مبادرة المدارس المفتوحة من UNESCO وHuawei تسعى إلى تحويل التعليم في مصر والبرازيل وتايلاند

باريس, 12 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Huawei عن بدء المرحلة التنفيذية للمرحلة الثانية من مشروع المدارس المفتوحة للجميع المدعومة بالتكنولوجيا في كل من مصر والبرازيل وتايلاند خلال أسبوع التعلم الرقمي ، وهو حدث رائد تُقيمه منظمة UNESCO حول التعلم الرقمي والتحول في التعليم.

Attendees at the UNESCO-Huawei Technology-enabled Open Schools for All Forum / Image Credit © UNESCO / M. Etchegoyen

من المقرر أن تستمر المرحلة الثانية من المبادرة المشتركة بين منظمة UNESCO وشركة Huawei من عام 2024 إلى 2027، وتهدف إلى دعم التحول الرقمي في التعليم في هذه الدول الثلاث من خلال نماذج المدارس الرقمية المفتوحة. وتجمع هذه النماذج بين الابتكارات التكنولوجية والقدرات البشرية لإنشاء بيئات تعليمية مرنة وشاملة وعالية الجودة، تدمج بين التعلم التقليدي والتعلم عبر الإنترنت.

تأتي المرحلة التنفيذية للمرحلة الثانية من المشروع بعد مرحلة التصميم التي أُطلقت في أبريل 2024 لتحديد الاحتياجات والأولويات المحددة لكل دولة من الدول الثلاث.

أُعلن عن هذا المشروع خلال منتدى المدارس المفتوحة للجميع المدعومة بالتكنولوجيا الذي استضافته منظمة UNESCO وشركة Huawei خلال أسبوع التعلم الرقمي. وقد ركز المنتدى على الدروس المستفادة والإنجازات التي تحققت في المرحلة الأولى، التي أُقيمت في مصر وإثيوبيا وغانا بين عامي 2020 و2024، مما وفر رؤى قيمة لتنفيذ المرحلة الثانية.

ضم الحدث حضورًا بارزًا، حيث شارك فيه معالي السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم الفني لجمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور Yaw Osei Adutwum، وزير تعليم الجمهورية الغانية، ووفود من وزارات التعليم في كل من إثيوبيا والبرازيل وتايلاند، وممثلين عن منظمة UNESCO وشركة Huawei.

وقال معالي السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم الفني لجمهورية مصر العربية: "لقد بدأنا في مصر رحلة تحويلية في التعليم قائمة على الاعتقاد بأن التكنولوجيا ليست مجرد أداة، بل هي محفز لإطلاق العنان للإمكانات، ورعاية الإبداع، وتوسيع الفرص للمعلمين والمتعلمين على حد سواء. ويُعد نجاح المرحلة الأولى من هذا المشروع شهادة على تفاني معلمينا وشركائنا".

يتماشى الجانب التكنولوجي في مبادرة المدارس المفتوحة مع برنامج TECH4ALL من شركة Huawei للشمول الرقمي، حيث يركز على ربط المدارس، وتقديم التدريب للمعلمين في مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، وتطوير موارد التعليم الرقمي.

ومن جانبها، صرحت Joyce Liu، مديرة مكتب برنامج TECH4ALL لدى Huawei، قائلة: "يهدف النهج الذي يتبعه مشروع المدارس المفتوحة إلى دفع وتيرة التحول الرقمي القائم على الإنسان في قطاع التعليم من خلال الاتصال والكفاءة والمحتوى. ومن خلال نهج الشراكة الذي يستفيد من التكنولوجيا المصممة وفقًا لأولويات وطنية محددة، نعتقد أننا يمكن أن نحقق الوصول العادل والشامل لفرص التعلم مدى الحياة للجميع".

يركز مشروع المدارس المفتوحة في البرازيل على تعزيز الشمول والتعلم الموجه نحو البيئة. وسوف يقوم المشروع، الذي يتماشى مع استراتيجية المدارس المتصلة في البلاد، ببناء خمس مدارس ذكية، بينما سيقوم مركزان تدريبيان رقميان بتوفير التدريب للمعلمين على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، وستتيح الدورات الرقمية التعلم عبر الإنترنت.

بينما يهدف مشروع المدارس المفتوحة في تايلاند إلى تعزيز الرفاهية في مجال التعليم. ويتماشى المشروع مع الاستراتيجية الوطنية للبلاد للفترة من 2018 إلى 2037، حيث سيتم بناء عشر مدارس ذكية وتوسيع استخدام الفصول الدراسية الذكية، مع تطوير كفاءة المعلمين من خلال التدريب في مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT وتوفير موارد التعلم على المنصات الرقمية.

وستكون مشاريع المدارس المفتوحة في البرازيل وتايلاند بمثابة معايير قياسية لمناطق أمريكا اللاتينية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) على التوالي.

ستركز المرحلة الثانية من المشروع في مصر على توسيع نطاق تدريب المعلمين على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، مع مواصلة الزخم الذي أُكتسب من المرحلة الأولى للمشروع، حيث تم إنشاء مركز جديد للتعليم عن بعد، استفاد منه 950 ألف معلم.

كما حققت المرحلة الأولى من مشاريع المدارس المفتوحة في إثيوبيا وغانا تقدمًا كبيرًا في تعزيز التكنولوجيا التعليمية وتمكين المعلمين:

قامت إثيوبيا بتجهيز وتدريب 12000 طالب و250 معلمًا في 24 مدرسة ثانوية تجريبية، وطورت أول دليل تدريبي لتكنولوجيا التعليم لدعم استراتيجيتها الجديدة للتعليم الرقمي (2023-2028).

حسنت غانا منصاتها التعليمية الوطنية، ووضعت إطارًا لكفاءة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT للمعلمين، وزودت عشر مدارس بمعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT ، مما أفاد 1000 معلم و3000 طالب.

نبذة عن مبادرة TECH4ALL الخاصة بشركة Huawei

TECH4ALL هي مبادرة وخطة عمل الشمول الرقمي طويلة المدى من Huawei. TECH4ALL والتي تم تمكينها من خلال التقنيات والشراكات المبتكرة، تم تصميمها للمساعدة في تعزيز الشمول والاستدامة في العالم الرقمي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع برنامج TECH4ALL من Huawei من خلال https://www.huawei.com/en/tech4all

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