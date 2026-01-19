ماري ساكاي، المؤسِّسة والمديرة الطبية لعيادة «Sakai Clinic 62»، تعقد حواراً مع بيتر نوبل، رئيس مؤسسة نوبل للاستدامة، مؤكدةً ريادة العيادة عالمياً في مجال الاستدامة الطبية

طوكيو, 19 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- تعلن عيادة «Sakai Clinic 62» (الموقع: شيبويا-كو، طوكيو؛ المؤسسة والمديرة الطبية: ماري ساكاي) أن الدكتورة ماري ساكاي عقدت حواراً مع السيد بيتر نوبل، رئيس مؤسسة نوبل للاستدامة (Nobel Sustainability Trust – NST)، لمناقشة تعزيز الاستدامة دولياً في المجال الطبي.

Peter Nobel and Mari Sakai

تُعد مؤسسة نوبل للاستدامة (NST) مؤسسة دولية أنشأها أعضاء من عائلة نوبل، ومكرَّسة لتعزيز الاستدامة من خلال ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي. وخلال هذا الحوار، تم تبادُل الرؤى حول الطب التجديدي، بما في ذلك حقن التيلومير والتنقيط الوريدي اللذان طوّرتهما الدكتورة ساكاي، إلى جانب فلسفة الاستدامة العالمية لدى مؤسسة نوبل للاستدامة (NST). وكشفت المناقشة عن توافق قوي بين الطرفين، وسلّطت الضوء على إمكانات كبيرة للتعاون المستقبلي.

ولطالما أكدت الدكتورة ساكاي أن تحقيق استدامة عقل الإنسان وجسده من خلال الطب التجديدي يُعَدُّ مهمة محورية للرعاية الصحية الحديثة. ومن خلال هذا الحوار، جدّدت الدكتورة ساكاي التأكيد على أهمية نشر مفهوم الاستدامة الطبية على مستوى المجتمع الدولي.

وعقب المناقشة، علّقت الدكتورة ساكاي قائلة:

"لقد عزَّز هذا الحوار إحساسي العميق بالرسالة المتمثلة في عرض قيمة الاستدامة الطبية أمام العالم، ودفع المبادرات التي تحمي صحة ورفاه الأجيال القادمة. وفي عيادة «Sakai Clinic 62» ، نحن ملتزمون بالعمل كرائدٍ في مجال الاستدامة الطبية، وسنواصل تعزيز هذه الجهود بالتعاون مع الشبكات المحلية والدولية."

ستواصل عيادة «Sakai Clinic 62» تبنّي منظور عالمي في مبادراتها، ساعيةً إلى تعزيز الاستدامة الطبية والمساهمة في تمديد متوسط العمر الصحي المتوقع، ودعم استدامة المجتمع من خلال الطب التجديدي.

