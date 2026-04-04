ماكدونالدز تركيا تطلق جهاز «Archie» المخصص للاعبين

قدمت ماكدونالدز تركيا حلاً مبتكراً لمشكلة شائعة يواجهها لاعبو الألعاب عبر الإنترنت، تتمثل في خطر الخروج من اللعبة أثناء استراحات تناول الطعام. ويأتي جهاز«Archie» ، المتوفر مع وجبة Pro Gamer Menu، ليحافظ على حركة شخصية اللاعب، بما يساهم في توفير تجربة لعب متواصلة.

Offered alongside the Pro Gamer Menu, the “Archie” device is designed to keep the character in motion, helping ensure an uninterrupted gaming experience.

إسطنبول, 4 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- تواصل ماكدونالدز إعادة تعريف تجربة المستخدم من خلال حلول عملية تنسجم مع إيقاع الحياة اليومية. ومع تطور أنماط الحياة الرقمية والنمو السريع للأنشطة المنزلية وثقافة الألعاب، تتجه العلامات التجارية إلى ابتكار طرق جديدة للتفاعل مع هذا العالم على نحو أقرب. واستلهاماً من هذه الرؤية، طورت ماكدونالدز تركيا حلاً مبتكراً يستهدف أحد التحديات الأساسية التي يواجهها اللاعبون.

في عالم اللعب عبر الإنترنت، قد تؤدي حتى استراحة قصيرة لتناول الطعام إلى طرد اللاعب من اللعبة، أو تعطيل المهمات، أو تعطيل التقدم المحرز داخل اللعبة. وانطلاقاً من هذا التحدي الذي طالما حاول اللاعبون تجاوزه بحلولهم الخاصة، تقدم ماكدونالدز تركيا جهاز «Archie»، الذي يتيح للاعبي الألعاب عبر الإنترنت الاستمتاع بوجبتهم ومواصلة اللعب في آنٍ واحد. وقد صممت هذه الحملة وكالة TBWA\Istanbul، وهي وكالة رائدة ترسم ملامح مشهد الإعلان والتسويق من خلال أعمالها الحائزة على جوائز، لتجسد هذه الفكرة عبر تجربة علامة تجارية مميزة.

يأتي جهاز «Archie»، المتوفر مع وجبة Pro Gamer Menu، بتصميم مرن مستوحى من الأقواس الذهبية الشهيرة للعلامة التجارية. ويعمل الجهاز على جمع عصي التحكم في وحدة التحكم معاً، بما يسمح للشخصية بالاستمرار في الحركة عندما يبتعد اللاعب عن الشاشة لفترة وجيزة، أي في وضع AFK (بعيد عن لوحة المفاتيح). وتتوافر وجبة Pro Gamer Menu لفترة محدودة حصرياً عبر طلبات التوصيل، وتشمل بيج ماك®، وبطاطس مقلية متوسطة، وكوكاكولا متوسطة، و8 قطع من حلقات البصل.

«تحويل فهم سلوك اللاعبين إلى تجربة»

وفي تعليق على الحملة، قالت Özdeş Dönen Artak، المديرة التنفيذية للتسويق في ماكدونالدز تركيا:

«إن الابتعاد عن الشاشة أثناء اللعب عبر الإنترنت، ولا سيما في اللحظات المحتدمة، قد يعطل مجريات اللعب بشكل مباشر. ولهذا يلجأ كثير من اللاعبين إلى حلول بديلة. وقد حوّلنا هذا السلوك إلى فهم أعمق لاحتياجات اللاعبين، وجعلنا جهاز «Archie» جزءاً من تجربة ماكدونالدز من خلال تقديمه هديةً للعملاء الذين يطلبون وجبة Pro Gamer Menu».

وأضافت Artak أن ماكدونالدز تركيا ستواصل ترسيخ مكانة العلامة التجارية من خلال حملات إبداعية قائمة على الحلول خلال المرحلة المقبلة.

نبذة عن ماكدونالدز تركيا

وفقاً لتقرير Brand Finance "Global 25 Most Valuable Restaurants 2026"، افتتحت ماكدونالدز، العلامة التجارية الأعلى قيمة في قطاع المطاعم عالمياً، أول فروعها في تركيا عام 1986. وتدير ماكدونالدز تركيا اليوم 319 مطعماً، ويعمل لديها فريق متخصص يضم أكثر من 10,000 موظف. وفي إطار التزامها بدعم الاقتصاد المحلي، تحصل الشركة على 98% من منتجاتها وخدماتها من موردين عاملين داخل تركيا.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2949590/McDonalds_Archie.jpg

للتواصل الإعلامي:

Kaan Kirişçioğlu

[email protected]

İlayda Karacaoğlu

[email protected]