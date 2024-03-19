مايديا تكشف عن مكيّف IcyBlast الجديد في معرض Big 5 لتجربة تبريد فائقة السرعة

الرياض، المملكة العربية السعودية، 19 مارس 2024 /PRNewswire/ -- في 26 فبراير، كشفت مايديا، الشركة الرائدة عالميًا في مجال مكيفات الهواء، عن منتجها الجديد، مكيف IcyBlast السبلت في معرض Big 5 في الرياض، الذي أقيم من ٢٦ إلى ٢٩ فبراير. تهدف مايديا من خلال تصميم هذا المنتج خصيصًا لسوق الشرق الأوسط إلى توفير الراحة للمستهلكين في المنطقة..

كفاءة وسرعة التبريد:

مع حرارة الشمس المرتفعة في الشرق الأوسط، تصبح الحاجة إلى حل تبريد قوي وفعال ومريح أمر ضروري. إدراكًا لذلك، قامت مايديا بتصنيع مجموعة من المكيفات المصممة ببراعة لتلبية احتياجات عملائها في المنطقة. وأحدث إضافة لهذه التشكيلة المبتكرة هو مكيف IcyBlast السبلت.

تخيل غرفة معيشة واسعة أو غرفة نوم كبيرة، حيث حيث ترتفع درجة الحرارة في كل الزوايا. يعمل مكيف IcyBlast السبلت من مايديا مع ميزة توزيع الهواء بنسبة 180° على كسر حدود زوايا تدفق الهواء التقليدي. يضمن هذا أن يتم تبريد كل زاوية في الغرفة بالتساوي وبسرعة، مما يوفر بيئة مريحة للجميع، بغض النظر عن مكان جلوسهم.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن تكنولوجيا الإنفيرتر كواترو™ أن يصل المكيف إلى 80% من قدرته التبريدية حتى في درجات الحرارة المرتفعة جداً مما يوفر تجربة تبريد مستقرة وموثوقة. وذلك له أهمية خاصة في الشرق الأوسط، حيث يمكن أن ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات قصوى. بالإضافة إلى ذلك، يضمن تصميم مخرج الهواء بشكل (Bézier Curve) للمنتج انخفاض المقاومة أمام الهواء مما يضمن تشغيلًا هادئًا، ويتيح للمستخدمين الاستمتاع ببيئة باردة ومريحة دون تشويش من الصوت التشغيلي.

كفاءة الطاقة:

تعتبر كفاءة الطاقة مصدر قلق رئيسي لمعظم عملاء الشرق الأوسط، حيث أشار 31% منهم إلى رغبتهم في نظام تكييف هواء أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وفقًا لدراسة أجرتها مايديا في المنطقة. تلبي ميزة (One-click iECO) في مكيف IcyBlast السبلت هذه الحاجة بشكل مثالي، مع تجهيزها بنموذج توفير الطاقة للتحمل الحراري ومستشعر الرادار، وضع الـ (iECO) يُمكّن المكيف اكتشاف وجود أشخاص في الغرفة بذكاء. إذا كانت الغرفة غير مأهولة بالأشخاص، يتحول تلقائيًا إلى وضع توفير الطاقة، مما يحسِّن استخدام الطاقة ويُقلل بشكل كبير من فواتير الكهرباء.

الراحة والتحكم الذكي:

بتركيز خاص على الراحة، تلتزم مايديا بتطوير منتجات تلبي احتياجات المستهلكين. واحدة من هذه الابتكارات هي تطبيق التحكم عن طريق المنزل الذكي (SmartHome)، الذي يتيح للمستخدمين التحكم عن بُعد في نظام تكييف هوائهم من مسافة تصل إلى 15 كم. تمكن هذه الميزة المستخدمين من تشغيل نظام التبريد قبل وصولهم إلى المنزل، مما يضمن وجود بيئة مريحة تنتظرهم. بالإضافة إلى ذلك، يتيح للمستخدمين إيقاف تشغيل مكيف الهواء إذا نسوا القيام بذلك عند مغادرتهم، وبالتالي يتم تجنب استهلاك الطاقة الغير ضروري. بالنسبة للمستخدمين في المناطق التي تعاني من نقص في الطاقة بشكل شائع، مثل العراق، يتضمن التطبيق وضع (Auto Gear) للتبديل السهل إلى وضع المولِّد.

المرونة وسهولة الاستخدام:

تُسهِّل ميزة التشخيص الذاتي في مكيف مايديا IcyBlast عمليات الصيانة وحل المشكلات. لا داعي لانتظار صيانة ما بعد البيع لإدراك ما هي المشكلة فسيقوم التطبيق بتنبيه المستخدمين إلى أي عطل، مما يوفر الوقت والعناء.

كخبير كبير في قطاع مكيفات الهواء، لا تُعتبر منتجات مكيفات الهواء لدى مايديا مجرد مكيفات بل هي حلاً مصممًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للمستخدمين في مناطق مختلفة. بالنسبة للمستخدمين في الشرق الأوسط، حيث يكون التبريد القوي، وتوفير الطاقة، والتحكم الذكي هي أولوياتهم الرئيسية، قد قامت مايديا بالاستجابة من خلال إطلاق IcyBlast، الذي يقدم تبريدًا قويًا ومتساويًا، وكفاءة في استهلاك الطاقة، وتحكمًا مريحًا، وكل ذلك صنع في تصميم أنيق وعصري.

فيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2350076/Midea_s_exhibition_summary_video.mp4

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2350074/Image_of_the_IcyBlast_product_launch_event.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2350075/Pictures_of_Midea_s_booth.jpg