مبادرة TECH4ALL التابعة لشركة Huawei توسع دورها في التحول الرقمي والأخضر في أوروبا

مدينة باريس، 23 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- عرضت Huawei وشركاؤها الرئيسيون في مبادرة TECH4ALL الدور المتزايد للمبادرة في دعم التحول الرقمي والأخضر في أوروبا، وذلك خلال فعالية Huawei Connect Paris 2024.

استعرض منتدى TECH4ALL في اليوم الأول من فعالية Huawei Connect العديد من المشاريع الجديدة والقائمة ضمن مبادرة TECH4ALL، والقيمة التي تساهم هذه المشاريع في خلقها من خلال دفع التنمية المستدامة لصالح الناس والكوكب.

Jeffrey Zhou, President of ICT Marketing for Huawei, delivers a welcome speech at the TECH4ALL Forum

قال Jeffrey Zhou، رئيس التسويق لتقنية المعلومات والاتصالات في Huawei: "نعتقد أن التكنولوجيا والشراكات هما جوهر التحول الرقمي والأخضر، وهما أساس بناء عالم رقمي شامل ومستدام." "هذه هي الفكرة وراء مبادرة TECH4ALL التي أطلقناها قبل خمس سنوات في عام 2019، والتي أصبحت اليوم أقوى من أي وقت مضى."

في الفعالية، قدَّم الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) شراكة Tech4Nature العالمية، التي أطلقتها Huawei والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) بشكل مشترك في عام 2020، بهدف توسيع نجاحات الحفاظ على الطبيعة من خلال الابتكار التكنولوجي. تماشياً مع مبادرة TECH4ALL من Huawei وقائمة IUCN الخضراء، لقد دعمت مبادرة Tech4Nature إجمالي 11 مشروعًا رائدًا في ثماني دول، من خلال تقديم حلول مخصصة للتحديات المرتبطة بالحفاظ على الطبيعة.

قال James Hardcastle، مدير المناطق المحمية والمحفوظة العالمية في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN): "إن مبادرة Tech4Nature هي شراكة عالمية بين قطاع الحفاظ على الطبيعة الذي يقوده الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) وقطاع التكنولوجيا الذي تقوده Huawei. إنها شراكة هامة للغاية لأن التكنولوجيا يجب أن تكون جزءًا من الحلول للأزمات المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمناخ التي يواجهها كوكب الأرض. تهدف مبادرة Tech4Nature إلى الاستفادة من الابتكار والطاقة في قطاع التكنولوجيا للمساعدة في حل هذه القضايا."

انطلقت المرحلة الثانية من Tech4Nature في عام 2024 بإطلاق أو جدولة مشاريع جديدة في خمسة دول، بما في ذلك مشروع لمراقبة وحماية التنوع البيولوجي في سلسلة جبال سييرا نيفادا في إسبانيا، الذي أُطلق الأسبوع الماضي.

قدمت الشركة الناشئة اليونانية PROBOTEK نظام الوقاية والاستجابة لحرائق الغابات الجديد المُطور ضمن مبادرة TECH4ALL. بالتعاون مع الحكومة اليونانية، قام شركاء المشروع وهم PROBOTEK، وجامعة أثينا الكابوديسترياكون والوطنية، وشركة Huawei باختيار جزيرة سكياثوس في أكتوبر 2024 كموقع تجريبي للمرحلة الثانية من النظام المذكور. يتضمن الحل أجهزة استشعار، وتقنية شبكات الجيل الخامس 5G، والذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار (الدرونز)، ومن المتوقع أن يساهم في تقليل الدمار المحتمل الناتج عن حرائق الغابات من خلال تمكين الاستجابة الطارئة خلال "أول 15 دقيقة حاسمة" من اكتشاف الحريق، عبر إرسال طرق الإخلاء إلى هواتف السكان وتخطيط مسارات لسيارات الإطفاء والإسعاف.

في مجال التعليم، تعاونت اليونسكو مع TECH4ALL من Huawei في مبادرة المدارس المفتوحة وحرم اليونسكو. في منتدى TECH4ALL، قدمت اليونسكو استراتيجياتها لتعزيز العدالة والجودة في التعليم على مستوى العالم، بما في ذلك تعاونها مع Huawei لإحياء نظام تعليم STEM (العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات) وتجهيز الأجيال القادمة بكفاءات STEM في أوروبا.

قالت Magdalena Landry، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو للعلوم والثقافة في أوروبا: "تهدف استراتيجية STEM لليونسكو إلى تعزيز جهود الدول الأعضاء في اليونسكو في الترويج لنظام تعليم STEM من خلال بناء نظام بيئي قوي يدعم تطوير التفكير النقدي، ومهارات حل المشكلات، والابتكار. ويركز على عدد من الإجراءات، بما في ذلك زيادة مشاركة الشباب في مجالات STEM، وتحسين قدرات المعلمين، وتعزيز المساواة بين الجنسين والشمول."

استعرض شركاء TECH4ALL، وهم Close the Gap وKonexio، كيف تدفع مشاريع DigiTruck لتمكين الشمول الرقمي من خلال التدريب على المهارات الرقمية للمجتمعات ذات الأولوية في فرنسا، بما في ذلك كبار السن والشباب العاطلين عن العمل. حتى الآن، وصل المشروع إلى 6,000 شخص في 31 مدينة. في حدث DigiTALL الذي أُقيم في المساء، حصل الشريكان على جائزة تقديراً لمساهمتهما في الشمول الرقمي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

في إطار مبادرتها TECH4ALL، تعاونت Huawei مع مجموعة من الشركاء، بما في ذلك الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الحكومية الدولية، وشركات الاتصالات، والمنظمات البيئية، والجامعات، وشركات التكنولوجيا. نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا في تعزيز الشمولية والاستدامة، تتوقع Huawei تطوير المزيد من المشاريع والشراكات في أوروبا في المستقبل.

نبذة عن TECH4ALL

TECH4ALL هي مبادرة وخطة عمل الشمول الرقمي طويلة المدى من Huawei. إن مبادرة TECH4ALL، والتي تم تمكينها من خلال التقنيات والشراكات المبتكرة، تم تصميمها للمساعدة في تعزيز الشمول والاستدامة في العالم الرقمي.

تفضل بزيارة موقع Huawei TECH4ALL على: https://www.huawei.com/en/tech4all

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