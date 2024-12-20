مبادرة أفق ترسي معايير جديدة للاستدامة في قطاع التجزئة الإماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- كشفت وحدة للتغيير – أفق، التحالف الذي تقوده مجموعة شلهوب وLVMH وإدارة مراكز إعمار(L.L.C.) وماجد الفطيم وألدار العقارية، عن أهدافها النهائية للاستدامة. يركز هذا الإطار المبتكر على تقليل انبعاثات الكربون، وتقليل النفايات التي تُرسل إلى المكبات، وتعزيز التصميم البيئي عبر عمليات التجزئة في الإمارات.

تم إطلاق المبادرة خلال مؤتمر COP28 في 2023، حيث جمعت قادة الصناعة من أجل تعزيز الأثر البيئي القابل للقياس من خلال التعاون وتبادل الخبرات. تشمل الأهداف المحددة ثلاثة محاور رئيسية:

1. كفاءة الطاقة

LVMH, Life 360 In Stores Awards event © Philippe Servent

تحقيق وفورات سنوية بنسبة 5% في استهلاك الطاقة أو تقليل انبعاثات الكربون في جميع مراكز التسوق ابتداءً من عام 2024.

تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية خفض استهلاك الطاقة إلى:

300 كيلوواط ساعة/م² لمتاجر مستحضرات التجميل بحلول عام 2030.



300 كيلوواط ساعة/م² للمتاجر غير المتعلقة بالجمال بحلول عام 2026.

2. التصميم البيئي

تنفيذ قائمة تحقق تحتوي على 12 معيارًا لتجديدات المتاجر والمشاريع الجديدة بشكل مستدام، بما في ذلك:

أنظمة إضاءة موفرة للطاقة بنسبة 50%.



استخدام مواد خالية من المركبات العضوية المتطايرة ( VOC ) للطلاء والديكورات الداخلية.



استخدام خشب معتمد من FSC بنسبة 50% على الأقل في التركيبات.

سيتم توزيع الإرشادات بحلول أوائل 2025 مع برامج تدريب لضمان الامتثال.

3. إدارة النفايات

تحقيق صفر نفايات تُرسل إلى المكبات بحلول عام 2030 لمجموعة شلهوب و LVMH ، مع هدف تحويل 50% للنفايات لألدار العقارية وإدارة مراكز إعمار وماجد الفطيم.

تنفيذ أنظمة إدارة نفايات رقمية بحلول عام 2026 ووضع سياسات موحدة مع برامج تدريب لأصحاب المصلحة بحلول أبريل 2025.

الخطوات المقبلة

سوف تحافظ المبادرة على زخمها من خلال خطوات عملية:

إرشادات تنفيذ تفصيلية: سيتم نشر كتيبات تتعلق بكفاءة الطاقة، والتصميم البيئي، وإدارة النفايات في بداية 2025. لوحات قياس التقدم: سيتم إنشاء نظام رقمي لتتبع ومشاركة التقدم مع أصحاب المصلحة. برامج تدريبية: سيتم إطلاق محتوى تدريبي موحد بحلول ديسمبر 2025 لتعزيز الامتثال.

وقالت فلورنس بولت، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة شلهوب: "يمثل هذا الإعلان خطوة جريئة نحو تحقيق مهمتنا المشتركة في تقليل انبعاثات الكربون والنفايات عبر قطاع التجزئة في الإمارات. بعد عام واحد فقط من إطلاق وحدة للتغيير، يعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بالاستدامة. من خلال توحيد أهدافنا وتوجيه مواردنا بالتعاون مع LVMH وإدارة مراكز إعمار وماجد الفطيم وألدار العقارية، نعيد تعريف مفهوم الاستدامة لقطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط ونقود أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية في سوق الرفاهية البارز في المنطقة."

وقال سعود خوري، الرئيس التنفيذي للتجزئة في ألدار للاستثمار: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا التعاون المهم في مجال الاستدامة، الذي يجمع بعضًا من أكبر اللاعبين في قطاع التجزئة في الإمارات. في ألدار، تعتبر الاستدامة جزءًا أساسيًا من كل ما نقوم به، والتزامنا بمستقبل خالٍ من الانبعاثات يتماشى مع أفضل المعايير العالمية في قطاع العقارات. نحن ندرك أن العمل المناخي المؤثر يتطلب التعاون، ونتطلع إلى تطبيق الإطار الجديد للاستدامة عبر أصولنا التجارية."

وقال أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لإعمار العقارية: "في إدارة مراكز إعمار (ش.ذ.م.م.)، الاستدامة ليست مجرد هدف، بل هي مسؤولية نتحملها بكل فخر. من خلال وحدة للتغيير، نفخر بالانضمام إلى قادة القطاع لإعادة تعريف إدارة البيئة في قطاع التجزئة. تمثل هذه الخطوة نقطة تحول في التزامنا بالابتكار البيئي وكفاءة الطاقة وتقليل النفايات."

وأضاف أحمد الشامي، الرئيس التنفيذي لممتلكات ماجد الفطيم: "لقد كان من الملهم حقًا أن نرى كيف تطورت مبادرة وحدة للتغيير منذ الإعلان عنها في COP28 العام الماضي. في ماجد الفطيم، نفخر بالوقوف جنبًا إلى جنب مع قادة الصناعة الآخرين في هذه الشراكة التحولية التي تعكس الحاجة الملحة لمواجهة تغير المناخ. من خلال توحيد الخبرات والموارد، حددنا أهدافًا قابلة للتنفيذ لمعالجة التحديات الكبرى في إدارة النفايات، وكفاءة الطاقة، والتصميم البيئي، مما يوفر نموذجًا قابلًا للتوسع في مجال الاستدامة في قطاع التجزئة."

وقالت هيلين فالاد، مديرة التطوير البيئي في LVMH: "بعد عام من إطلاق وحدة للتغيير، نحن فخورون برؤية هذه الشراكة الرائدة في الإمارات تقدم إطارًا قويًا للاستدامة في قطاع التجزئة. من خلال معالجة القضايا الرئيسية مثل كفاءة الطاقة، والتصميم البيئي، وإدارة النفايات، تعكس هذه المبادرة طموحنا المشترك لإعادة تعريف ممارسات التجزئة بما يتماشى مع الأولويات البيئية. هذه المعلمة، التي تم تقديمها خلال جوائز LIFE 360 في متاجر LVMH في باريس، تجسد روح 'التعاون من أجل التغيير' وتؤكد التزامنا الثابت في مواجهة تحديات المناخ."

وتم طرح نتائج المبادرة وأهدافها النهائية يوم 12 ديسمبر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس أثناء حفل مجموعة LVMH بعنوان "جوائز لايف 360 للمتاجر

-انتهى-

لمزيد من المعلومات

www.chalhoubgroup.com

تابعونا على

https://twitter.com/ChalhoubGroup

https://www.facebook.com/chalhoubgroup/

https://www.instagram.com/chalhoubgroup/?hl=en

https://www.linkedin.com/company/chalhoub-group/

https://www.glassdoor.com/Reviews/Chalhoub-Group-Reviews-E499602.htm

@ChalhoubGroup

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2585260/UNITY_FOR_CHANGE.jpg