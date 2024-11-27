مبادرة أبحاث SIGEP العالمي لأعياد الميلاد من IEG: أفكار وتوجهات جديدة لـ "مأدبة الأعياد"

قيمة مشتريات المعجنات تصل إلى 11.4 مليار يورو في أوروبا، وارتفع الاستهلاك بنسبة 1.5٪

تعليقات كبار طهاة المعجنات الإيطاليين والأوروبيين

ريميني، إيطاليا، 27 نوفمبر، 2024 /PRNewswire/ -- سواء أكان تقليديًّا أم بالشوكولاتة، وبحشواته المتنوعة، فإن كعك البانيتوني، المناسب لكل المناسبات، هو ملك موسم الأعياد بلا منازع. هذا هو الاتجاه الذي كشفت عنه مبادرة أبحاث Sigep، ضمن المعرض الدولي للجيلاتي، والمعجنات، والمخبوزات، والقهوة – والبيتزا أيضًا، اعتبارًا من هذا العام – الذي تنظمه IEG - مجموعة المعارض الإيطالية (إيطاليا، Rimini Expo Center، 18-22 يناير 2025، sigep.it).

Infographic of SIGEP WORLD CHRISTMAS OBSERVATORY BY IEG

صرّح Marco Carniello، الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة IEG: "نحن نشهد ظهور اتجاه أوروبي إيجابي في معدل استهلاك المعجنات، والذي ازداد بنسبة +1.5٪ مقارنةً بـ 2023، في حين وصلت قيمة المشتريات إلى 11.4 مليار يورو (المصدر: CREST، Circana)".

وأوضح Matteo Figura، خبير سوق الوجبات الجاهزة ومدير الخدمات الغذائية في شركة Circana Italy، أن: "المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا هي من تقود نمو الاستهلاك في قطاع المعجنات. وعلى وجه التحديد، فإن استهلاك المعجنات في إيطاليا يمثل 40.6٪ من إجمالي استهلاك الفئة على مستوى أوروبا".

وأضافت Flavia Morelli، مديرة مجموعة معارض الأغذية والمشروبات في IEG: "كشفت المقابلات مع كبار طهاة المعجنات الإيطاليين والأوروبيين أن القطاع يواجه تحديات تتعلق بارتفاع أسعار المواد الخام: +40٪ في تكاليف البندق وزيادة بنسبة +50٪ فيما يتعلق بالشوكولاتة".

بالنسبة إلى Giuseppe Piffaretti، كبير طهاة المعجنات السويسري: "يعد كعك البانيتوني التقليدي جزءًا مهمًّا من اقتصاد متاجر المعجنات في تيتشينو".

وقال Luigi Biasetto، كبير طهاة المعجنات في AMPIacademy: "كعك البانيتوني الميلاني التقليدي هو بالفعل الأكثر شعبيةً بين عملائنا، ولكننا نتوقع زيادة بنسبة +22٪ في مبيعات خبز الباندورو".

بالنسبة إلى Marta Boccanera، كبيرة طهاة المعجنات ونائبة رئيسة APEI: "نتوقع زيادة بنسبة 10-15٪ في مبيعات كعك البانيتوني وتضاعف أحجام مبيعات خبز الباندورو، لكن طهاة المعجنات يضطرون إلى التعامل مع ارتفاع أسعار المواد الخام".

وقال Roberto Rinaldini، كبير طهاة المعجنات وعضو Relais Dessert International: "يمثل كعك البانيتوني الكلاسيكي 40٪ من مبيعاتنا، كما أن اقتراحنا الفاخر، كعك بانيتوني Dante، آخذ في الازدياد".

أما Christophe Louie، خبّاز المعجنات الباريسي، فقال: "نحن نهدف إلى صناعة صنف من كعك البانيتوني المصنوع من القهوة، والتوابل، والكمثرى بالتعاون مع Maison Verlet، وصنف آخر منه مصنوع من الأعشاب البحرية وفاكهة اليوزو بالتعاون مع Maison Petrossian كإفطار".

ووفقًا لـ José Romero، كبير الطهاة الإسباني ومحاضر في EPGB من برشلونة: "لقد ازدادت مبيعات كعك البانيتوني في إسبانيا بمعدل ثلاثة أضعاف في السنوات العشر الماضية، ولكن كعكة عيد الميلاد الإسبانية بامتياز هي 'Turrón de yema'".

الرسم البياني - https://mma.prnewswire.com/media/2567643/IEG_Infographic.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/723307/5048596/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg