تميز الأعمال والقيادة الاستراتيجية في Etisalat، لمناقشة إدارة المخاطر أثناء وبعد فترة التحول هذه. سيكون عرض LRQA السيبراني والتأمين والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مفيدًا لأقسام الأعمال الجديدة في Etisalat والعمليات الدولية.

بما أن العمل مع شريك محلي هو مفتاح نجاح أي منظمة في الشرق الأوسط، فإننا نتقدم بالشكر للسيد خالد القبيسي على مساعدته. وهو يشارك في العديد من القدرات مع العديد من الشركات الإماراتية، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقة.

وأثناء حديثه عن زيارته للإمارات، قال Martin: "تتمتع LRQA بمكانة فريدة لدعم الشرق الأوسط في أن تصبح المركز التالي للاستدامة والطاقة المتجددة من خلال جلب أفضل الممارسات العالمية إلى المنطقة من خلال خبرتنا التي لا مثيل لها في مجالات التقييمات والأمن السيبراني والتفتيش والاستشارات. وستكون خطتنا للنمو في الشرق الأوسط، والعمل الشاق لفرقنا، مفيدة في تحويل أعمالنا في هذه المنطقة."

لمزيد من المعلومات يُرجى التواصل مع:

Hasan Surve

مدير التسويق الإقليمي - آسيا والمحيط الهادئ في LRQA

‎+971552504482

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